Wäsche waschen vor Ostern: Warum man das nicht machen sollte

In der Osterwoche darf man laut einer alten Tradition keine Wäsche waschen. Für den Grund gibt es gleich zwei mündliche Überlieferungen.

Kassel — Wie an fast allen Feiertagen gibt es auch an Ostern bestimmte Bräuche, die Jahr für Jahr ausgeübt werden. Den stillen Feiertag Karfreitag werden wohl viele damit verbinden, dass mein kein Fleisch essen darf. Am Samstagabend vor Ostersonntag findet in der Regel das Osterfeuer statt, das im privaten Raum mit viel Vorsicht auszuführen ist. Ein anderer Brauch besagt, dass vor Ostern keine Wäsche gewaschen werden soll.

Ostern 2023: Warum man in der Karwoche keine Wäsche waschen sollte

Das Waschverbot soll laut myhomebook.de einen christlichen Hintergrund haben. Denn als Christ soll man sich insbesondere in der Woche vor Ostern dem Gebet widmen und sich nicht mit der Hausarbeit und dem Wäschewaschen ablenken. Genauere schriftliche Überlieferungen, die erklären, was es mit der Tradition auf sich hat, fehlen. So wird der Brauch, in den Tagen vor Ostern keine Wäsche zu waschen, nur im „Mittelelbischen Wörterbuch“ erwähnt, wie merkur.de schreibt. Mündliche Überlieferungen sollen die genauen Bedeutungen erklärt haben.

Daher gibt es neben der christlichen Variante auch eine andere, die den Brauch erklären soll. Früher war das Wäschewaschen ohne Waschmaschine harte Arbeit. In der klassischen Rollenverteilung waren es vor allem Frauen, die viel Arbeit mit den Vorbereitungen für das Osterfest hatten. Damit das Organisieren des Festes nicht unter der zusätzlichen Last des Wäschewaschens litt, sollten die Frauen die Arbeit in der Woche vor Ostern ruhen lassen.

Waschverbot in der Woche vor Ostern — Unheil kann drohen

Der Brauch besagt auch, dass einer Person der Tod droht, wenn diese ein gewaschenes Hemd trägt und krank wird. Auch Erbsen kochen, Näharbeiten oder Holzhacken sollen für ein Unheil sorgen. Wer von diesen alten Bräuchen nichts hält, kann sich an Ostern auch mit schöneren beschäftigen, wie dem Osterfrühstück und der Suche nach Eiern.

Einzig das Wetter kann am Osterwochenende einen Strich durch die Rechnung ziehen. Ein Meteorologe erklärt, dass die Temperaturen kaum über der 10-Grad-Marke liegen werden. (vk)