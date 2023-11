Mutmaßliche Todesursache von TV-Star Elmar Wepper: Warnzeichen für plötzliches Herzversagen

Der plötzliche Herztod scheint aus heiterem Himmel zu kommen, ähnlich wie bei Elmar Wepper vermutet wird. Deshalb sollte man auf entsprechende Warnzeichen achten.

München – Jedes Jahr sterben schätzungsweise 65.000 Menschen an Herzversagen. Meist ohne Vorwarnung hört das Herz auf zu schlagen. Wie die Bild berichtete, könnte das auch TV-Star Elmar Wepper widerfahren sein. Der 79-Jährige ist am Dienstagmorgen (31. Oktober) plötzlich umgekippt. Seine Agentin bestätigte den Tod der Schauspiellegende. Dabei können wichtige Warnzeichnen auf einen Herzstillstand hindeuten.

Plötzliches Herzversagen: Meist durch „unvorhersehbaren Herzinfarkt ausgelöst“

Etliche Herzerkrankungen können dazu führen, dass das Herz aufhört zu schlagen. Wie das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) informierte, treten zunächst Herzrhythmusstörungen auf. Innerhalb kürzester Zeit folgt dann das Herzversagen. Betroffene verlieren das Bewusstsein und die Atmung setzt aus. Nach etwa zehn Minuten folgt der Tod.

„In 80 Prozent der Fälle werden die Herzrhythmusstörungen durch einen unvorhersehbaren Herzinfarkt ausgelöst“, so das DZHK. Ein bestimmtes Lebensmittel kann das Herzinfarkt-Risiko enorm erhöhen. Zwar ist in Deutschland die Zahl tödlicher Herzinfarkte zurückgegangen, doch immer noch sterben sehr viele Menschen daran. „Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind insgesamt immer noch Todesursache Nummer eins in Deutschland“, sagte Kardiologe Thomas Voigtländer. Wichtig sei daher, dass Menschen im Notfall eine Herzdruckmassage anwenden können.

Elmar Wepper an Herzversagen gestorben? Sofortmaßnahmen sind im Notfall entscheidend

Beim plötzlichen Herzversagen, wie es bei Elmar Wepper vermutet wird, sind Sofortmaßnahmen entscheidend. Dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) zufolge sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute um etwa zehn Prozent. Um den Tod hinauszuzögern, sollte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit einer Herzdruckmassage und womöglich Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen werden.

Die Herzdruckmassage sei wichtiger als die Beatmung, erklärte Professor Kääb vom LMU Klinikum München dem DZHK. „Es zählt jede Minute.“ Auch ein Defibrillator kann helfen. „Diese Geräte geben elektrische Impulse ab, die das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus zurückbringen können“, so das Forschungszentrum auf seiner Webseite.

Plötzlicher Herztod: Auf diese Warnsignale sollte man achten

Oft wirkt es so, als würde plötzliches Herzversagen wie aus dem Nichts kommen. Meist gehen dem aber langjährige Herz-Kreislauf-Erkrankungen voraus, vor allem die koronare Herzkrankheit. Aber auch andere Erkrankungen, die zu Herzrhythmusstörungen führen, können einen tödlichen Herzstillstand auslösen, etwa Herzklappenerkrankungen, hoher Blutdruck und Erkrankungen des Herzmuskels.

Das Risiko für plötzliches Herzversagen steigt zwar mit zunehmendem Alter. Aber auch jüngere Menschen können einen Sekundentod erleiden. 20 Prozent aller Todesopfer sind jünger als 65 Jahre. Meist führen genetisch bedingte Erkrankungen zum Herztod.

Vermeidbar ist das Herzversagen durch Vorbeugung, frühzeitige Diagnosen und Behandlungen. Diese Warnzeichen sollten Patientinnen und Patienten laut Deutscher Herzstiftung unbedingt ernst nehmen:

Brustschmerzen

Luftnot

Herzrasen und eingeschränkte Belastbarkeit

Hartnäckiges Herzstolpern

Kurze Bewusstlosigkeiten

Schwindelanfälle

Forschende entdeckten kürzlich ein Frühwarnsignal für Herzkrankheiten. Indes trauern zahlreiche Promis um Schauspiel-Legende Elmar Wepper. Auch in seiner Heimatgemeinde herrscht nach seinem überraschenden Tod große Bestürzung. (kas/dpa)

