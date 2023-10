Von Sommer- zu Winterzeit: Zeitumstellung schon an diesem Wochenende?

Von: Teresa Toth, Nadja Zinsmeister

Mit dem Herbstbeginn rückt die Zeitumstellung näher. Doch wann genau müssen wir die Uhren umstellen? Alle wichtigen Infos im Überblick.

Frankfurt – Mit dem Einzug des Herbstes in Deutschland rückt auch die Umstellung von Sommer- auf die Winterzeit näher. In diesem Oktober wird wie gewohnt die Zeit auf Winterzeit umgestellt. Das bedeutet, dass die Uhren in einer bestimmten Nacht plötzlich von 3 Uhr auf 2 Uhr morgens um eine Stunde zurückgedreht werden. Besonders für Morgenmuffel dürfte diese Zeitumstellung erfreulich sein. Im Winter ermöglicht sie es, eine zusätzliche Stunde zu schlafen, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren.

Zeitumstellung im Oktober: Moderne Geräte stellen sich von selbst um

Die Zeitumstellung erfolgt auf modernen Geräten automatisch, dank einer speziellen Technologie. Insbesondere Smartphones, Laptops, Tablets und alle Arten von Funkuhren passen sich selbstständig der Winterzeit an. Daher können alle Weckereinstellungen für den Morgen unverändert bleiben und es besteht keine Notwendigkeit, sie umzurechnen oder mitten in der Nacht aufzustehen. Nur diejenigen, die eine analoge Armbanduhr oder Wanduhr besitzen oder Radiowecker, die beispielsweise kein Funksignal empfangen, müssen die Zeit manuell einstellen. Vor allem letztere sind jedoch meist sehr alte Modelle. In den meisten Haushalten dürften Uhren mit Funksignal zu finden sein.

Zeitumstellung, die zweite 2022: Wann wechseln wir von Sommer- zurück in Winterzeit? © Christoph Soeder/dpa

Obwohl wir uns schon in der zweiten Oktoberhälfte befinden, bleibt noch etwas Zeit bis zur Zeitumstellung: Genau zwei Wochen sind es noch, bis wir zur Winterzeit wechseln. Am letzten Sonntag im Oktober schließt die Sommerzeit in Deutschland und in den meisten europäischen Staaten. Genauer gesagt, erfolgt die Umstellung der Uhren in der Nacht von Samstag, dem 28. Oktober, auf Sonntag, den 29. Oktober.

Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit: Eine kleine Eselsbrücke hilft bei Verwirrungen

Wer regelmäßig Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung hat und sich nicht merken kann, ob die Uhr im Sommer oder Winter vor- oder zurückgestellt wird, kann sich mit einer einfachen Eselsbrücke helfen. Ein gängiger Merksatz lautet: „Im Sommer werden die Möbel auf der Terrasse vorgestellt, im Winter werden sie zurückgestellt“. Wenn man das Wort „Möbel“ durch „Zeiger“ ersetzt, hat man die Lösung sofort zur Hand.

Die Diskussionen über die Sommer- und Winterzeit in Europa reißen indes nicht ab. Obwohl bereits Gespräche über eine mögliche Abschaffung der Zeitumstellung geführt wurden, herrscht in den verschiedenen Ländern Uneinigkeit darüber, welche Zeit etabliert werden sollte. Während einige europäische Staaten die Normalzeit, also die Winterzeit, bevorzugen, plädieren andere für die Beibehaltung der Sommerzeit. Ein chaotisches Durcheinander verschiedener Zeitzonen in Europa soll jedoch unbedingt vermieden werden. Daher bleibt es derzeit bei der herkömmlichen Zeitumstellung. (nz)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.