Astrazeneca entwickelt neues Corona-Medikament: EMA empfiehlt Zulassung

Von: Momir Takac, Patrick Huljina, Christina Denk

Astrazeneca hat ein neues Medikament gegen Corona entwickelt. Es soll Risikopatienten helfen, die nicht geimpft werden können. Der News-Ticker.

Das RKI meldet erstmals 1,5 Millionen Fälle in einer Woche (siehe Update vom 24. März, 20.50 Uhr).

Mecklenburg-Vorpommern erklärt ganzes Bundesland zum Hotspot (siehe Update vom 24. März, 15.25 Uhr).

Ein neues Corona-Medikament macht Risikopatienten Hoffnung (siehe Update vom 24. März, 22.19 Uhr).

+++ Dieser Ticker ist beendet. Alle News zum Coronavirus in Deutschland können Sie in unserem neuen Corona-Ticker nachlesen. +++

Update vom 24. März, 22.19 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung eines Corona-Medikaments von Astrazeneca empfohlen. Es soll Risikopatienten, die nicht geimpft werden können, vor einer Infektion schützen. Das Komitee für Humanmedizin empfehle die Marktzulassung für Evusheld „zur Vorbeugung von Covid-19 bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren und einem Gewicht ab 40 Kilogramm“, erklärte die in Amsterdam ansässige Behörde am Donnerstag.

Die EMA hat eine Empfehlung für das Astrazeneca-Medikament Evusheld ausgesprochen. © Chris Sweda/Imago

Evusheld besteht aus zwei synthetischen Antikörpern, die an verschiedenen Seiten des Spikeproteins des Coronavirus andocken können. Die Empfehlung der EMA wird nun zur endgültigen Genehmigung an die Europäische Kommission weitergeleitet. Bereits im Oktober hatte die EMA mit der Prüfung von Evusheld begonnen.

Update vom 24. März, 20.50 Uhr: Die Corona-Zahlen sind aktuell wieder auf Rekordkurs. So meldet auch das RKI in seinem Wochenbericht erstmals 1,5 Millionen Covid-19-Fälle in einer Woche. „Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zur Vorwoche noch einmal um 10 Prozent an“, so der Bericht.

Der Zuwachs der 7-Tage-Inzidenz erstreckte sich über alle Altersgruppen. Die jüngeren Altersgruppen zwischen 5 und 44 Jahren sind mit Inzidenzen zwischen 2.000 und 3.000 COVID-19-Fällen pro 100.000 Einwohner weiter besonders stark betroffen. Besonders stark stieg die Kennzahl jedoch bei den 75-79-Jährigen (ca. 25 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Der Anstieg ist laut RKI auf „leichtere Übertragbarkeit der Sublinie BA.2, sowie auf die Rücknahme von kontaktreduzierenden Maßnahmen und auf ein geändertes Verhalten in der Bevölkerung zurückzuführen.“

Omikron-Subtyp dominiert Infektionsgeschehen - RKI appelliert an Risikogruppen

Die Omikronvariante ist auch in dieser Woche die dominierende Art. Alle anderen, inklusive Delta, liegen unter einem Prozent. Der Omikron-Subtyp BA.2 macht 72 Prozent des Infektionsgeschehens aus. Dabei gibt es keine Hinweise auf unterschiedliche Schwere in der Erkrankung zwischen BA.1 und BA.2. Das RKI weist darauf hin, dass nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Die Meldedaten liefern jedoch einen guten Überblick über die Gesamtentwicklung der Pandemie-Lage.

Insbesondere Risikogruppen und Menschen ab 70 Jahren rief das RKI auf, sich gemäß Empfehlung der Stiko von Anfang Februar mit einer zweiten Auffrischimpfung vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Bisher haben davon laut Bericht rund 1,67 Millionen Menschen Gebrauch gemacht. „Die Impfung hat aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit gegenüber einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren“, betonte das RKI.

Die Impfung hat aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit gegenüber einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren.

Baden-Württemberg rudert mit Forderung nach endemischer Lage zurück

Update vom 24. März, 19.20 Uhr: Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha hatte von Karl Lauterbach ein Ende der pandemischen Lage gefordert (siehe Update vom 24. März, 14.41 Uhr). Am Abend ruderte er jedoch teilweise zurück, nachdem er aus der grün-schwarzen Koalition weiteren Druck bekommen hatte. „Wir erklären die Pandemie explizit nicht für beendet“, erklärte ein Ministeriumssprecher. „Es gibt keinen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich zuvor von der Forderung seines Sozialministers distanziert. Auf die Frage, ob Luchas Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit Kretschmann abgestimmt war, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend der dpa in Stuttgart: „Nein, war er nicht.“

Corona-Lage: Druck auf die Intensivstationen weiterhin hoch

Update vom 24. März, 18.22 Uhr: Die Corona-Fallzahlen überschritten heute das erste Mal den Wert 300.000 (siehe Update vom 24. März, 6.45 Uhr). Der Druck auf die Intensivstationen ist weiter hoch. Laut DIVI-Register wurden am Donnerstag (Stand: 12.23 Uhr) 2286 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Davon müssen 884 künstlich beatmet werden.

