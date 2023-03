Ehemalige Schönheitskönigin klaut Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen – Video überführt sie

Ein Gauner-Pärchen wollte durch einen Coup reich werden. Neun Monate lang gelang ihnen nach einem Millionendiebstahl die Flucht, doch sie wurden geschnappt.

München/Cárceres – Es klingt wie eine Story aus einem Gangsterfilm in Hollywood: Eine ehemalige Schönheitskönigin und ihr Lebensgefährte hecken einen ausgeklügelten Plan aus und erleichtern ein Luxushotel um wenige, aber sehr teure Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen Euro. Ihnen gelingt die Flucht – doch ein Happy End gibt es nicht. Neun Monate nach der Tat werden sie geschnappt und müssen hinter Gitter.

Schönheitskönigin klaut Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen – jetzt muss sie in Gefängnis

Wie die spanische Zeitung El Pais berichtet, checkte Priscila G. aus Mexiko checkte im Oktober 2021 mit einem gefälschten Schweizer Pass in das schicke Hotel „Atrio“ in Cáceres ein, eine spanische Stadt unweit der portugiesischen Grenze. Sage und schreibe 14 Gänge verputzten sie und ihr Freund Constantín D. Nach ihrem extravaganten Mahl ließ sich das Paar durch den pompösen Weinkeller des Etablissements führen. Der Raubzug begann dann um 2 Uhr nachts: Priscila bestellt sich bei der einzigen Rezeptionistin im Dienst einen Snack. Dieses Ablenkungsmanöver nutzt ihr Freund und entwendet den Weinkellerschlüssel.

Die wertvolle Beute verstaute der Dieb in einem Rucksack und zwei Koffern. Die alten Flaschen wickelte er zum Schutz in Handtücher. Niemand bemerkt etwas von dem ausgefuchsten Coup. Um 5 Uhr früh verlässt das Duo mitsamt den Weinflaschen im Gepäck das Hotel. Es ist Alkohol im Wert von mehr als anderthalb Millionen Euro. Im Weinkeller haben die beiden auch einen „Château d‘Yquem“ aus dem Jahr 1806 mitgehen lassen. Die Flasche stammt aus einem der berühmtesten Weingüter Frankreichs, in Bordeaux. Der Wert auf der Weinkarte des Hotels: Schlappe 350.000 Euro. Das berichtet die Neue Züricher Zeitung.

Schönheitskönigin neun Monate auf der Flucht

Der Diebstahl bleibt aber natürlich nicht lange unbemerkt – Überwachungskameras des Luxushotels zeigen schonungslos, wer den Wein gestohlen hat. Dennoch scheint es zunächst so, als könnte das Gauner-Pärchen erfolgreich untertauchen. Neun Monate sind die beiden auf der Flucht, bleiben sie unentdeckt. Es soll sogar eine europaweite Fahndung gegeben haben. Schließlich aber werden sie doch geschnappt, und zwar an der Grenze zwischen Kroatien und Montenegro. Das Paar wird nach Spanien zurückgebracht und angeklagt.

Weindiebstahl: Schönheitskönigin und Lebensgefährte müssen in Gefängnis

La República berichtet, dass die beiden vier Jahre ins Gefängnis müssen. Sie seien bei der Planung sehr gewissenhaft vorgegangen, hätten das Hotel dreimal ausgekundschaftet. Die Anwältin des männlichen Diebes verfolgte die Taktik, Zweifel an seiner Mittäterschaft zu ziehen. Die Frau dagegen schwieg vor Gericht. Verurteilt wurden sie aber trotzdem, und müssen nicht nur hinter Gitter, sondern auch Schadensersatz leisten: 750.000 Euro sollen an die Versicherung des Hotels fließen. Der Wein hingegen ist nicht wieder gefunden worden. (cgsc)

