Pogues-Sänger Shane MacGowan (65) ist tot – nicht nur durch Weihnachts-Hit wurde er zur Legende

Von: Robin Dittrich

Noch vor wenigen Tagen hieß es, dass es Pogues-Sänger Shane MacGowan besser gehe. Jetzt ist der 65-Jährige tot – und hinterlässt ein großes Vermächtnis.

London – Der Tod von Shane MacGowan wurde am Donnerstag (30. November) von seiner Frau Victoria Mary Clarke mitgeteilt. Bekannt wurde MacGowan vor allem mit einem Weihnachtslied – jetzt fiel er seinem Alkohol- und Drogenkonsum wohl zum Opfer.

Pogues-Sänger Shane MacGowan ist nach schwerer Krankheit gestorben

Shane MacGowan starb im Alter von 65 Jahren nach langer und schwerer Krankheit, wie seine Frau bestätigte. Bereits im Dezember 2022 wurde der Sänger aufgrund einer viralen Gehirnentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und monatelang behandelt. Von vielen Seiten bekundeten Freunde und Musiker-Kollegen ihr Beileid.

„Shane wird als einer der größten Dichter der Musik in Erinnerung bleiben“, gab der irische Präsident Michael D. Higgins bekannt. „Er war ein echter Freund und der großartigste Songwriter seiner Generation“, würdigte ihn der Sänger Nick Cave.

Bereits im Dezember 2022 musste Shane MacGowan aufgrund schwerer Krankheit behandelt werden – jetzt starb der Musiker. © picture alliance/dpa/Invision | Scott Garfitt

Seine Band „The Pogues“ gründete Shane MacGowan im Jahr 1981 – MacGowan selbst war als Sänger aktiv. Seine größte Bekanntheit erlangte der Engländer mit seiner Band durch das Weihnachtslied „Fairytale of New York“, das er gemeinsam mit Kristy MacColl gesungen hatte. Schon bei der Veröffentlichung des Liedes im Jahr 1988 hatte der Musiker mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen. Wie er selbst einmal erzählte, soll er schon mit vier Jahren das irische Bier Guinness zum Einschlafen bekommen haben.

Shane MacGowan litt unter seinem Alkohol- und Drogenkonsum

Auch in seinem größten Hit „Fairytale of New York“ wird die Alkoholsucht des Musikers dargestellt: Die Anfangsszene des Musikvideos zeigt ihn in einer Ausnüchterungszelle. Obwohl der Alkohol ihn krank machte, wurde er durch den Konsum „unheimlich kreativ“, wie er 1990 sagte. Durch das starke Trinken sowie dem Konsum weiterer Drogen litt seine Gesundheit schon Ende der 80er Jahre enorm. Als er dann 1991 nicht mehr zu Konzerten auftauchte, wurde er von seiner Band ausgeschlossen.

Wie er in einem Interview 1997 erzählte, habe ihn das Musizieren mit der Gruppe zum Ende hin keinen Spaß mehr bereitet: „Ich habe jede Sekunde gehasst. Ich mochte nicht mehr, was wir spielten.“ Auch von der berühmten irischen Sängerin Sinéad O-Connor musste sich die Musikwelt in diesem Jahr Abschied nehmen. Ihr Tod zog viele Trauerbekundungen nach sich – sie pflegte ein gutes Verhältnis zu Landsmann MacGowan. Die Musikerin starb im Juli 2023 im Alter von 56 Jahren in London – die Todesursache ist noch immer unbekannt. Vor genau einem Jahr starb auch Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVie.

Shane MacGowan war weltweit nicht nur durch seine Weihnachtslieder bekannt. Mit „A Pair of Brown Eyes“ (1985) spielte sich seine Band erstmals in die Top-100 der britischen Topsongs. Kritische Blicke zog er auf sich, als er mit der katholisch-republikanischen Terrororganisation IRA sympathisierte. Mary Lou McDonald, lange Zeit politischer Arm der IRA und heutige Parteichefin von Sinn Féin, sagte über MacGowan, dass Irland eine seiner Ikonen und die Welt einen ihrer größten Songwriter verloren habe. (rd mit dpa)