Kunden kaufen Eier bei Aldi und können ihr Glück kaum fassen – sofort spielen sie Lotto

Von: Momir Takac

Kunden haben bei Eiern von Aldi eine verrückte Entdeckung gemacht. © Pius Koller/Imago; Paul Weaver/Imago; Collage: RUHR24

Ein Paar will bei Aldi eigentlich nur Eier für das Frühstück kaufen. Beim Kochen macht es dann eine außerordentliche Entdeckung.

Sheffield – Verrückte Geschichte aus Großbritannien: Chris und sein Partner Ciaran wollten mit der Familie einige erholsame Tage in einem Ferienclub verbringen. Während dem Urlaub machte das Paar aus Sheffield eine wohl einmalige Entdeckung – in einem Aldi.

Die beiden wollten in dem Discounter Zutaten für das Frühstück besorgen. Unter anderem nahmen sie eine 6er-Packung Eier aus Freilandhaltung mit. Chris und Ciaran konnten ja nicht ahnen, was sie sich da in den Einkaufswagen legten. Und auch zurück in der Unterkunft wussten sie zunächst nicht von ihrem unglaublichen Fund. Verrückte Funde bei Aldi sind keine Seltenheit. Ein Kunde etwa entdeckte eine Krähe in einem Regal.

Aldi-Ei weist extreme Seltenheit auf – Wahrscheinlichkeit wird erst nach Google-Suche klar

Chris schlug drei Eier auf, dann sah er plötzlich acht Eigelb. „Wir sagten ‚Oh, das ist eine Überraschung, was für ein Zufall‘“, sagte der Krankenpfleger dem britischen Boulevardblatt The Mirror. „Es war komisch, weil wir das noch nie zuvor gesehen hatten. Wie bekommt man so viele Eigelbe in eine Schachtel?“

Die Kunden erwischten bei ihrem Einkauf bei Aldi eine Schachtel, in der sich zwei Eier mit doppeltem und ein Ei mit vierfachem Dotter befand. Eigentlich ein Glücksfall, doch zwei Dotter im Ei haben einen traurigen Hintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, ein Ei mit zwei Dottern zu erwischen, liegt bei eins zu 1.000. Vier Eigelb gibt es in einem von elf Milliarden Fällen. The Mirror hatte den britischen Ei-Informationsservice befragt.

Aldi-Kunden entdecken Ei mit vier Dottern und versuchen ihr Glück beim Lotto

Erst als Ciaran und Chris die Wahrscheinlichkeit googelten, wurde ihnen klar, welch besonderen und Einkauf sie bei Aldi gemacht hatten. Sofort beschlossen sie daraufhin, ihre Glückssträhne auf die Probe zu stellen.

„Ich wünschte, wir hätten noch bei etwas anderem Glück als nur beim Öffnen von Eiern“, sagte Chris und besorgte einen Lottoschein. „Ich versuchte es gleich mehrmals, hatte aber leider kein Glück.“ Dieses war einer Frau hold. Die Mutter füllte nur zwei Lottofelder aus und sahnte den zweithöchsten Jackpot Bayerns ab. (mt)