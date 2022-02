Polizisten-Mord in Kusel: Pikante Funde bei Durchsuchung - Verdächtiger schildert Vorkomnisse aus Tatnacht

Eine 24-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege sind erschossen worden. Der Haftbefehl gegen die Verdächtigen gilt auf gemeinschaftlichen Mord. Der News-Ticker.

Zwei Männer stehen wegen tödlicher Schüsse auf Polizisten unter Mordverdacht. Zuvor sollen sie als Wilderer unterwegs gewesen sein - sie wurden womöglich zufällig entdeckt.

Noch sind die Ermittlungen zu dem Fall aber nicht abgeschlossen (siehe Erstmeldung).

Ein Tatverdächtiger soll erste Details geschildert haben (siehe Update vom 3. Februar, 11.12 Uhr).

Update vom 3. Februar, 17.55 Uhr: Immer mehr Details zu der Tötung zweier Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel sickern durch. Der Tatverdächtige stand schon zuvor mit dem Gesetz im Konflikt. Und nicht nur das.

Update vom 3. Februar, 14.50 Uhr: Nach dem Polizisten-Mord in Kusel sitzen weiterhin zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Als Motiv ziehen die Ermittler aktuell weiter in Betracht, dass illegale Wilderei vertuscht werden sollte. Wie der Spiegel berichtet, soll in den Räumlichkeiten des 38-jährigen Tatverdächtigen tonnenweise verkaufsfertiges Fleisch gefunden worden sein. Zudem sollen die Ermittler Unterlagen gefunden haben, die zeigen, dass der 38-Jährige in den letzten Monaten rund 40.000 Euro mit seiner Wilderei verdient habe.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass der Familienvater vor wenigen Jahren mit seiner Bäckerei Insolvenz anmelden musste. Wie der Spiegel weiter berichtet, soll seitdem auch unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Versicherungsbetruges gegen den 38-Jährigen ermittelt worden sein.

Polizisten-Mord in Kusel: Plötzliche Wende?

Update vom 3. Februar, 11.12 Uhr: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel herrscht weiterhin Fassungslosigkeit über das wahrscheinliche Motiv. Wollten die beiden Tatverdächtigen tatsächlich ihre Wilderei vertuschen und töteten deshalb zwei junge Polizisten? Im Gespräch mit Focus Online äußerte sich nun der Strafverteidiger des jüngeren Tatverdächtigen.

Strafverteidiger Christian Kessler erklärte demnach, dass die tödlichen Schüsse vom 38-Jährigen und nicht seinem 32 Jahre alten Mandanten abgegeben worden seien. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch weiterhin davon aus, dass beide Männer Schüsse abgegeben haben. Der 32-jährige Tatverdächtige hatte sich bereits kurz nach seiner Festnahme gegenüber Ermittlern über das Tatgeschehen geäußert. Er habe zwar gestanden, gewildert zu haben und bei den Schüssen auch vor Ort gewesen zu sein. Allerdings will er selbst nicht auf die Polizisten geschossen haben.

Polizisten-Mord in Kusel: Verdächtiger schildert erstmals Details

Wie Focus Online weiter berichtet, soll der 32-Jährige bei seiner Aussage auch erklärt haben, von dem 38-Jährigen lediglich um seine Hilfe beim Wildern gebeten worden zu sein. Der ältere Tatverdächtige war bereits in der Vergangenheit wegen Wilderei aufgefallen. Der 32-Jährige soll erklärt haben, vom 38-Jährigen um Hilfe gebeten worden zu sein, beispielsweise um das schwere Wild in den Wagen zu heben. Der jüngere Tatverdächtige soll dabei auch erklärt haben, dass der andere Verdächtige in der Tatnacht zuerst der jungen Polizistin mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen haben soll. Danach soll der 38-Jährige mit einem Einzellader-Gewehr vier Schüsse auf den zweiten Polizisten gefeuert haben.

Wie Focus Online weiter berichtet, soll der 32-Jährige gegenüber den Ermittlern beteuert haben, noch nie selbst eine Waffe betätigt zu haben. Er habe an dem Tatmorgen auch nicht in das Geschehen eingreifen können. Bisherige Untersuchungen der Schmauchspuren an den Händen sollen diese Aussage bislang nicht widerlegen können. Offiziell bestätigt sind diese Informationen jedoch nicht.

Polizisten-Mord in Kusel: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Update vom 3. Februar, 7.11 Uhr: Zwei Tatverdächtige (32 und 38) sitzen seit Dienstag wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Der Hauptverdächtige in dem Fall der getöteten Polizisten im Kreis Kusel soll im großen Stil gewildert haben, berichtet der SWR. Der 38-Jährige schoss nicht nur in drei deutschen Landkreisen Wild, sondern auch im Ausland.

Der Tatverdächtige soll laut SWR-Bericht wegen Körperverletzung angeklagt gewesen sein. Deswegen sei ihm die Zulassung für das Führen einer Waffe entzogen worden. Es soll auch eine Anklage gegen Wilderei gegen den Mann aus dem Saarland erhoben worden sein. Man habe ihm aber nichts nachweisen können.

Update vom 2. Februar, 19.04 Uhr: Wie gefährlich ist der Polizisten-Job? Ein aktuelles Lagebild des Bundeskriminalamtes zeigt: Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt seit Jahren zu. Die Zahl der Opfer stieg zwischen 2012 und 2020 um 42 Prozent. Berlin, Bremen, Hamburg, Thüringen und das Saarland sind Hotspots der Gewalt gegen Polizeibeamte.

