Passanten rufen wegen LED-Kerzen Feuerwehr: „Jedes Schild hat eine Geschichte“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

„Nicht die Feuerwehr rufen“, heißt es auf einem Schild in einem Schaufenster. © Twitter/la_divafabula

In der Weihnachtszeit ist schon so manches Malheur passiert, was die Beleuchtung angeht. Dass man wegen LED-Lampen aber die Feuerwehr rufen muss, ist neu.

München - Weihnachtszeit, draußen ist‘s kalt, im Schaufenster stehen Kerzen. Dann rufen wir lieber mal die Feuerwehr – das dachten sich wohl Passanten. Und sind wohl der Ursprung eines ungewöhnlichen Hinweisschilds, das den Weg auf Twitter gefunden hat.

LED-Kerzen: Passanten halten elektrische Weihnachtsbeleuchtung für echt und rufen die Feuerwehr

Auf dem Foto zu sehen ist ein weihnachtlich dekoriertes Schaufenster vor einer Straße, und jenseits des Schaufensterglases eben: Kerzen. Allerdings keine, auf denen ein Feuer brennt. Nein, die anscheinend täuschend echten elektronischen Kerzen sorgten wohl für reichlich Verwirrung.

Schild im Schaufenster warnt: „Feuerwehr nicht rufen – es sind LED-Kerzen!“

„Jedes Schild hat eine Geschichte“, schreibt der Twitter-Nutzer zu seinem Post vom 9. Dezember. Auf dem Schild steht zu lesen: „Liebe Leute, bitte die Feuerwehr“ – und für das folgende Wort gönnt sich der Ersteller des Hinweisschildes eine extra Zeile – „nicht rufen – es sind LED-Kerzen!“

Ob einige Passanten im Übereifer, statt genauer hinzuschauen oder zumindest den Ladeninhaber anzusprechen, gleich zum Handy griffen und die Nummer 112 der örtlichen Feuerwehr wählten, blieb unklar. Möglicherweise sorgten sie sich auch nach Ladenschluss um die Sicherheit des Geschäfts und meinten es nur gut. Doch deutet man den Wortlaut des Schildes richtig, wurde offenbar schon mehrfach Fehlalarm ausgelöst.

Ob nun tatsächlich die Feuerwehr angerückt ist und am Ende sogar versucht hat, die vermeintlich gefährlichen Elektrokerzen zu löschen, ist hier nicht überliefert. Derweil ließ sich die Würzburger Feuerwehr kürzlich am Nikolaustag eine ganz besondere Aktion einfallen. (cgsc)

Glühwein, Plätzchen und Geschenke – zum Jahresende beherrscht Weihnachten das Leben der Menschen. Hier erfahren Sie alles zu Geschichte und Tradition des Festes.