Stern als Stein des Anstoßes: Weihnachtsbaum-Eklat in Italien

Von: Mark Stoffers

In Rom stört sich ein lokaler Politiker an dem Schmuck eines Weihnachtsbaumes. Die Diskussionen um „Kommunismus“ sorgen für Aufruhr in ganz Italien.

Rom – Weihnachten soll ja bekanntlich die schönste Zeit des Jahres sein, doch in Rom hängt der Haussegen offenbar bereits in der vorweihnachtlichen Zeit schief. Während sich in Deutschland alles darum dreht, ob es an Weihnachten Schnee geben wird, sorgt eine Diskussion um einen Weihnachtsbaum in Italien für einen handfesten Eklat. Zumindest, wenn man den Aussagen des italienischen Politikers Fabio Rampelli Glauben schenken will, für den der Baum wohl keinesfalls zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Rom zählen wird.

Weihnachtsbaum in Rom sorgt für Eklat in Italien: „Nicht einmal in Moskau zu Zeiten der Sowjetunion“

Während die „ideologische Wut“ nach der Umbenennung eines italienischen Ski-Ortes zu einem Sturm der Entrüstung geführt hat, ist der Anstoß von Rampellis Ungemach der Weihnachtsbaum auf dem Kapitol in Rom. Vor allem das exzessive Rot des Sterns hat es dem 63-jährigen Politiker angetan – allerdings nicht im positiven Sinne. Denn der ausgebildete Architekt sieht in der Dekoration zu viel Kommunismus und zu wenig Weihnachten.

Daher schrieb das Fratelli d‘Italia-Mitglied auf Instagram, das dem Foto beigefügt war: „Unglaublich, aber wahr (Großbuchstaben). Nur die von der Demokratischen Partei regierte Metropole Rom konnte einen roten Stern anstelle einer Spitze, einer Kristallkugel, eines silbernen oder goldenen Sterns oder einer Schleife wählen.“ Doch damit nicht genug. Stattdessen geht der Politiker noch einen Schritt weiter in seinem Angriff auf den römischen Weihnachtsbaum. „Wer weiß, welcher aufgeklärte Manager sich für diesen Hauch von ‚Originalität‘ entschieden hat. Nicht einmal in Moskau zu Zeiten der Sowjetunion“, führt er in seiner Tirade weiter aus fort.

Italienischer Politiker attackiert römischen Weihnachtsbaum: Retourkutsche folgt prompt

Doch was wäre ein Streit im vorweihnachtlichen Italien ohne die passende Retourkutsche, um dem Weihnachtsbau-Eklat in Rom die Krone aufzusetzen. Zum einen häufen sich Kommentare unter dem Post des rechten Politikers wie „Oh klar, du wolltest, dass der Stern schwarz ist“ oder „der Weihnachtsmann mit dem Marx-Bart und den roten Kleidern“ und zum anderen ließ eine Reaktion aus einem anderen politischen Lager nicht lange auf sich warten.

So schrieb die Delegierte Cristina Michelelli nach Angaben von La Repubblica: „Es ist bedauerlich, dass ein kleiner roter Stern in der Dekoration, der ebenfalls von der Firma ausgewählt wurde, die den Baum lieferte, eine unverhältnismäßige Reaktion bei einem bekannten Vertreter der römischen Rechten hervorrief, der Weihnachtsrot mit politischen Gründen verwechselte.“

Weihnachtsbaum in Rom sorgt für Streit: „Geschenke nur Säcke voller Kohle“

Eine weitere Spitze folgt laut der italienischen Zeitung direkt. „Stellen wir uns an diesem Punkt vor, dass Ihr Weihnachtsmann schwarz gekleidet sein wird und seine Geschenke nur Säcke voller Kohle sein werden, um seinen alten kameradschaftlichen Glauben zu bestätigen“, erklärte die Politikerin weiter. „Über die Ironie hinaus erinnere ich mich daran, im Gegenteil, für unsere Gemeinschaft. Rot ist auch die Farbe des Herzens und der Leidenschaft, die in den Weihnachtsferien seit jeher die Häuser der Familien wärmt.“

Ob der rote Stern auf dem Weihnachtsbaum weitere Kreise ziehen wird und sich zu einem Politikum in der italienischen Hauptstadt entwickeln wird, ist indes ungewiss. Zumindest sorgt der Streit in der vorweihnachtlichen Zeit über die Grenzen Roms hinaus für ähnlichen Diskussionsstoff, wie die Neuvermessung von Italiens Küste.