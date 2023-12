Orkan Zoltan trifft Deutschland: Teils lebensgefährliches Ausmaß erwartet – Bahnverkehr eingeschränkt

Von: Sarah Neumeyer, Sandra Sporer, Victoria Krumbeck

Vor den Feiertagen zieht ein Sturm durch Deutschland. Im Norden wird eine Sturmflut erwartet. Der Reiseverkehr könnte stark beeinträchtigt werden.

Update vom 21. Dezember, 17.52 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag ein Baum auf einen Regionalzug gestürzt. Der Vorfall habe sich in Willebadessen ereignet, teilte die Polizei mit. Rund 200 Passagiere mussten den Zug auf freier Strecke verlassen, Angaben zu Verletzten gab es nicht. Da Oberleitungen beschädigt wurden, sollte die Strecke bei Paderborn bis zum Abend gesperrt bleiben

Bahnverkehr wegen ersten Schäden durch Sturmtief „Zoltan“ eingeschränkt

Update vom 21. Dezember, 17.01 Uhr: Das Sturmtief „Zoltan“ hat am späten Donnerstagnachmittag vor allem im Norden Deutschlands zu ersten Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gebe es Ausfälle und Verspätungen bei Eurocity-, Intercity- und ICE-Verbindungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Nach Angaben der Bahn sind unter anderem folgende Strecken betroffen: Kiel-Hamburg, Hamburg-Westerland und Kiel-Hamburg-Bremen-NRW. Auch die Intercity-Verbindung Hamburg-Kopenhagen sei betroffen. Zudem gebe es im Regionalverkehr erste witterungsbedingte Verzögerungen. Als Alternative für die Fahrt von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen empfahl die Bahn Verbindungen mit Umstieg in Hannover. Fahrgäste sollten sich kurzfristig online über ihre jeweilige Verbindung informieren, hieß es. Die Zugbindung sei für Donnerstag aufgehoben. Die DB wies jedoch darauf hin, dass Fahrgäste ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen könnten.

Die Bahn bereite sich unterdessen auf weitere mögliche Schäden vor. „Sämtliche Einsatzkräfte sind in Bereitschaft versetzt“, sagte ein Sprecher der Bahn. „Großgeräte und Reparaturfahrzeuge haben wir zusammengezogen, damit wir - falls erforderlich - schnellstmöglich umgefallene Bäume beseitigen oder Äste aus der Oberleitung entfernen können.“

Orkan Zoltan trifft Deutschland: Erste Weihnachtsmärkte werden abgesagt

Update vom 21. Dezember, 14.32 Uhr: Mehrere Städte in Deutschland haben aufgrund der Sturmgefahr durch Orkan Zoltan ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. In Bremen und Bremerhaven bleiben die Weihnachtsmärkte zu, berichtet die Tagesschau. Im Norden wird aufgrund des Sturms vor Orkanböen und einer Sturmflut am Donnerstagabend gewarnt. Diese hat das Potenzial, auf das Niveau einer schweren Sturmflut zu steigen: „Wir sehen mittlerweile die Tendenz, dass es am Donnerstagabend zu einer schweren Sturmflut kommen kann“, sagte Jennifer Brauch von den BSH-Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee.

In Bayern gibt es aufgrund von Orkan Zoltan ebenfalls erste Absagen. Die Gemeinden Rottach-Egern und Bad Wiessee (Landkreis Miesbach) haben zwei der drei Weihnachtsmärkte des „Tegernseer Adventszauber“ für Freitag (22. Dezember) abgesagt. Die vom DWD angekündigten Orkanböen gefährdeten die Sicherheit der Gäste und Standbetreiber, teilten die Gemeinden am Donnerstag mit. Außerdem sei wegen des Dauerregens mit „gravierendem Besuchermangel“ zu rechnen. In Nordrhein-Westfalen bleibt vorsorglich etwa der Essener Weihnachtsmarkt am Donnerstag geschlossen. Auch Duisburg, Remscheid und Moers haben ihre Märkte vorerst abgesagt, berichtet rp-online.de.

Orkan Zoltan trifft Deutschland: Teils lebensgefährliche Ausmaße erwartet

Update vom 21. Dezember, 12.41 Uhr: Die Polizei Hamburg hat laut wetter.com eine Warnung ausgegeben. Die Bereiche um die Elbe sollen gemieden werden. Dazu zählen unter anderem der Hafen sowie die Hafencity und elbnahe Gebiete im Allgemeinen. Grund dafür ist die vorhergesagte Sturmflut, die gegen Abend erwartet wird.

Aus demselben Grund fahren die Fähren nach Norderney ab Donnerstagnachmittag nicht mehr. Betroffen sind laut Fahrplan der Reederei Norden-Frisia die Fähren um 16.45 und 18.15 Uhr sowie am Freitag um 6.15 und 7.30 Uhr. Zudem fahren die Harzer Schmalspurbahnen wetterbedingt nicht mehr zum Brocken.

