Waldbrände in Brandenburg: Hunderte Menschen evakuiert - Experte mit aktueller Wetter-Prognose

Von: Richard Strobl

Teilen

Waldbrände halten Teile Brandenburgs seit dem hitzereichen Wochenende in Atem. Jetzt könnte das Wetter allerdings Entspannung bringen.

Update vom 20. Juni, 6.07 Uhr: In Beelitz ist es rund um das Gebiet des Waldbrandes vereinzelt zu Schauern und Gewittern gekommen. Diese würden aber in der Fläche nicht genügend Regen bringen, um die Lage zu entspannen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Montagmorgen. Zudem ziehe der Regen auch relativ schnell durch. Erst im Laufe des Vormittags gegen acht Uhr werde mit flächendeckenden Niederschlägen gerechnet.

Dann soll es bis mittags regnen, das dürfe laut DWD für Entspannung an der Brandfront sorgen. Sowohl in Beelitz als auch in Treuenbrietzen in Brandenburg lodern seit dem Wochenende Waldbrände, wobei die Lage in Treuenbrietzen zuletzt stabil schien (siehe unten).

Waldbrand-Alarm in Brandenburg: Krankenhaus bereitet Evakuierung vor - zweites Feuer unter Kontrolle

Update vom 19. Juni, 21.06 Uhr: Der Waldbrand bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist nach Angaben von Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos) unter Kontrolle. „Es brennt auf 200 Hektar, aber die Flammen breiten sich derzeit glücklicherweise nicht weiter aus“, sagte Knuth am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Bis in die Nacht müsse aber noch mit heftigen Windböen gerechnet werden, die das Feuer anfachen könnten. „Dann hoffen wir auf den erwarteten Regen“, sagte Knuth.

In der Stadt seien die Anwohner von drei Straßen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, sagte der Bürgermeister. Wenn die derzeitige Windrichtung bleibe, müssten wegen der Rauchentwicklung vielleicht noch weitere Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Weitere Evakuierungspläne auch für eine Klinik in Beelitz-Heilstätten seien vorbereitet, kämen aber hoffentlich nicht zum Einsatz, sagte Knuth. In der Stadt gebe es eine große Hilfsbereitschaft, betonte Knuth. Not-Unterkünfte gebe es in Turnhallen, Hotels, Pensionen und auf Spargelhöfen.

Waldbrände in Brandenburg: Hunderte Menschen evakuiert - Drohnen-Foto zeigt Feuer-Ausmaß

Update vom 19. Juni, 19.44 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) informierten sich am Sonntagnachmittag vor Ort in Treuenbrietzen. Die Lage spitze sich dramatisch zu, sagte Stübgen. Woidke sagte: „Wir müssen damit rechnen, dass sich die Situation weiter verschärft.“ Rund 600 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen. „Es kann sein, dass es zu weiteren Evakuierungen kommt“, sagte er. Auch das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen bereitete sich vorsorglich auf eine Räumung vor. Aktuell seien 1400 Einsatzkräfte vor Ort.

Update vom 19. Juni, 19.05 Uhr: Nun sorgt auch der zweite Waldbrand in Brandenburg für Evakuierungen. Nach RBB-Angaben werden einige Ortsteile von Beelitz geräumt. Auf der Homepage der Stadt heißt es: „Aktuell werden Dammfeld, Kemmeter Weg und An der Kiesgrube evakuiert.“ Zudem werden die Bewohner etlicher anderer Ortsteile gebeten sich bereit zu halten und sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Zuvor hatte bereits eine Landkreis-Sprecherin bestätigt, dass das Feuer „außer Kontrolle“ sei.

Nun sagte der Bürgermeister von Beelitz dem RBB: „Das Feuer steht etwa einen bis anderthalb Kilometer vor der Grenze der Stadt“. Der Wind habe sich inzwischen ein bisschen gelegt, und es gebe nicht mehr ganz so starke Böen, sagte der Bürgermeister.

Derzeit brennen in der Nähe der Stadt nach Angaben des Bürgermeisters rund 200 Hektar.

Waldbrände in Brandenburg: Feuerwalze rast auf Häuser zu - Evakuierungen

Erstmeldung vom 19. Juni: Potsdam/Treuenbrietzen - Der schwere Waldbrand in Brandenburg bei Treuenbrietzen ist nach RBB-Angaben mittlerweile außer Kontrolle. Hunderte Anwohner werden evakuiert - sogar die Einsatzleitung musste ihr Lagezentrum räumen.

Waldbrand in Brandenburg Treuenbrietzen - Hunderte evakuiert

Schon in der Nacht zum Sonntag hatte sich der Waldbrand in Treuenbrietzen nahe Berlin ausgedehnt. Jetzt werden die Ortsteile Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf evakuiert. Insgesamt sind bereits knapp 620 Menschen evakuiert worden, berichtet der RBB unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Für die Menschen ist demnach eine Notunterkunft in der Stadthalle Treuenbrietzen eingerichtet worden.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind beim Waldbrand im Ortsteil Frohnsdorf im Einsatz. © Paul Zinken/dpa

Zunehmende Winde verschlechterten am Sonntag die Lage beim Waldbrand, der am Freitag ausgebrochen war. Die Rauchsäulen sind weithin sichtbar. Auch ein Hubschrauber der Bundeswehr flog dort Lösch-Einsätze. Die Stadtverwaltung richtete ein Notfall- und Info-Telefon ein (+49 33748 747 50). Am Samstag war der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Waldbrand in Brandenburg Treuenbrietzen - 200 Hektar betroffen

Der Waldbrand breitet sich offenbar rasant aus, wie der Waldschutzbeauftragte Raimund Engel dem RBB berichtete. Demnach facht der Wind das Feuer aus südlicher und westlicher Richtung an und treibt die Flammen in Richtung Frohnsdorf. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird sich der Wind am Abend drehen und dann von Nordwesten über Brandenburg ziehen.

Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar unweit des Ortsteils Frohnsdorf zu sehen. © Paul Zinken/dpa

Der Waldbrand hat sich dem Bericht nach mittlerweile auf eine Fläche von knapp 200 Hektar ausgebreitet. Erschwert werden die Löscharbeiten teils dadurch, dass in einem Waldstück alte Munition liegt. Deshalb kann es wegen Explosionsgefahr nicht betreten werden. Hier hat sich ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz befunden. Nach Bild-Angaben sind schon seit Samstag mehrere Bundeswehr-Hubschrauber im Einsatz. Sie versuchen den Brand aus der Luft zu löschen.

Waldbrand in Brandenburg: Weiteres Feuer „außer Kontrolle“

Zudem ist in einem Wald in Beelitz-Heilstätten am Sonntag ein weiterer Brand ausgebrochen. Wie groß die Brandfläche ist, ist noch unklar. Der Landkreis bestätigte dem RBB jedoch, dass das Feuer „außer Kontrolle“ sei. „Das ist ein Baumwipfelbrand, das ist äußerst gefährlich“, wird die Pressesprecherin des Landkreises zitiert.