Update vom 2. Februar, 18.31 Uhr: Hätten sich die beiden in Kusel getöteten Polizisten retten können? „Nach dem, was bisher bekannt ist, haben sich die beiden so verhalten, wie es in Einsatztrainings gelehrt wird. Mit der Taschenlampe in der Hand hat die Polizistin die Papiere kontrolliert, während ihr Kollege sichert“, sagt Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Polizisten-Mord in Kusel: „Das war ein völlig unvermittelter Angriff“

„Das war ein völlig unvermittelter Angriff, da bleibt gar kein Handlungsspielraum“, resümiert Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er kritisiert zwar, dass Polizisten wegen Personalengpässen mancherorts nicht immer ausreichend Gelegenheit hätten, um regelmäßig das Schießen zu trainieren. Im Fall der beiden erschossenen Beamten dürfte das aber keine Rolle gespielt haben.

Update vom 2. Februar, 14.58 Uhr: Am Freitag ist in Kusel eine interne Trauerfeier mit den Angehörigen sowie mit Kolleginnen und Kollegen der Getöteten geplant. Ab 10 Uhr sollen auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) unter den rund 200 Gästen in der örtlichen Fritz-Wunderlich-Halle sein. Zeitgleich ist in Rheinland-Pfalz eine landesweite Schweigeminute geplant (siehe Update vom 2. Februar, 11.31 Uhr).

Polizisten-Tötung in Kusel: Landesweite Schweigeminute geplant

Update vom 2. Februar, 11.31 Uhr: In Rheinland-Pfalz plant die Polizei Kaiserslautern an diesem Freitag ab 10 Uhr eine landesweite Schweigeminute. Ob es noch zu einem anderen Zeitpunkt auch eine öffentliche Gedenkveranstaltung für die Opfer geben werde, ist derzeit offen.

Die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz richtet indes für die Familien der beiden Getöteten das Spendenkonto „Kusel - Zwei von uns“ ein. Die Spenden sollen auch allen Kolleginnen und Kollegen bei der Trauerbewältigung helfen, die unmittelbar in das Geschehen eingebunden waren - oder mit der Kollegin und dem Kollegen im Alltag Dienst verrichtet haben.

Ermittler untersuchen Details zu mutmaßlichen Polizistenmördern

Erstmeldung vom 2. Februar: Kaiserslautern - Der Schock nach dem brutalen Polizisten-Doppelmord* vom Montag sitzt noch immer tief. Rund 150 Hinweise sind nach dem Verbrechen bei den Ermittlern eingegangen. Die Behörden wollen nun unter anderem klären, ob die zwei Verdächtigen über Waffenbesitzkarten verfügten. Bei der Festnahme der Männer (32 und 38 Jahre alt) am Montag im Saarland war ein großes Waffenarsenal sichergestellt worden.

Seit Dienstag sitzen die zwei Saarländer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei* in Untersuchungshaft. Sie sollen am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel* - er liegt im Südwesten von Rheinland-Pfalz und grenzt ans Saarland - eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahren alten Oberkommissar erschossen haben.

Die Ermittler vermuten, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten. Der Kofferraum ihres Kastenwagens war demnach voller Wild.

Polizisten-Mord in Rheinland-Pfalz: Verdächtige waren der Polizei bekannt

Der Ältere habe sich bisher nicht zur Sache geäußert, der Jüngere habe die Wilderei eingeräumt sowie die Polizeikontrolle und Schüsse geschildert, hieß es. Er hat der Staatsanwaltschaft zufolge bestritten, selbst geschossen zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Waffen verwendet wurden - und diese von beiden Beschuldigten genutzt wurden.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat oder etwa Verbindungen in die sogenannte Reichsbürgerszene gebe es nicht. Die Tatverdächtigen sind nicht vorbestraft. Der 38-Jährige sei der Polizei aber bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht aufgefallen, der 32-Jährige wegen Betrugsdelikten, hieß es.

Erschossene Polizisten in Kusel: Politiker werben für Solidarität mit Beamten

Der Staatsanwaltschaft zufolge droht den Männern nun lebenslange Haft. Die Ermittler sprachen auch von Beifallsbekundungen mit den Tätern in sozialen Medien. Dies werde man nicht hinnehmen. Die Behörden würden diese „abscheulichen Postings“ genau untersuchen und alles daran setzen, die Absender von Hassnachrichten strafrechtlich zu verfolgen.

Mehrere führende Politiker sprachen sich in der Bild-Zeitung vom Mittwoch für Solidarität mit der Polizei aus. So warb Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dafür, Verständnis für die Arbeit der Frauen und Männer in Uniform zu zeigen und ab und zu Danke zu sagen - „einfach so“.

Tödliche Schüsse auf Polizisten: Bodycam-Aufnahmen der Tat fehlen

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD*) sagte: „Anfeindungen und Angriffe auf Polizisten dürfen wir nicht dulden.“ Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU*) bekräftigte: „Den Respekt für diese Frauen und Männer weiter zu stärken, bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe.“

Allerdings werde man die Gefahren, die dieser Beruf mit sich bringen könne, nie völlig ausschalten können. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) verwies in der Bild auf eine gestärkte Ausrüstung der Polizei in seinem Bundesland und nannte als ein Beispiel die Einführung von Bodycams. (frs mit Material der dpa) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.