„9,5 von 10 Sternen“: Blogger zeigen „schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“

Von: Sina Alonso Garcia

Laut Travel-Bloggern ist er der schönste Weihnachtsmarkt der Republik und lockt jährlich zahlreiche Schaulustige: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist so beliebt, dass die Tickets für dieses Jahr schon vollständig ausgebucht sind.

Breitnau – „Ein Weihnachtsmarkt mitten in einer Schlucht, umgeben von einem 40 Meter hohen Eisenbahnviadukt“: Wie die Travel-Blogger René und Paulina ihren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau (Breisgau-Hochschwarzwald) beschreiben, klingt definitiv vielversprechend. In einem viralen TikTok-Video erklären die Blogger den Markt zum „schönsten Weihnachtsmarkt in Deutschland“ und teilen ihre Eindrücke und Tipps für den Besuch.

Klein, aber fein: Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bietet stimmungsvolles Lichtermeer

Wer den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt im Schwarzwald besucht, darf sich auf 40 Stände freuen. Diese sind aber nicht der eigentliche Höhepunkt: „Das Highlight ist definitiv die Kulisse“, finden die Blogger. „Ein Lichtermeer und die beleuchtete Brücke machen den Ort magisch.“ Nicht nur schön, sondern auch praktisch seien die zahlreichen Feuerstellen. Über das berühmte Viadukt verläuft übrigens die steilste Bahnstrecke Deutschlands.

Vom 24. November bis 17. Dezember sorgt der Weihnachtsmarkt unter der Ravennabrücke für die perfekte Einstimmung auf die besinnlichen Tage. © IMAGO / imagebroker

Was man vor dem Besuch des Weihnachtsmarkts in der Ravennaschlucht wissen sollte: Spontan dort aufzukreuzen, ist keine gute Idee. Stattdessen müssen Besucher im Voraus ein Ticket kaufen. „Hier müsst ihr schnell sein, denn die Tickets sind sehr beliebt“, sagen die Blogger. Tatsächlich sind die Karten für dieses Jahr bereits ausgebucht, wie der Website des Weihnachtsmarkts zu entnehmen ist.

Eintrittspreise 2023 im Überblick*:

bei Ankunft vor 16 Uhr bei Ankunft ab 16 Uhr Erwachsene 5,50 € 7,50 € Kinder (ab 6 bis einschließlich 15 Jahren, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) frei, mit Shuttle-Transfer: 2 € frei, mit Shuttle-Transfer: 2 € Gruppen ab 20 Personen 4,50 € 6 € ab 50 % GdB & Begleitperson 5 € 7 € Parkplatz 8 € 8 €

*Preise inklusive Ticket- und Systemgebühr, die Preise beziehen sich auf ein Zeitfenster von circa zwei Stunden.

„Uns hat der Weihnachtsmarkt sehr gut gefallen“, resümieren die Blogger. „Die Preise waren fair und es gab ein großes Essensangebot. Vom wunderschönen Ambiente müssen wir erst gar nicht sprechen.“ Ihre Gesamtbewertung fällt dementsprechend auch überdurchschnittlich gut aus: 9,5 von 10 Sternen geben sie dem Weihnachtsmarkt.

Mit mehr als 142.900 Followern und 2,8 Millionen Likes auf TikTok (Stand: 15. Dezember) hat sich der Kanal _travelliving von René und Paulina inzwischen zu einer beliebten Reise-Inspirationsquelle entwickelt. Schon seit einigen Jahren bereist das Paar aus dem Ortenaukreis gemeinsam die Welt, gibt aber auch Ausflugstipps für Baden-Württemberg. Zuletzt zeigten die TikToker auf ihrem Kanal einen Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg, der ihrer Meinung nach „unterschätzt“ wird.

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht zählt mit seiner besonderen Kulisse zweifelsohne zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Ob er aber wirklich, wie Paulina und René sagen, auf die 1 gehört, ist für manche TikTok-User offenbar nicht ganz so eindeutig. „Ich wohne in Hinterzarten“, schreibt etwa ein Nutzer unter dem Video. „Als Einheimischer ist der Markt überhaupt nicht mehr attraktiv. Viel zu touristisch.“ Ein weiterer User bemängelt die begrenzte Aufenthaltszeit für Besucher. „Ganz nice, aber overrated“, schreibt ein anderer.

