Nach tödlichen Schüssen in Offenburg: Tatverdächtiger Schüler hatte große Menge Munition dabei

Von: Kai Hartwig

Ermittler nennen weitere Einzelheiten nach dem tödlichen Angriff auf einen 15-jährigen Schüler. Das Tatmotiv des Verdächtigen ist noch nicht bekannt.

Offenburg – Am Donnerstag (9. November) fielen tödliche Schüsse an einer Schule in Offenburg. Die Ermittlungen zu der unfassbaren Tat dauern auch zwei Tage danach noch an. Ein 15 Jahre alter Schüler steht unter dringendem Tatverdacht, einen gleichaltrigen Jugendlichen mit einer Schusswaffe getötet zu haben. Der Tatverdächtige sitzt wegen mutmaßlichen Totschlags derzeit in Untersuchungshaft. Ein Experte erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA, welche Strafen dem 15-Jährigen drohen könnten.

Tödliche Schüsse in Offenburg: Ermittelnde nennen Tatdetails – Vater eines anderen Schülers hielt Tatverdächtigen auf

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlerinnen und Ermittler lassen sich über Tatort und zeitlichen Ablauf der Geschehnisse einige Dinge mit Sicherheit sagen. Am Donnerstag wurde um 12.00 Uhr der Polizeigroßeinsatz begonnen. Auslöser war der Angriff des Tatverdächtigen auf einen Mitschüler, der sich im Klassenzimmer der 9. Klasse an der Schule in Offenburg abgespielt haben soll. Laut Polizei soll der 15 Jahre alte Schüler sich in sein Klassenzimmer begeben haben, wo er wohl seinem Mitschüler mit einer Pistole unvermittelt in den Kopf schoss.

Das 15-jährige Opfer wurde von zwei Schüssen getroffen und starb später an den schweren Verletzungen. Zuvor hatte die Polizei von mindestens einem Schuss gesprochen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor der Waldbachschule. Am Donnerstag (9. November) soll in der Offenburger Schule ein Schüler einen anderen Schüler erschossen haben. © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die ermittelnden Beamtinnen und Beamten weiter angaben, verließ der Tatverdächtige nach den Schüssen auf das Opfer das Klassenzimmer. Im Flur vor dem Klassenraum traf er auf eine Lehrerin. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Todesschütze der Frau auf den Kopf schlug, sie wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass offenbar der Vater eines unbeteiligten Schulkindes den Tatverdächtigen aufhalten konnte. Nach Polizeiangaben sprach er diesen lautstark an und überzeugte den 15-jährigen Jugendlichen davon, die Pistole wegzulegen. „In der Folge hielt der Vater den mutmaßlich aufgebenden Täter bis zum Eintreffen der schnell vor Ort erschienenen Polizeikräfte fest“, sagten die Ermittlerinnen und Ermittler weiter. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht, wobei weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt werden konnten.

Tatmotiv noch unklar: Warum hat der 15-Jährige offenbar auf seinen Mitschüler geschossen?

Auch das Tatmotiv ist noch nicht bekannt. Die Polizei erklärte, dass Eifersucht als Grund infrage komme, warum der 15-jährige Tatverdächtige auf seinen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben könnte.

Mehr Informationen zu den Hintergründen der Tat sowie dem Verhältnis von Täter und Opfer gaben die Ermittler bisher noch nicht bekannt.

Tatwaffe wohl alte Beretta 765 – Waffe des Tatverdächtigen soll Erbstück des Großvaters sein

Einem Bericht der Bild zufolge soll die Tatwaffe ein Erbstück des Großvaters des Tatverdächtigen sein. Wie die Ermittlerinnen und Ermittler am Freitag (10. November) mitteilten, dürfte die Handfeuerwaffe des mutmaßlichen Todesschützen aus dessen persönlichen Umfeld stammen. Nach dpa-Informationen handelt es sich um eine alte Beretta 765. Die Mutter des Tatverdächtigen gab im Gespräch mit dem Boulevardblatt an, dass die Pistole in einem verschlossenen Waffenschrank aufbewahrt wurde. Ihr Sohn müsse den Schlüssel gefunden und die Schusswaffe aus dem Waffenschrank genommen haben.

Offen bleibt derzeit noch, ob sich die Waffe in rechtmäßigem Besitz eines Familienangehörigen befunden hat. Auch einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz schließen die Ermittlerinnen und Ermittler aktuell nicht aus.

Mutmaßlicher Todesschütze hatte offenbar eine große Menge Munition und Molotowcocktail dabei

Der 15-jährige mutmaßliche Täter soll neben der Schusswaffe auch eine große Menge an Munition dabei gehabt haben. Deren Ursprung vermuten die ermittelnden Beamtinnen und Beamten ebenfalls im persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen. Zudem trug der Jugendliche einen Molotowcocktail bei sich. Außerdem fanden Einsatzkräfte der Polizei bei der Durchsuchung des Schulgebäudes im Treppenhaus eine Flasche mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit. In welchem Zusammenhang die Flasche mit dem Tatgeschehen steht, ist jedoch noch Teil der Ermittlungen.

Am Vortag der tödlichen Schüsse in Offenburg hatte es auch an einer Hamburger Schule einen Polizeigroßeinsatz gegeben. Der endete glücklicherweise ohne Verletzte. (kh/dpa)