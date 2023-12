Österreich erschüttert: Erwin (57) bleibt mit Auto liegen und erfriert – Polizei nennt neue Erkenntnisse

Ein 57-jähriger Österreicher wird nach einer Weihnachtsfeier vermisst. Sein Arbeitskollege findet ihn am nächsten Morgen – erfroren im Schnee.

Bad Traunstein – Österreich ist erschüttert, die Gemeinde Bad Traunstein in Niederösterreich zutiefst getroffen. Dort ringen sie nach Fassung. Bürgermeister Roland Zimmer könne sich an keinen Menschen in seiner Gemeinde erinnern, der je den Erfrierungstod erleiden musste, berichtet krone.at.

Bei dem Mann soll es sich um Erwin M. handeln, einen Bauarbeiter, der alleine in Spitzhof in der Marktgemeinde Bad Traunstein im Bezirk Zwettl lebte.

Nach Firmenweihnachtsfeier: Österreicher (57) blieb mit dem Auto liegen und erfror

Der 57-Jähriger war am 2. Dezember 2023 gegen 2.30 Uhr mit einem Pkw auf der L 7174 aus Richtung Grafenschlag kommend in Fahrtrichtung Martinsberg unterwegs. Das berichtet die Polizei Niederösterreich in einer kurzen Meldung über den Fall. Auch wir berichteten bereits. In jener Nacht versanken Teile Österreichs nach einem Wintereinbruch im Schnee. Ganze Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. Erwin M. war auf einer Firmenweihnachtsfeier und entschied sich trotz des Schneegestöbers, noch mit seinem silbernen Skoda nach Hause zu fahren.

Dabei soll er laut Polizei im Gemeindegebiet von Bad Traunstein, kurz nach dem Ortsteil Pfaffings, von der Fahrbahn abgekommen sein. Er blieb in einem Straßengraben stecken. In der Folge dürfte er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht haben, ehe er auf einem Güterweg zu Sturz gekommen sein soll und danach erfror.

Der Österreicher wurde erst am nächsten Tag gefunden

Krone.at will weitere Informationen haben: Demnach kam M. nach etwa einem Kilometer zu Sturz. Ob er sich dabei verletzte, ist unklar. Jedenfalls lief er danach wenige Meter in die entgegengesetzte Richtung zurück, bis er aus unbekannten Gründen wieder hinfiel. Er stand danach offenbar nicht mehr auf. Bestätigen konnte das die Polizei Niederösterreich am Dienstagabend (5. Dezember) nicht mehr.

Als der Österreicher am Samstagmorgen nicht zu Hause erschien, und Feuerwehrleute sein Auto im Straßengraben fanden, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Ein Arbeitskollege entdeckte schließlich M., der vermutlich der strengen Kälte zum Opfer gefallen war.

Hätte Erwin M. seinen Tod verhindern können? Man kann nur mutmaßen, aber vermutlich konnte er sein Auto nicht mehr bewegen und hatte auch kein Handynetz. Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich empfiehlt laut krone.at: „Wenn man genug Treibstoff im Tank hat oder der Akku genug aufgeladen ist, sollte man bei dieser Witterung im Auto bleiben und die Warnblinkanlage einschalten.“