Schnee an Weihnachten in Ihrer Stadt? So hoch (oder niedrig) ist die Wahrscheinlichkeit

Von: Christoph Gschoßmann

Auch in diesem Jahr gibt es an vielen Orten in Deutschland keine weiße Weihnacht. Oder darf sich Ihre Stadt Hoffnung machen?

Frankfurt – Vor ein paar Wochen noch waren viele Meteorologen zuversichtlich, dass es 2024 endlich mal wieder weiße Weihnachten in Deutschland gibt. Der Wintereinbruch kam auch – aber wohl zu früh. In den meisten Teilen Deutschlands fällt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die weiße Weihnacht wieder aus.

„Restwahrscheinlichkeit“ für Schnee an Weihnachten in tieferen Lagen bei fünf Prozent

Die „Restwahrscheinlichkeit“ dafür liege in tieferen Lagen bei nur etwa fünf Prozent, berichtete der DWD-Meteorologe Christian Herold am Dienstag auf Basis neuer Wettervorhersagemodelle. Ein Tief werde zu Heiligabend „für die Jahreszeit ungewöhnlich warme subtropische Luft“ nach Mitteleuropa heranführen. Dazu wird es stürmisch und regnerisch. „So setzt sich das Weihnachtstauwetter auch in den Gipfellagen der Mittelgebirge durch.“

Laut dem Experten sei es fraglich, wie lange die Schneedecke in den Mittelgebirgen dem Tauwetter standhalten könner. Dies dürfte nur in den östlichen Mittelgebirgen oberhalb von 800 Metern und in einigen Alpentälern der Fall sein. Im Tiefland werden laut Vorhersage zweistellige Höchstwerte erwartet. Im Lauf der Feiertage überquere die Kaltfront des Tiefs mit erwärmter Polarluft Deutschland. Diese könne zumindest im Bergland und im Nordosten etwas Schnee bringen. Dies sei derzeit aber noch unsicher.

Weiße Weihnacht in Städten: Berlin darf mit 20 Prozent noch am meisten hoffen

Auch die Wetter-Analysten von Wetter.com haben genaue Zahlen für diesen Winter errechnet, welche Teile Deutschlands an Weihnachten doch eine „Zuckerschicht“ abbekommen könnten. Vor allem trifft das verständlicherweise auf die Gebirge zu.

In Berlin gab es in rund einem Sechstel der letzten 75 Jahre weiße Weihnachten. Damit liegt die Hauptstadt nah am bundesweiten Durchschnitt. © Kay Nietfeld / picture alliance / dpa

Hier liegt die Zugspitze mit 100 Prozent vorne, gefolgt vom Erzgebirge mit 90, dem Brocken mit 80 und Vorpommern (40). Dann erst folgen die Städte Berlin (20), München (10), Hamburg (10), Stuttgart (5) sowie das Ballungsgebiet Rhein-Ruhr (0). Dass tatsächlich an Weihnachten in den Ballungsräumen Schnee liegt, scheint derzeit sehr abwegig.

Weiße Weihnachten Wahrscheinlichkeit 2023 (%) Wahrscheinlichkeit 1993-2022 (%) Zugspitze 100 k.A. Erzgebirge 90 k.A. Brocken 80 k.A. Vorpommern 40 k.A. Berlin 20 27 München 10 38 Leipzig k.A. 31 Frankfurt k.A. 23 Hamburg 10 20 Stuttgart 5 21 Köln/Düsseldorf 0 10

Wetterdaten von 1992 bis 2022: Höchste Weihnachts-Schnee-Wahrscheinlichkeit für München

War das denn „früher“ besser? Die Süddeutsche Zeitung hat sich nicht nur aktuelle Daten, sondern alle aus den Jahren 1993 bis 2022 angesehen, und so errechnet, wie wahrscheinlich weiße Weihnacht in deutschen Städten historisch gesehen ist.

Hierbei liegt die höchste Wahrscheinlichkeit in München (38 Prozent), gefolgt Leipzig (31), Berlin (27), Frankfurt (23), Stuttgart (21), Hamburg (20) sowie Köln und Düsseldorf (je 10). Weiße Weihnachten sind also nicht erst seit ein paar Jahren eher die Ausnahme als die Regel – und aufgrund des Klimawandels ist wohl damit zu rechnen, dass sich dieser Trend fortsetzt. (cgsc mit dpa)