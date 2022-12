Weihnachtskarten von Vater an seine fünf Söhne sorgen für Aufsehen – „Bin bereit für Drama“

Witzig oder fies?

Ein Vater aus Neuseeland schenkt seinen Söhnen jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte. Diesmal hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Neuseeland - Es ist kalt, draußen schneit es und Weihnachten steht vor der Tür. Auf den Christkindlmärkten in und um München ist bereits viel los. Die Menschen treffen sich zu Glühwein und Co. und bringen sich allmählich in Weihnachtsstimmung. Weniger als zwei Wochen sind es noch bis zum Fest. Wer seine Geschenke bislang noch nicht beisammen hat, sollte sich ranhalten. Die richtige Weihnachtskarte darf dabei natürlich nicht fehlen.

Weihnachtskarten von Vater an Söhne sorgen für Aufsehen – „An meinen Lieblingssohn“

Das findet auch ein Reddit-User aus Neuseeland. Er postete in dem sozialen Netzwerk ein Foto von insgesamt fünf Weihnachtskarten. Darauf findet sich ein üblicher Weihnachtsgruß. „Meri Kirihimete! – Merry Christmas!“, ist auf den Karten zu lesen – also „Frohe Weihnachten“ in maorischer und englischer Sprache.

Pikant ist allerdings, was der Reddit-Nutzer händisch dazu geschrieben hat: „To my favorite son!“ – also „an meinen Lieblingssohn!“ Und das auf jede der fünf Weihnachtskarten. Zu seinem Foto schreibt der User: „Jedes Weihnachten gebe ich meinen Kindern eine persönliche Karte. Dieses Jahr habe ich beschlossen, mich mit ihnen anzulegen.“

Gewagte Weihnachtskarten: „Bin bereit für Drama“

Ein lustiger Weihnachtsscherz oder einfach nur eine fiese Aktion? In der Reddit-Community kommt der Post jedenfalls gut an. Innerhalb weniger Stunden hat der Post mehr als 50.000 Upvotes erhalten und mehr als 1400 Kommentare gesammelt (Stand 15. Dezember, 11.20 Uhr). Die Reaktionen zu den Weihnachtskarten fallen unterschiedlich aus.

„Mein Mann hat auch jeder seiner drei Töchter gesagt, dass sie seine Lieblingstochter sei. Bis sie es herausfanden und das Ganze in einem großen Streit endetet“, berichtete eine Nutzerin von ihren Erfahrungen. „Ich hoffe, sie finden das nicht heraus“, kommentierte ein weiterer User. „Ich bin bereit für Drama“, schrieb eine Nutzerin und fügte ein Popcorn-Emoji hinzu. Wenn Kinder aufschreiben, wie sie Weihnachten sehen, kann das übrigens auch für Lacher sorgen.

Witzige Weihnachtskarten: Reddit-User machen weitere Vorschläge

In den Kommentaren finden sich neben den eher kritischen Stimmen allerdings auch viele Fans der Aktion – und sie haben sogar noch Vorschläge, wie man es weiter auf die Spitze treiben könnte. „Du solltest noch ein ‚bitte sag es nicht deinen Brüdern‘ hinzufügen“, riet ein User in den Kommentaren. Ein weiterer Nutzer schlug vor, den Söhnen jeweils eine Karte mit dem Namen eines anderen Sohnes zu schenken. „Was, wenn auf allen ‚für meinen zweitliebsten Sohn‘ stehen würde?“, fragte ein anderer verschmitzt.

Der Verfasser des Original-Posts zeigte sich in den Kommentaren entzückt von den ganzen Vorschlägen. „Ich nehme alle eure Ideen in meine Liste für zukünftige Weihnachtsfeste auf“, versicherte er. Weihnachten – das Fest der Liebe. Hoffentlich bleibt es auch in dieser Familie trotz der pikanten Weihnachtskarten harmonisch unter dem Christbaum.

Alles andere als harmonisch war es zuletzt in New York, dort machten betrunkene Weihnachtsmänner die Stadt unsicher. Eine emotionale Weihnachtsbotschaft von Kaufland berührt hingegen die Herzen von Millionen Menschen. (ph)

