Sie erntet Unverständnis und Kritik: Mutter zeigt kostengünstige Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder

Christmas on a budget: Socken, Spielzeug, Süßigkeiten. Klingt doch ganz normal, oder? Das ist allerdings für die TikTok-Community nicht gut genug.

Kassel – Eine Mutter aus Großbritannien zeigt in einem Video, was sie ihren Kindern zu Weihnachten schenkt. Das Budget pro Kind hat sie auf 100 Pfund Sterling festgelegt. Der Grund: Sie möchte ihre Kinder nicht verwöhnen. Im Gegensatz zum Budget ist das Unverständnis auf TikTok nicht zu knapp, denn die Community stört sich an der Auswahl der Einkäufe.

Mutter kassiert Shitstorm auf TikTok: „Das sind keine Weihnachtsgeschenke, sondern essenzielle Alltagsgegenstände“

Die 35-jährige TikTokerin mit dem Usernamen „samanthamary1989“ sorgt mit ihren Weihnachtsgeschenke-Videos für Aufregung. In zwei Videos zeigt sie, was sie ihrem zweijährigen Sohn und ihrer neunjährigen Stieftochter zu Weihnachten gekauft hat. Dabei filmt sie nicht nur ihren gesamten Einkauf, sondern schildert auch im Einzelnen, was die jeweiligen Geschenke gekostet haben. Ihr Ziel ist es, für jedes Kind nicht mehr als 100 britische Pfund auszugeben. Zum einen wolle sie die Kinder nicht verwöhnen und Ihnen beibringen, dass es nicht um die Menge der Geschenke geht. Zum anderen sei ihr bewusst, dass sie sich momentan in einer Kostenkrise befänden.

Auf TikTok stoßen die Videos teilweise auf heftige Kritik. Eine Nutzerin kommentierte beispielsweise: „Sowas würde ich für meine Kinder von einem Lebensmitteleinkauf mitbringen. Das sind keine Geschenke, sondern essenzielle Alltagsgegenstände.“ Andere kommentierten schlicht: „Wo sind die Spielzeuge?“. Generell wurde die Auswahl der Geschenke stark kritisiert. Viele User der Plattform sind der Meinung, dass Kleidung kein Weihnachtgeschenk sei. Nach eigener Aussage habe die TikTokerin den Großteil der Geschenke von Amazon, Primark und aus Supermärkten erworben.

Umgerechnet 114 Euro pro Kind – Das kauft die Mutter ihren Kindern zu Weihnachten

Samantha unterscheidet bei der Auswahl der Geschenke zwischen Kleinigkeiten für den Weihnachtsstrumpf und den Hauptgeschenken. Als Nebengeschenk bekommen beide Kinder Socken, Süßigkeiten und kleine spezifische Extras. Für den Sohn gibt es eine Wasserflasche, einen Hüpfball, ein Kinderbuch sowie ein Tier-Puzzle. Die Stieftochter bekommt hingegen noch eine Weihnachtstasse, Haargummis, Duschgel und eine Bürste in den Weihnachtsstrumpf.

Als Hauptgeschenk gibt es ein Eisenbahnset samt Fahrzeugen, Holzelemente für die Spielzeugküche, Knete und Bauklötze für den zweijährigen Jungen. Die Tochter bekommt ein Kunstset, ein Bodywarmer (Jacke), eine kleine Tasche sowie eine gefütterte Leggings und eine Kappe. Insbesondere bei den Geschenken für die neunjährige Stieftochter habe die Mutter Schwierigkeiten gehabt, etwas innerhalb des Budgets zu finden. Umso älter die Kinder, desto teurer seien auch die Geschenke.

Während des Videos erwähnt die 35-jährige Mutter, dass sie manche Geschenke nicht in der Originalverpackung einpacke, sondern getrennt, damit es nach mehr aussehe. Wie beispielsweise das Fahrzeugset für den Sohn. Ein User auf TikTok reagierte darauf zynisch: „Pack doch auch jede Socke individuell in Geschenkpapier ein, damit es nach bisschen mehr aussieht.“ Allerdings feierten auch einige User sowohl den Gedanken, bei den Weihnachtsgeschenken ein Budget festzulegen als auch die Geschenke per se.

Wohingegen es in Deutschland für viele Kinder ganz normal ist, dass Geschenke unter dem Baum liegen, haben andere Kinder in der Welt nicht so viel Glück. Daher startet am 6. November die Abgabewoche für „Weihnachten im Schuhkarton“.