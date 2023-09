Nordsee-Jahrhundertflut jedes Jahr? Forscher erwarten dramatisches Szenario

Von: Bjarne Kommnick

Der Meeresspiegel steigt. Doch wie groß die Gefahr für den Menschen durch die See wirklich ist, zeigt nun eine Studie. Experten sind alarmiert.

Hamburg/Tuscaloosa – Wer einen Blick auf die Welt wirft, erkennt schnell: Das Leben an der Küste wird immer gefährlicher. Erst zuletzt sind alleine in der libyschen Hafenstadt Darna rund 20.000 Menschen aufgrund von Überschwemmungen gestorben. Fast zeitgleich kämpften auch Griechenland und die Türkei erbittert gegen die Wassermassen. Dabei handelt es sich jedoch – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht etwa um eine Laune der Natur, sondern um einen klaren Kurs, vor dem Wissenschaftler jetzt erneut warnen. Demnach könnte es schon bald auch an der Nordsee jährlich zu einer Jahrhundertflut kommen.

Wissenschaftler rechnen mit jährlicher Jahrhundertflut – auch an der Nordsee

Wie der Name bereits vermuten lassen könnte, sollte eine Jahrhundertflut eigentlich eher die Ausnahme bleiben. Lange Zeit konnte davon offensichtlich auch die Rede sein. Nun hat ein Forschungsteam der University of Alabama in Tuscaloosa jedoch eine Studie im Fachmagazin „Earth's Future“ veröffentlicht, die ein anderes, deutlich dramatischeres Bild der Zukunft zeichnet, wie auch die Berliner Morgenpost zuvor berichtet hatte.

Experten warnen vor ständigen Überschwemmungen. Sogar jährliche Jahrhundertfluten an der Nordsee befürchten sie. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Laut den Forschern würde das, was wir als Jahrhundertflut kennen, bereits bis zum Jahr 2050 alle neun bis 15 Jahre auftreten. Potenziell an fast jeder Küste weltweit. Sollte der Klimawandel fast ungehindert fortschreiten, wie es derzeit der Fall ist, wären die Folgen fatal: Die Menschen müssten sich bis 2100 an der Nordsee jährlich auf ein Ereignis wie die Sturmfluten 1962 und 1976 in Hamburg einstellen. Demnach soll sich das Risiko auf eine Sturmflut alleine in den nächsten 25 Jahren auf das Sechs- bis Elffache erhöhen.

Jährliche Jahrhundertflut kommt auch, wenn Pariser Abkommen eingehalten wird

Für die Studie entnahm das Forschungsteam Daten aus über 300 Pegelmessstationen. Von einer Jahrhundertflut sei die Rede, wenn ein Gewässer eine Pegelhöhe erreicht, die im Schnitt nur alle 100 Jahre überschritten werde. Dementsprechend kann es auch innerhalb von einem Jahrhundert öfter oder gar nicht zu solch einem Ereignis kommen.

Das erschreckende Ergebnis: Selbst wenn die Klimaschutzmaßnahmen des Pariser Abkommens greifen würden und die weltweiten Emissionen 2040 damit ihren Höchststand erreicht hätten, werde es laut Forschern zu dem Szenario der jährlichen Sturmflut kommen.

Experten warnen: Heutige Klima- und Küstenschutzmaßnahmen reichen in der Zukunft nicht

Laut WWF Deutschland leben rund 3,6 Milliarden Menschen oder 60 Prozent der Weltbevölkerung in einem Umkreis von 60 Kilometern von der Küste. Dieser Lebensraum ist in weiten Teilen ohnehin durch den steigenden Meeresspiegel mittelfristig stark bedroht, auch in Deutschland könnten viele Städte wegen des Klimawandels einfach versinken. Kommen die regelmäßigen Jahrhundertfluten und andere Unwetterereignisse hinzu, dürfte das damit einhergehende Leid aus heutiger Perspektive kaum vorstellbar sein. Schon jetzt hat mehr als die Hälfte aller Deutschen Angst vor dem Klimawandel.

Das Forschungsteam appelliert in der Studie, deutlich mehr für den Klimaschutz zu tun sei Grundvoraussetzung, die Existenz von vielen Küstenregionen langfristig zu bewahren. Küstenschutzmaßnahmen, die anhand vergangener Rekordpegel getroffen wurden, seien überhaupt nicht ausreichend, um die zukünftigen Ereignisse zu bewältigen. Die Menschen seien demnach einem noch nie gesehenen Risiko ausgesetzt, das ohne entsprechende Maßnahmen verheerende Auswirkungen haben werde.