Öffentliche Feuerwehr-Appelle: „Umgefallene“ Kegel nicht aufstellen! – „Hätte ich nicht gewusst“

Von: Armin T. Linder

Mehrere Feuerwehren teilen derzeit einen öffentlichen Appell, auch in Bayern: Kegel am Wegesrand nicht wieder aufstellen! Sie haben als Wegweiser eine wichtige Funktion.

Zapfendorf/Berlin – Die Deutschen gelten vielen als Ordnungsliebhaber. Doch in einem Fall sollten die Menschen ihrem Drang tunlichst nicht nachgeben: Wenn sie nämlich am Wegesrand einen umgefallenen Leitkegel sehen. Darauf weisen derzeit verschiedene Feuerwehren in Deutschland hin, unter anderem jene aus Zapfendorf im Landkreis Bamberg (Bayern).

Feuerwehr-Appelle: Umgefallene Kegel nicht wieder aufstellen

„Sollte man an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf Feldwegen einen umgefallenen Leitkegel sehen, bitte so liegen lassen und nicht wieder aufstellen“, heißt es in dem Facebook-Post. Die Erklärung wird gleich mitgeliefert: „Dieser Leitkegel ist nicht umgefallen, sondern dient als Wegweiser für nachrückende Einsatzkräfte. So kann die Einsatzstelle im Wald oder im Feld schneller gefunden und gelöscht werden. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Felder und Wälder extrem trocken sind, ist ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich.“

Offensichtlich haben sich verschiedene Feuerwehren deutschlandweit dafür entschieden, die Bürger mit diesem öffentlichen Appell darauf hinzuweisen. Bei Facebook findet sich das besagte Foto mit dem wichtigen Hinweis etwa bei den Einsatzkräften aus Leupoldsdorf, Görau, Wesertal – Lippoldsberg und anderen.

Feuerwehr nutzt liegende Kegel als Wegweiser – auch bei Waldbränden

Nicht allen Menschen war bekannt, dass die Feuerwehren solche Kegel als Wegweiser nutzen, unter anderem, wenn es schnell gehen muss. Das zeigt sich in den Kommentaren. „Danke für den Hinweis, das habe ich noch nicht gewusst“, schreibt eine Nutzerin. „Ah, ich habe heute etwas gelernt. Danke fürs Teilen“, „Man lernt nie aus“ und „Hätte ich nicht gewusst, aber jetzt achtet man darauf“ weitere.

Andere hingegen starten lieber eine Diskussion, schlagen Sprühkreide vor, spezielle Markierungsfarbe oder haben andere Ideen. Einem Nutzer reicht‘s dann auch, er schreibt: „Nicht überflüssige Kommentare abgeben! Einfach so liegen lassen und kein Studienfach daraus machen!“ In Bayern ist es diesen Sommer bereits zu mehreren Waldbränden gekommen. Besonders drastische Bilder stammen aus der Region Kassel, hna.de berichtet. (lin)

