Lotto-Freunde ziehen das ganz große Los: Sie teilen nun ihren Millionengewinn beim Glücksspiel

Von: Stella Henrich

Zwei Freunde aus Wales teilen sich einen Millionen-Gewinn. © Fredrik von Erichsen/DPA/Symbolbild

Zwei Glückspilze aus Wales können es beim Blick auf ihren Tippschein kaum glauben. Sie gewinnen eine Million Pfund – umgerechnet circa 1,2 Millionen Euro bei der britischen Lotterie.

München – Sie können es noch immer nicht fassen, während sie auf einer Parkbank im Garten sitzen und mit einem Glas Champagner auf ihr ganz großes Glück anstoßen. Die ganze Geschichte müssen der 67-jährige Rentner und die 60-jährige Krankenpflegerin erstmal sacken lassen, berichtet die britische The Sun.

Lotto-Freunde gewinnen – dann folgt der Schock-Moment

Die beiden Lotto-Freunde sitzen daheim, als sich ihr Leben schlagartig verändert. Als die ersten Los-Ziffern gezogen werden, werden sie bei jeder richtigen Zahl auf ihrem Tippschein aufgeregter. Dann: Fünf richtige Zahlen! Die beiden Briten freuen sich über den Gewinn von 1000 Pfund. Aber, nach der ersten Freude über einen Gewinn folgt der Glücks-Schock. Die Zusatzzahl vervielfacht die Summe – nun hängen einige Nullen mehr dran. Michael und Marion gewinnen umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro.

Lotto-Jackpot geknackt – Neu-Millionärin will weiter arbeiten

Laut The Sun hat sich der Rentner erst einmal mit einem ersten eigenen Auto seit 41 Jahren belohnt. Die frisch gebackene Millionärin hingegen will erst einmal weitermachen wie bisher. „Vielleicht gönne ich mir etwas Schmuck, es wird schön sein, etwas Besonderes zu haben, um mich daran zu erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich gewonnen habe“, erzählt die Krankenpflegerin dem Boulevardblatt.

Und Michael, der ein großer Rugby-Fan ist, will sich ein paar Rugby-Erinnerungsstücke seines Clubs besorgen. Marion kaufte übrigens den lebensverändernden Lottoschein für die Ziehung am 12. März von einem Northampton Morrisons. Ihre Glückszahlen sind ab sofort 7, 13, 21, 23, 44 – plus 16 und 39.

Zwei Lotto-Millionäre auf dem Raum München tippten kürzlich die sechs Richtigen – nur die Zusatzzahl fehlte zum absoluten Jackpot. Dabei sind die Chancen im Lotto zu gewinnen nicht sonderlich hoch. Dennoch schaffte ein Mann aus den USA das Unglaubliche und gewann bereits zum vierten Mal.*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Hinweis der Redaktion: Glücksspiele bieten nicht nur Chancen. Sie können auch zur Sucht führen. Da es schwierig bis unmöglich ist, das eigene Spielverhalten zu analysieren, gibt es hierfür auf der Website check-dein-spiel.de einen Test. Betroffene von Glücksspielsucht finden bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) Hilfe.