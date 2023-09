Weißwurst auf dem norddeutschen Prüfstand: Wie gut ist die vegane Alternative?

Von: Marcel Prigge

Weißwurst ist Weißwurst, ist Weißwurst – oder nicht? Im norddeutschen Test überprüfen die Redakteure der Ippen.Media-Redaktion den Geschmack pflanzlicher Alternativen.

Wie schmeckt eine vegane Weißwurst? Und kommt sie bei den Norddeutschen an? Die Ippen.Media-Redaktion testet die Alternative und probiert den Klassiker aus München.

Bremen/München – Weißwurst in vegan – geht das? Die Redaktion von Ippen.Media hat sich an den Feinschmecker-Test gemacht. Ist das Original vom Weißwurst-Äquator wirklich besser als die pflanzliche Alternative? Und können die norddeutschen Gaumen, die vorher nichts mit der bayrischen Spezialität – geschweige denn dem Aussaugen der Wurst, dem Zuzeln – zu tun hatten, überhaupt einen Unterschied schmecken?

Der vegane Weißwurst-Test: Wie schmeckt den Norddeutschen das Original und die vegane Variante?

Die vegane Weißwurst sorgt immer wieder für Diskussionen: Manche mögen die Alternative rein geschmacklich nicht, andere lehnen sie grundsätzlich ab, wiederum andere schwören auf das Ersatzprodukt. Die Redaktion von Ippen.Media mit Sitz in Bremen hat weder geografisch noch kulinarisch etwas mit München zu tun. Auch deshalb bietet sich ein Weißwurst-Test an: Frische Gaumen überprüfen den Geschmack des Originals und den der pflanzlichen Ersatzprodukte.

Fast wie die Wurstprüfungskommission auf der Wiesn, stehen auch der Redaktion in Bremen verschiedene Weißwürste zum Test zur Verfügung. Zum einen wird ein Original aus Bayern verkostet. Das Traditionsunternehmen Zimmermann, das seit 1894 besteht, bezeichnet die Weißwurst auf ihrer Website nicht nur als „Kult“ sondern ist auch unterhalb des Weißwurst-Äquators westlich von München zu Hause. Fünf Münchener Weißwürste mit Schweinefleisch kommen in einer 300-Gramm-Packung daher. Obendrauf gibt es ab Werk drei Päckchen süßen Händlmaier-Senf.

Die vegane Weißwurst: Konkurrenz-Produkte aus München und Hamburg

Ein veganer Konkurrent, der der Redaktion vorliegt, kommt aus München: die pflanzliche Weißwurst vom Unternehmen Greenforce. Greenforce könnte dem einen oder anderen Münchener bereits bekannt sein, denn das Unternehmen bietet auch auf dem Oktoberfest vegane Produkte in insgesamt sechs Zelten an. Die vegane Weißwurst in der 200-Gramm-Packung soll laut Unternehmensangaben auf Erbsenbasis hergestellt werden. Außerdem kommt sie ohne Außenhaut aus – Zuzeln unmöglich.

Weißwurst niemals kochen: So erhitzt man den Klassiker aus München Da Weißwürste bei zu hoher Temperatur platzen können, sollten sie niemals in sprudelnd-kochendes Wasser erhitzt werden. So kocht man Weißwürste richtig: Zuerst wird ein großer Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen gebracht. Die Temperatur sollte anschließend so reduziert werden, dass das Wasser nicht mehr sprudelt – am besten wird der Topf vom Herd genommen. Jetzt werden die Weißwürste behutsam eingelegt, der Darm der Wurst kann schnell platzen. Nach einer Zeit von zehn bis zwölf Minuten sind die Weißwürste ausreichend lang im Wasserbad erwärmt worden.

Aber auch Norddeutschland, genauer gesagt, Hamburg mischt mit: The Raging Pig Company, ein Foodtech Start-Up aus Hamburg, hat zum diesjährigen Oktoberfest eine vegane Variante der Weißwurst auf den Markt gebracht. Das Unternehmen, das der Redaktion eine 200-Gramm-Packung der Würste zur Verfügung stellt, setzt nach eigenen Angaben auf eine Basis von Erbsen und Pilzen für den bayrischen Klassiker. Neben einer exklusiven Partnerschaft mit den veganen Siggis-Restaurants in München soll die Weißwurst des Unternehmens in den kommenden Wochen auch in Hamburg, Berlin und weiteren Städten angeboten werden. Auf dem freien Markt erhältlich ist die Weißwurst von der Elbe noch nicht.

