Waldbrand-Alarm in Brandenburg: Feuerwalze rast auf Häuser zu - Evakuierungen

Von: Richard Strobl

Rot erleuchtet ist der Nachthimmel durch das Feuer eines Waldbrands. Die Feuerwehr kämpft weiter gegen den Brand in einem Waldstück in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen an. © Christian Guttmann/dpa

Der Waldbrand in Brandenburg nahe Treuenbrietzen hat sich ausgedehnt. Der Wind hat sich gedreht und das Feuer bedroht Dörfer. Erste Evakuierungen folgten bereits.

Potsdam/Treuenbrietzen - Der schwere Waldbrand in Brandenburg bei Treuenbrietzen ist nach RBB-Angaben mittlerweile außer Kontrolle. Hunderte Anwohner werden evakuiert - sogar die Einsatzleitung musste ihr Lagezentrum räumen.

Waldbrand in Brandenburg Treuenbrietzen - Hunderte evakuiert

Schon in der Nacht zum Sonntag hatte sich der Waldbrand in Treuenbrietzen nahe Berlin ausgedehnt. Jetzt werden die Ortsteile Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf evakuiert. Insgesamt sind bereits knapp 620 Menschen evakuiert worden, berichtet der RBB unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Für die Menschen ist demnach eine Notunterkunft in der Stadthalle Treuenbrietzen eingerichtet worden.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind beim Waldbrand im Ortsteil Frohnsdorf im Einsatz. © Paul Zinken/dpa

Zunehmende Winde verschlechterten am Sonntag die Lage beim Waldbrand, der am Freitag ausgebrochen war. Die Rauchsäulen sind weithin sichtbar. Auch ein Hubschrauber der Bundeswehr flog dort Lösch-Einsätze. Die Stadtverwaltung richtete ein Notfall- und Info-Telefon ein (+49 33748 747 50). Am Samstag war der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Waldbrand in Brandenburg Treuenbrietzen - 200 Hektar betroffen

Der Waldbrand breitet sich offenbar rasant aus, wie der Waldschutzbeauftragte Raimund Engel dem RBB berichtete. Demnach facht der Wind das Feuer aus südlicher und westlicher Richtung an und treibt die Flammen in Richtung Frohnsdorf. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird sich der Wind am Abend drehen und dann von Nordwesten über Brandenburg ziehen.

Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar unweit des Ortsteils Frohnsdorf zu sehen. © Paul Zinken/dpa

Der Waldbrand hat sich dem Bericht nach mittlerweile auf eine Fläche von knapp 200 Hektar ausgebreitet. Erschwert werden die Löscharbeiten teils dadurch, dass in einem Waldstück alte Munition liegt. Deshalb kann es wegen Explosionsgefahr nicht betreten werden. Hier hat sich ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz befunden. Nach Bild-Angaben sind schon seit Samstag mehrere Bundeswehr-Hubschrauber im Einsatz. Sie versuchen den Brand aus der Luft zu löschen.

Waldbrand in Brandenburg: Weiteres Feuer „außer Kontrolle“

Zudem ist in einem Wald in Beelitz-Heilstätten am Sonntag ein weiterer Brand ausgebrochen. Wie groß die Brandfläche ist, ist noch unklar. Der Landkreis bestätigte dem RBB jedoch, dass das Feuer „außer Kontrolle“ sei. „Das ist ein Baumwipfelbrand, das ist äußerst gefährlich“, wird die Pressesprecherin des Landkreises zitiert.