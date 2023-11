Freizügig, originell und unberechenbar: Die Charaktereigenschaften des Wassermannes

Von: Romina Kunze

Wer mit dem Wassermann eine romantische Beziehung eingehen möchte, braucht die lange Leine. Das Sternzeichen lässt sich ungern einengen. Das gilt auch für den Beruf.

Böse Zungen würden Wassermänner womöglich als „Zappelphilipp“ abtun. Das Sternzeichen, das zwischen dem 20. Januar und 18. Februar geboren ist, trotzt geradezu vor Energie und Tatendrang. Auf Außenstehende wirken Wassermänner dadurch allerdings häufig unruhig und hektisch. Zwar können sie sich in fast allen sozialen Umständen zurechtfinden, kommen romantische Gefühle aber ins Spiel, tun sie sich mitunter schwer.

Soziales Chamäleon mit Sinn für Kreativität: Die Stärken des Wassermanns

Die energetischen Wassermänner schätzen ihre Freiheit und lassen sich nicht gerne einschränken. Kreativität: Das Sternzeichen beweist nicht selten eine lebhafte Vorstellungskraft, die ihnen zu originellen Ideen verhilft.

Ihr Sinn für Gerechtigkeit liegt den Wassermännern häufig zugrunde, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Anpassungsfähigkeit: Wassermänner sind flexibel. Im Gegensatz zu den nachdenklichen Skorpionen fällt es ihnen nicht schwer, sich auch an fremde Situationen zu adaptieren.

Sturer „Zappelphilipp“? Innere Kälte und Unruhe zählen zu den Schwächen des Wassermanns

Wassermänner denken ungern in Schubladen, was es für andere schwierig machen kann, sie zu einzuschätzen oder vorauszusagen, was sie als Nächstes tun werden. Sturheit: Grundsätzlich gelten Wassermänner als aufgeschlossen. Neue Ideen sind ihnen allerdings nur willkommen, wenn sie selbst der Ideengeber sind.

Wassermänner können manchmal emotional distanziert erscheinen. Anderen kann das eine tiefe emotionale Verbindung zu ihnen erschweren. Auch ihr Verständnis von Treue kann sehr individuell ausgelegt sein. Unruhe: Oftmals neigt das Sternzeichen zu fahrigen und rastlosen Verhalten. Dadurch fällt es ihnen schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen.

Der Wassermann brilliert in sozialen und kreativen Berufen, stolpert aber oftmals in der Liebe

Wassermänner sind in der Liebe oft unkonventionell und suchen nach Partnern, die ihre Unabhängigkeit und Liebe zur Freiheit nicht nur verstehen, sondern idealerweise selbst teilen. Der Freigeist braucht ihren eigenen Raum, fühlt er eingeengt, neigt er nur umso mehr dazu, sich seinem Gegenüber zu entziehen. Auf freundschaftlicher Ebene sind Wassermänner eher unkompliziert und finden schnell Anschluss. Was romantische Beziehungen angeht, können sie jedoch ausgesprochen wählerisch sein.

Freigeist und unabhängig: Das lebendige Sternzeichen Wassermann richtet sich ungern nach anderen. © Eva Blanco/Imago

Mit der richtigen Berufswahl spielt den Wassermännern ihre Kreativität in die Karten. Auch ihr soziales Bewusstsein und ihr Wunsch, sich aktiv in der Gesellschaft zu engagieren, kommt oftmals zum Tragen. Neben gestalterischen Tätigkeiten zieht es sie daher gerne in pädagogische Berufsfelder.

So agiert der Wassermann als Mann und als Frau

Der Wassermann-Mann handelt oft sehr unabhängig und liebt seine Freiheit. Mehr noch als sein weibliches Pendant kann er auf seine Mitmenschen emotional distanziert erscheinen. Sein kreatives Verständnis und seine Anpassungsfähigkeit machen ihn unberechenbar. Doch Freunde können stets auf ihn zählen; und steht damit der verlässlichen Jungfrau in nichts nach.

Auch die Wassermann-Geborene ist für viele undurchsichtig. Aufgrund ihres energiegeladenen Auftretens und ihrem liberalen Verständnis wird sie oft als gesellschaftliche Rebellin gesehen. Von gesellschaftlichen Normen hält sie wenig, mit Klischees oder Erwartungen bricht sie gerne. Auch aufgrund ihres Erfindungsreichtums. Sie gilt zwar als gesellig, mit der Liebe tut sie sich hin und wieder aber schwer. Mit dem beständigen Auftreten des Stiers kann sie wenig anzufangen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.