Der große norddeutsche Weißwurst-Test: glibschig-grausam oder geschmacklich gut?

Unterschiede in den drei Varianten fallen bereits beim Erhitzen der Würste auf. Während das Original sowie die Hamburger-Alternative gemütlich im Wasserbad schwimmt, sinkt die Greenforce-Wurst auf den Boden des Topfes. Dort, so scheint es, verliert sie auch in den kommenden Minuten an Konsistenz. Kleine Weißwurst-Bröckchen schwimmen im Topf umher, nach einer Zeit von etwa zwölf Minuten ist die Wurst als solche dennoch zu erkennen.

Zum Geschmackstest: Vier Redakteure haben die drei Varianten probiert und sind sich einig – An den Geschmack der Original-Münchener-Weißwurst kommen die beiden Varianten nicht ran. Nur: Schlecht schmeckten die pflanzlichen Alternativen bei Weitem nicht und könnten dem Zehntel der Menschen, das vegetarisch oder vegan isst, durchaus gefallen.

Vegane Variante oder fleischiges Original: Das sind die Weißwurst-Testergebnisse

Das Produkt aus Hamburg überzeugte durch seine Konsistenz und seinen kräftig-kräuterigen Geschmack. Die Konsistenz kommt einer Wurst aus Fleisch schon sehr nahe und geschmacklich scheint sie nicht weit vom Original weg zu sein. So richtig nach Fleisch schmeckt die Alternative nicht, es geht aber in die richtige Richtung. Pflanzlich oder fleischig? Eine Zwischen-Wurst.

Es bleibt das Gefühl zurück, dass sich die Mitarbeiter des Hamburger Unternehmens mit der Analyse einer Weißwurst beschäftigt und auseinandergesetzt haben. Es ist ein Ersatzprodukt, das die Weißwurst nicht kopieren kann und muss. Durchaus ist es aber eine leckere Variante ohne Fleisch, die auch etwas für den bayrischen Weißwurst-Ultra sein könnte.

Transparenzhinweis: Die Test-Weißwürste wurden nach 12 Uhr gegessen Eine Frage stellt sich unter Weißwurst-Neulingen immer wieder: Bis wann darf man eine Weißwurst essen? Das bayrische Gebot, das erst einmal banal klingt, hat einen historischen Hintergrund. Da die Weißwurst früher immer früh am Morgen zubereitet wurde und schnell verderblich war, musste sie schnell vor der Mittagshitze verzehrt werden. Deshalb heißt es, dass Weißwürste das Zwölf-Uhr-Läuten nicht hören durften. Heutzutage wird die Weißwurst zu jeder Tageszeit gegessen. Dennoch hat die Spezialität beim Frühschoppen in Bayern nach wie vor einen besonderen Stellenwert.

Eher durchgefallen ist das Greenforce-Produkt beim norddeutschen Weißwurst-Test. Positiv aufgefallen ist zwar, dass sich die Wurst gut abbeißen lässt, das ist aber auch der Konsistenz von warmen, weichem Käse zu verdanken. Geschmacklich erinnert sie nicht an eine Weißwurst. Die seichte, leichte Kräuternote sowie das Aussehen der Variante wirken wie eine etwas besser gewürzte Fleischwurst. Alles in allem ist die Greenforce-Alternative etwas Anderes, Eigenes. Geschmacklich sicherlich besonders – aber letztendlich keine Weißwurst.

Übrig bleibt das Original aus Bayern. Und was soll man sagen? Der fleischige Geschmack, den Weißwurst-Liebhaber so sehr genießen, ist deutlich vorhanden. Kräftige Kräuternoten machen die Wurst ebenso aus wie ihre cremig-stückige Konsistenz. Das Zuzeln aus der Wurst ist sicherlich Geschmackssache, aber zumindest möglich.

Fazit: Weißwurst ist nicht gleich Weißwurst – egal ob vegan oder nicht

Alles in allem gibt es fleischlose Alternativen zur Weißwurst. Diese sind zwar Geschmackssache, kommen aber je nach Hersteller dem Original schon recht nahe. Es lohnt sich zudem auch, einen Blick über den Tellerrand zu werfen: Muss es unbedingt der klassische Geschmack sein, oder schmeckt mir eine Variante besser, wenn sie nicht direkt an Weißwurst erinnert? In dem Falle könnte sich also ein Schritt in die Schlange an den Veganen-Weißwurststand lohnen. Auch auf der Wiesn in München.