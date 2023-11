„Da hat es jemand auf die harte Tour rausgefunden“: Hinweiszettel warnt vor fieser Verwechslung

Ein amüsanter Aushang der im Netz kursiert, weist Leser auf eine Notdusche hin. Schließlich könnte Verwechslungsgefahr bestehen.

München – Kuriose Zettelbotschaften sorgten nicht zuletzt vor allem im Internet für Aufsehen. So ließ kürzlich eine Botschaft an einer deutschen Hochschule fragende Gesichter zurück. Auch eine Nachricht für einen Zeitungsboten entfesselte eine rege Diskussion. Nun macht erneut ein kurioser Aushang bei Reddit die Runde.

„Kein Türöffner“: Zettel an Notdusche sorgt für Belustigung

„Vorsicht“, prangerte in roter Schrift auf einem Stück Papier, das an einer Wand angebracht war. „Kein Türöffner“, stand darunter. Die zahlreichen Ausrufezeichen verdeutlichen dabei die Wichtigkeit des Anliegens des Verfassers. Kurios wird es dann erst bei einem weiteren Blick auf das Bild, das bei Reddit geteilt wurde.

Zu sehen ist ein gelber Duschkopf. Dieser wird offensichtlich aber nicht mit einem handelsüblichen Wasserhahn betätigt, sondern mit einem langen Hebel. Der Zettel-Botschaft zufolge ähnelt dieser aber augenscheinlich einem Türöffner. In der Vergangenheit muss es also bereits zu Verwechslungen gekommen sein.

Zettel an Notdusche sorgt für Reaktionen bei Reddit: „Als stände man unter einem Wasserfall“

Das dürfte vor allem denjenigen einen Schreck eingejagt haben, die eigentlich mit einer sich öffnenden Tür gerechnet hatten, stattdessen aber klitschnass wurden. Bei dem abgebildeten Duschkopf handelt es sich nämlich um eine Notdusche, die etwa in Laboren oder Fertigungsbetrieben eingesetzt werden. Darauf weist auch das kleine, grüne Rettungszeichen neben dem Aushang hin. Notduschen sind unabdingbar, sollten Personen mit gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen.

„Fühlt sich an, als stände man unter einem Wasserfall“, sprach ein Reddit-User unter dem Beitrag wohl aus Erfahrung. Dieser habe schon mal versehentlich eine Notdusche mit einer Trittplatte ausgelöst. „Wir müssen die Dinger einmal wöchentlich 10 Minuten laufen lassen, Funktionstest und gegen Legionellen. Meist nehme ich mir dafür dann einen Besen zum Bedienen“, kommentierte ein anderer. Warm sei das Wasser aber nicht, heißt es weiter. „Da hat es jemand auf die harte Tour rausgefunden“, spekuliert ein weiterer User.

„Duschgang, kein Durchgang!“, scherzte ein User derweil. „Bei uns in den Laboren hängen die Dinger tatsächlich über den Türen, bisher ist aber scheinbar noch keiner auf den Trichter gekommen“, merkte ein anderer an. Bleibt zu hoffen, dass niemand doch mal versehentlich den Hebel betätigt und bei der Arbeit unfreiwillig duschen muss. Zuletzt sorgte auch ein Zettel an der Aldi-Kasse für Belustigung. (kas)