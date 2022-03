Kreuzfahrttouristin über offener See gefangen - Cruise Councelor erklärt sich

Von: Anna Lorenz

„Eine Seefahrt, die ist lustig...“ - kennen Sie auch noch, dieses alte Kinderlied, oder? Dass die Kreuzfahrt aber auch ein absolut peinliches Desaster werden kann, das musste eine Touristin auf der „NCL Norwegian Encore“ kürzlich erleben.

Norwegen - Wenn man an Kreuzfahrt denkt, fallen einem dank deutscher Produktionen wie z.B. dem Traumschiff glamouröse Galadinner, tropische Paradiese und die blaue, funkelnde Weite des Meeres ein. Wer den Urlaub auf der „NCL Norwegian Encore“ bucht, der sucht aber vor allem noch etwas: Spaß. Das norwegische Schiff besticht nicht nur mit einem Pool an Deck, einer eigenen Kartbahn und einem riesigen Open Air Laser Tag Park, sondern auch mit einer weiteren Attraktion, die einer Touristin nun zum peinlichen Verhängnis wurde.

Wasserrutschen machen Spaß - solange die Konstruktion stimmt. © Zoonar.com/Stefan Ziese via www.imago-images.de

Touristin auf Kreuzfahrt: Gefangen über dem Meer

Die „NCL Norwegian Encore“ bietet ihren touristischen Gästen nämlich noch ein weiteres Highlight, das durchaus mit der neuen „Aidacosma“ mithalten kann. In einer riesigen Wasserrutsche mit diversen Kurven und Loopings können die Spaßsuchenden den Adrenalinkick finden - die Rutsche ist nämlich derart am Kreuzfahrtschiff verbaut, dass ein Teil des Rohres über die Reling hängt. Eine Rutschpartie über dem offenen Meer - zumindest teilweise.

Schon als Kinder begeistern uns z.B. im Europapark Achterbahnen mit vielen Loopings oder Wasserrutschen mit ordentlich Schwung*. Und diese klingt doch wirklich nach Urlaubsspaß. Soweit, so gut, dachte sich wohl auch die Touristin, die an einem sonnigen* Tag die Rutsche des Kreuzfahrtschiffs ausprobieren wollte. Mit Schwung ließ sie sich in das abschüssige Rohr gleiten, durchquerte den Teil außerhalb des Schiffes formvollendet, setzte dann zum Aufschwung in den Looping an... und erkannte, dass die Wasserrutsche wohl nicht optimal gebaut war.

Auf TikTok zeigt sich das ganze Ausmaß der Misere: Die Frau schaffte es nicht über den höchsten Punkt des Loopings hinaus und rutschte, begleitet von missgünstigem Gelächter der anderen Passagiere, rückwärts wieder hinunter. Durchgeschüttelt und sichtbar peinlich berührt saß die Touristin in dem Rohr der Wasserrutsche fest - ausgerechnet in dem Teil, der direkt über dem offenen Meer verläuft. Eine Szenerie, in der auch Erinnerungen an den Horror-Hai wach werden.

Kreuzfahrt-Fail: Bloßstellung auf TikTok - Reaktionen nicht wie gewollt

Gepostet hat das Video übrigens niemand geringeres als Cruise Councelor (dt.: Kreuzfahrtberater:in) Yashira Melendez, die ein Reisebüro führt und unter dem Account „ymg_travels“ auf social media aktiv ist. „Wenn die Looping-Rutsche versagt“, benennt sie das Video, das die Touristin gefangen in der Rutsche zeigt. Die Reaktionen der Community fallen allerdings nicht ganz so unbeschwert aus. „Neue Angst freigeschaltet“, schreibt eine Nutzerin. „[...] schon beim Zusehen hab ich Atemnot und Schwindel bekommen“, gesteht eine andere. Ein weiterer Unser muss sogar wegschauen: „Ich kann nicht weiter zusehen, ich fühle mich, als würde ich ersticken.“

Und diese Vorkommnisse sind keine Seltenheit: „Oh mein Gott, das ist die Encore!!! Ich war auf diesem Schiff und - kein Witz - das ist JEDEN TAG passiert! [...]“, so ein Nutzer. Insgesamt scheint die Aussicht, in einer Wasserrutsche festzustecken, den meisten Usern starke Bauchschmerzen zu bereiten. Auch von Klaustrophobie betroffene User melden sich zu Wort; tatsächlich stellt sich die Aussicht, über hoher See in praller Hitze in einem Plastikrohr festzustecken, mehr als beklemmend dar. Abgesehen davon ist die Option, seine freie Zeit quasi in Gefangenschaft verbringen zu müssen, nicht sehr verlockend, wie auch zu Neujahr eine Seniorin am eigenen Leib erfuhr*.

Wasserrutschen-Gate: Das ging nach hinten los

Melendez wurde offenbar bald klar, dass sie der „NCL Norwegian Encore“ mit dem Video keinen Gefallen getan hatte, denn statt die Leute von der Wasserrutsche zu begeistern, hat das Video der Kreuzfahrttouristin, die in dem Rohr feststeckte, potenzielle Passagiere eher abgeschreckt. Der Sommerurlaub 2022 ist schließlich schon ungewiss genug, da muss es nicht noch zusätzlich die Gefangenschaft in der Wasserrutsche sein.

„Die Wasserrutsche macht sehr viel Spaß", versuchte Melendez daher die Situation in einem alsbald folgenden Video zu entschärfen. „Wenn jemand stecken bleibt, geht ein Alarmsystem an und sofort öffnet sich eine Sicherheitstür. Man kann in Sekunden raus". Unter diesen Umständen gäbe es also keinen Grund zur Panik. Wie das die Touristin in der Wasserrutsche, die direkt über dem offenen Meer festsaß, beurteilt, kann man sich vermutlich denken.