Update vom 21. Dezember, 10.45 Uhr: Der Orkan Zoltan wütet seit den frühen Morgenstunden des Donnerstag (21. Dezember) über Deutschland. Der DWD warnte bereits vor dem Sturm, der in manchen Gebieten sogar lebensgefährliche Ausmaße annehmen soll und sein volles Ausmaß erst im Laufe des Tages entfalten wird. Wie Meteorologe Jan Schenk laut Weather Channel betont, starten die Orkanböen ab 12 Uhr mit voller Kraft im Norden. Dann sollen sie sich über ganz Deutschland ausbreiten. Gegen 15 bis 16 Uhr wird dann der Sturm-Höhepunkt erwartet.

Laut dem Sturmfahrplan des Weather Channel ist an der Küste mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h zu rechnen. Auch in München muss man sich im Tagesverlauf auf Sturmböen einstellen und sollte Sturm Zoltan nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn: Gegen Abend sollen auch die Windgeschwindigkeiten im Süden anziehen. Es werden Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erwartet.

Der Weather Channel sagt zudem eine Sturmflut Donnerstagabend gegen 21 Uhr an der Nordseeküste voraus. Auch in Hamburg und Bremen sei mit einer Sturmflut zu rechnen. Eine zweite Sturmflut gebe es dann Freitagfrüh. Es wird dazu aufgerufen, auf die Warnungen der Behörden zu achten.

Orkan Zoltan beschert Deutschland Sturmböen und Dauerregen

Update vom 21. Dezember, 7.34 Uhr: Alarmstufe rot in vielen Kreisen in Deutschland! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der aktuellen Wetterlage. Laut aktueller Warnkarte gilt für einen Großteil Deutschlands momentan die Warnstufe 2. In 50 Kreisen gilt sogar die Warnstufe 3 (auf der Karte dann rot eingefärbt). Am Meer sowie im Bergland könne es zudem zu Sturm- beziehungsweise Orkanböen mit Windstärke 12 kommen. Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h sind da möglich.

Aber auch für den gesamten Rest Deutschlands gilt eine Wetter-Warnung. Schwere Sturmböen sind auch hier möglich. Im Harz und dem Allgäu ist für die kommenden Tage zudem Dauerregen mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter angesagt. Und auch in den restlichen Mittelgebirgen wird bis Samstag mit Regen gerechnet. Hier fallen laut DWD zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter.

Originalmeldung vom 20. Dezember

München – Das Wetter dreht kurz vor Weihnachten noch mal so richtig auf. Am Donnerstag (21. Dezember) und Freitag (22. Dezember) kommt Sturm Zoltan auf Deutschland zu. Dabei sind Orkanböen mit bis zu 140 km/h möglich. Schon jetzt wird mit einer Sturmflut im Norden gerechnet. Zusätzlich sind Auswirkungen auf den Reiseverkehr zu erwarten, da umgefallene Bäume vor allem Bahnreisende verhindern können.

Orkan Zoltan braust auf Deutschland zu: „Wirklich großer und schwerer Sturm“

Bereits am Donnerstag erreicht der Sturm ganz Deutschland. Am Mittag rechnet Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel mit den ersten Orkanböen im Norden. Der Wind erfasst bis zum Abend auch den restlichen Teil des Landes. An der Nord- und Ostseeküste sind am Donnerstag Böen von rund 120 km/h zu erwarten. In der Mitte Deutschlands erreicht der Wind eine Stärke von 80 bis 100 km/h und im Süden etwas stärker, mit einer Windstärke von rund 100 km/h. Auch Orkanböen sind möglich. Zudem bringt der Sturm viele Schauer mit sich.

Der Höhenorkan kann aufgrund des Schnee- und Regenschauers auch bis zum Boden durchschlagen, wie Schenk erklärt. An der Nordseeküste kann es zu drei Sturmfluten hintereinanderkommen. „Es könnte sogar eine schwere Sturmflut in Hamburg dabei sein“, prognostiziert der Meteorologe. Am Freitag lässt der Wind langsam nach, im Norden ist dennoch mit einem Windmaximum von 130 km/h zu rechnen. Im Süden sind am Freitag sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h über den Bergen möglich.

Orkan Zoltan trifft auf Deutschland: Beeinträchtigungen im Reiseverkehr erwartet

„Das ist ein wirklich großer, schwerer Sturm. Ein Orkan, den man ernst nehmen sollte“, warnt der Meteorologe. Am Freitagabend zieht Zoltan dann weiter in den Osten, sodass sich die Wetterlage am Samstag wieder beruhigt. Dennoch wird es auch an und nach Weihnachten windig und stürmisch.

Aufgrund des Unwetters ist mit Verhinderungen im vorweihnachtlichen Reiseverkehr zu rechnen. Umgestürzte Bäume könnten Oberleitungen der Bahn beschädigen und den Zugverkehr stark beeinträchtigen. „Bäume haben im nassen Erdreich kaum noch Halt und wenn jetzt noch viel Wind dazu kommt, können diese reihenweise umfallen und für Behinderungen sorgen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Wetterportal wetter.net. So kurz vor den Feiertagen könnte es noch zu einem Weihnachtschaos kommen. (vk)