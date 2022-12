Warntag 2022: Handy hat nicht geklingelt? Woran das liegen könnte

Von: Sophia Lother

Wenn das Handy am deutschlandweiten Warntag gegen 11 Uhr keine Warnmeldung abgibt, kann das mehrere Gründe haben – alle Informationen im Überblick.

Kassel – Am 8. Dezember 2022 findet der deutschlandweite Warntag statt. Handys von Kunden der Telekom, O2, Vodafone und Co. sollten ab 11 Uhr planmäßig eine Warnmeldung anzeigen. Doch es gibt bestimmte Anforderungen an die Smartphones, berichtet hna.de.

Unter bestimmten Umständen kann es dementsprechend der Fall sein, dass Handys keine Warnmeldung anzeigen. Hier erfahren Sie die Hintergründe:

Welche Gründe kann es haben, dass das Handy am Warntag 2022 nicht klingelt? (Symbolfoto) © Arnulf Hettrich/Imago

Warntag 2022 in Deutschland: Welche Anforderungen für Kunden von Vodafone, O2, Telekom und Co. gelten

In Deutschland soll am Warntag 2022 der Katastrophenfall simuliert werden. Dabei sollen auch die Schwachstellen kontrolliert und überprüft werden, was sich seit dem Warntag vor zwei Jahren verbessert hat. Neben der Warnmeldung um 11 Uhr soll es planmäßig auch eine Entwarnung um 11.45 Uhr geben.

Gewarnt wird über Radio, Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps wie Nina, erstmals wird auch Cell Broadcast genutzt. Handynutzer, die sich zu einer bestimmten Zeit in einer Funkzelle aufhalten, sollen dann eine Mitteilung, die per Push-Nachricht verschickt wird, erhalten. Sie ähnelt einer SMS und wird von einem schrillen Alarmton angekündigt. Doch womöglich wird nicht jedes Smartphone die Meldung anzeigen. Das kann gleich mehrere Gründe haben, wie Telefonica (O2) und Telekom auf ihren Webseiten betonen:

Handy ist nicht eingeschaltet

Handy hat kein Netz

Die Sim-Karte ist nicht aktiviert

Die Software des Smartphones ist veraltet

Warndienst nicht aktiviert

Warntag 2022 in Deutschland: Welche Software-Version braucht mein Handy?

Wenn das Mobiltelefon nicht eingeschaltet ist oder kein Netz hat, dann bekommen Kunden von O2, Vodafone, Telekom und Co. sehr wahrscheinlich auch keine pünktliche Warnmeldung auf ihr Handy. Doch auch die Software des Smartphones spielt eine Rolle. Bei Android ist das erst ab Version 11 der Fall. Iphones 6 und 7, die IOS nutzen, bekommen die Meldung erst ab Version 15.6.1. Nutzen Sie ein Iphone 8 dann bekommen Sie eine Warnmeldung ab der Version 16.1, heißt es vonseiten der Telefonica (O2) und der Telekom.

Wie die Telefonica weiter erklärt, kann es auch der Fall sein, dass spezielle Endgerätemodelle oder Firmenhardware nicht mit Cell-Broadcast kompatibel seien. Im Zweifel sollten Kunden sich diesbezüglich an den Hersteller wenden.

Mein Handy hat am Warntag 2022 nicht geklingelt: Voreinstellungen richtig auswählen

Ältere Handy-Modelle haben Cell Broadcast mit seinen Warnmeldungen unter Umständen nicht voreingestellt. Dies kann bei Android entweder über die App Messages eingestellt werden. Ein anderer Weg für Nutzer dieses Betriebssystems wären die telefonweiten Einstellungen, so das Unternehmen.

Für Iphone-Nutzer ist der richtige Weg über die Geräteeinstellungen und Mitteilungen. Wie die Telefonica mitteilt, sind dies jedoch nur beispielhafte Vorgehensweisen und müssen nicht für jedes Handy gelten. (slo)