Schnee im Dezember? Meteorologe gibt erste Wetter-Prognose für Weihnachten ab

Von: Kilian Bäuml

Besonders weihnachtlich ist für viele eine weiße Schneedecke, doch die gibt es längst nicht immer. Wie gut stehen die Chancen in diesem Jahr?

München – Bei vielen Menschen in Deutschland kommt Mitte November langsam Weihnachtsstimmung auf, doch beim Blick aus dem Fenster kann sie einem direkt wieder vergehen. Denn für die nächsten Tage sind Regenwetter und sogar Hochwasser vorausgesagt. Deutlich weihnachtlicher wäre eine weiße Decke aus Schnee. Für viele Weihnachtsfans ist es das absolute Wunsch-Wetter. Doch wie stehen in diesem Jahr die Chancen dafür? Die ersten Prognosen zum Weihnachts-Wetter machen kaum Hoffnung, ausschließen muss man Schnee aber auch noch nicht.

Chaotisches Wetter in Deutschland – Gibt es dieses Jahr Schnee an Weihnachten?

Was das Wetter betrifft, befinden wir uns in einem ungewöhnlichen Jahr. Der Sommer war teils ungewöhnlich verregnet und stürmisch. Dann kam das Sommerwetter im September zurück und wir erlebten einen warmen Herbst, Deutschland befindet sich dieses Jahr wohl im Wetter-Chaos. Doch wie wird es eigentlich in der Weihnachtszeit? Meteorologe Jan Schenk vom Wetter-Portal The Weather Channel gibt eine erste Einschätzung ab.

Laut dem Wetter-Experten stehen die derzeitigen Prognosen für weiße Weihnachten eher schlecht. Das liegt vor allem an Tiefdruckgebieten über dem Atlantik, die für West- und Südwinde in Deutschland sorgen. Es könne jedoch sein, dass sich ein Tiefdruckgebiet verschiebt, sodass kurzzeitig kalte Luft kommt. Wahrscheinlich würde auf die kalte Luft jedoch schnell wieder warme Luft folgen. „Das heißt, Schneefall kann schonmal passieren – auch in der Woche von Weihnachten – aber es wird nicht lange halten. Das kann man jetzt schon sagen“, erklärte Schenk und konkretisiert: „Das bedeutet, es sieht für Weihnachten nicht besonders weiß, sondern eher nach grünen Weihnachten aus.“

Wetter-Experte hält Schnee an Weihnachten für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Auf die Frage, für wie wahrscheinlich der Wetter-Experte „grüne Weihnachten“ hält, antwortet Schenk: „Ich denke zu 80 Prozent.“ Ganz ausschließen müsse man weiße Weihnachten aber noch nicht. Der Meteorologe macht deutlich: „Man muss jetzt aber auch sagen, es gibt gewisse Unsicherheiten, es ist nicht mehr als ein Trend.“

Bisher halten die ersten Prognosen Schnee an Weihnachten eher für unwahrscheinlich, ausschließen muss man ihn aber noch nicht. (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Vor allem laut den wöchentlichen Wettermodellen stünden die Chancen besser, dass sich in Skandinavien ein Hochdruckgebiet ausbildet. Das würde bewirken, dass kalte Luft von Osten nach Deutschland zieht. Doch auch das wäre keine Garantie für Schnee an Weihnachten. Kalte Luft von Osten könne es zwar geben, „allerdings muss man sagen, das wird wahrscheinlich eher in der ersten Monatshälfte vom Dezember passieren – wenn es denn kommt.“

Wetterphänomen El Niño verringert die Chancen auf Schnee an Weihnachten zusätzlich

Damit stimmt die erste Einschätzung des Meteorologen sogar mit der Vorhersage des hundertjährigen Kalenders überein, der ebenfalls Kälte eher für Mitte Dezember prognostiziert. Die aktuellen Prognosen schließen weiße Weihnachten eher aus, es handelt sich dabei jedoch erstmal nur um einen Wetter-Trend. Weiter macht Schenk auch darauf aufmerksam, dass wir uns in einem El Niño Jahr befinden und die Winter in diesen Jahren oft wärmer sind. Immerhin besser als Schnee im Sommer, wie es in Österreich in diesem Jahr passiert ist.