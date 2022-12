Tannenbaum-Illusion sorgt für Staunen im Netz

Von: Momir Takac

Schneereste haben sich so auf einem Dach so gebildet, dass man glauben könnte, dort läge ein Tannenbaum. © Twitter.com/Screenshot

Liegt da wirklich ein weißer Tannenbaum auf dem Dach? Eine Twitter-Nutzerin hat ein Foto geteilt, das Verwunderung im Netz auslöst.

München - Optische Täuschungen funktionieren dadurch, dass sie unserem Gehirn einen Streich spielen und Dinge vorgaukeln, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder nicht möglich sind. In den sozialen Medien kursiert ein Foto, das streng genommen keine Illusion ist, dennoch muss man schon zweimal schauen, ob man das, was man sieht, auch wirklich sieht.

Weißer Tannenbaum auf dem Dach? Twitter-Foto sorgt für Verwunderung

Potenzial hat das Bild auf Twitter allemal. Es ist nicht ganz scharf, jemand scheint es aus einem Haus heraus durch ein Fenster fotografiert zu haben. Doch es ist besonders. Man sieht auf dem Dach eines Hauses einen weißen Tannenbaum. Also nicht wirklich, sondern etwas, das die Form eines Christbaums hat. Immer wieder sorgen auch Suchbilder im Netz für Verzückung.

Aufklärung liefert die Urheberin des Fotos. „Jetzt mal ehrlich, sieht aus wie ein Tannenbaum auf dem Dach.. es sind Schneereste genau im Knick“, schreibt sie. Der Schnee setzte sich genau so ab, dass eindeutig der Stamm und Äste zu erkennen sind. Besonders deutlich sieht man den Tannenbaum auch deshalb, weil der Schnee drumherum perfekt abgeschmolzen ist.

Netz-User begeistert von Tannenbaum-Bild: „Fehlen nur noch Kugeln, Lämpchen und Lametta“

Entsprechend skeptisch äußerte sich eine Twitter-Nutzerin zu dem Bild. „Biste selber aufs Dach und hast den Schnee zum Baum zusammen gekehrt, oder wen haste da hochgeschickt?, fragt sie. „Sieht aber echt wie ein Tannenbaum aus ....winterlich.“

Das sieht offenbar auch ein weiterer User so. „Fehlen nur noch Kugeln, Lämpchen und Lametta“, kommentiert er. Tatsächlich eine optische Täuschung ist ein Mauerbild, auf dem nicht jeder sofort erkennt, was in der Wand steckt. (mt)