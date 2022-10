Schreckmoment auf Zypern: Wasserhose fegt über Badestrand – Spektakuläres Video

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Ein Gewittertief beherrscht weiter den östlichen Mittelmeerraum. Vor der Küste Zyperns hat sich nun eine Wasserhose gebildet, ist über einen Strand hinweggefegt und hat für Verwüstung gesorgt.

Nikosia – Eine Katastrophe „biblischen Ausmaßes“. So bezeichnete die griechische Tageszeitung Kathimerini die schweren Gewitter, die am vergangenen Wochenende über Kreta hinweggefegt hatten. Zwei Menschen sind bei den heftigen Regenfällen ums Leben gekommen, massive Schäden an der Infrastruktur sind entstanden. Mittlerweile sind die Unwetter weiter gezogen nach Zypern. Mit voller Wucht ist nun eine riesige Wasserhose über den Strand von Ayia Napa hinweggefegt

Schreckmoment: Wasserhose fegt auf Zypern über Badestrand

Wie Euronews English berichtet, hat die Wasserhose zahlreiche Sonnenliegen auf dem Strand angehoben und durch die Gegend geschleudert. Es sei aber niemand zu Schaden gekommen, schreibt das Portal weiter, mit Berufung auf die örtliche Polizei. Passanten suchten das Weite. Der ein oder andere filmte aber noch den bedrohlichen Anblick und teilte die Impressionen im Netz. Zahlreiche Videos von dem Naturschauspiel auf Facebook und Twitter zeigen, wie sich die Windhose auf die Küste zurast, die zum griechischen Teil Zyperns gehört.

Eine Wasserhose – das hat es mit dem Naturphänomen auf sich

Eine Wasserhose ist ein Tornado, der sich auf dem Meer bildet. Durch extreme Windgeschwindigkeiten wird Wasser aufgewirbelt und wie ein Schlauch in Richtung Wolken gesaugt. Derzeit hat es auf Zypern milde 20 Grad und auch das Meer ist noch sehr warm. Das begünstigt die Bildung von Windhosen. Gefahr ist geboten, wenn sie auf Boote oder auf Land – wie zum Beispiel Strände – treffen.

Ein Gewitter-Tief hat den östlichen Mittelmeerraum weiter fest im Griff. Aber auch auf Zypern ist Wetter-Besserung in Sicht. Am Wochenende soll die Sonne zurückkehren.