Zur invasiven Beatmung für Covid-Patienten gibt es laut DIVI-Register insgesamt noch 928 freie Betten. Die Kurve der freien Kapazitäten fällt seit Anfang Januar stetig leicht ab. In 28 Kreisen sind laut ntv keine Intensivbetten mehr frei.

DIVI-Register 24. März Vorwoche (17. März) Covid-19-Patienten auf Intensivstationen 2286 2244 Freie Betten auf Intensivstationen 2909 2893 Freie Betten zur invasiven Beatmung für Covid-Patienten 928 959

Laut RKI sind 10,6 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Patienten Covid-19-Patienten.

Hospitalisierungsrate unterschätzt die aktuelle Corona-Situation - Wert liegt wohl viel höher

Die Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner widerspiegelt, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 7,28 an. In der Altersgruppe ab 60 Jahre liegt der Wert bei 16,37.

Die Hospitalisierungsrate spiegelt allerdings nicht die tatsächliche Situation in den Krankenhäusern wider, kritisieren Experten. Zahlreiche Krankenhausaufnahmen werden verspätet gemeldet. „Die Werte unterschätzen den Ernst der Lage massiv“, berichtet der NDR. In Norddeutschland sei die Lage viel schlimmer, als die offiziellen Werte zeigten. Besonders betroffen wäre beispielsweise Hamburg. Hier würden die Meldungen deutlich hinterherhinken. Die jüngste Hospitalisierungsrate gibt das RKI mit 3,4 an. Nach wissenschaftlichen Berechnung des NDR würde der Wert zwischen 6,6 und 10,3 liegen.

Erstes Bundesland stuft sich komplett als Corona-Hotspot ein – Einschränkungen bis Ende April

Update vom 24. März, 15.25 Uhr: Als erstes Bundesland verlängert Mecklenburg-Vorpommern die Geltungsdauer wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen über die bisherige Übergangsfrist 2. April hinaus. Der Landtag in Schwerin stimmte einem Antrag der rot-roten Landesregierung zu, nach dem das gesamte Bundesland, bestehend aus sechs Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten Rostock und Schwerin, als sogenannter Hotspots eingestuft wird.

Damit bleiben etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und die Testpflicht für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis zum 27. April bestehen. Jedoch soll geprüft werden, ob im Interesse der Tourismusbranche die 3G-Regel für Hotels und Gaststätten schon vor Beginn der Reisezeit zu Ostern aufgehoben werden kann. Damit will man nicht im Wettbewerb mit dem Nachbarbundesland Schleswig-Holstein ins Hintertreffen geraten.

Mecklenburg-Vorpommern hat das ganze Bundesland zum Corona-Hotspot erklärt. © IMAGO / Political-Moments

Lauterbach warnt ohne Impfpflicht vor neuen Corona-Einschränkungen im Herbst

Update vom 24. März, 15.01 Uhr: Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, dennoch zeichnet sich keine Entspannung der Corona-Lage in Deutschland ab. Im Gegenteil, die Zahl der Neuinfektionen erreicht immer neue Rekordwerte. Gesundheitsminister Lauterbach warb am Donnerstag deshalb eindringlich für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Ohne eine solche Regelung drohten im Herbst wieder Beschränkungen und Schließungen, warnte der SPD-Politiker im Bundestag.

Corona: Baden-Württemberg fordert Wechsel in endemische Phase

Update vom 24. März, 14.41 Uhr: Baden-Württemberg fordert vom Bund den baldigen Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase - und zwar ab Ende April. Das geht aus einem Brief von Sozialminister Manfred Lucha an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hervor, welcher der dpa vorliegt.

Das würde bedeuten, dass von diesem Zeitpunkt an das Coronavirus wie das Grippevirus eingestuft würde. Positiv getestete Menschen und deren Kontaktpersonen müssten sich nicht mehr in Isolation oder Quarantäne begeben. Als Grund für seine Forderung führt Lucha an, die Gesundheitsämter hätten wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sowieso keinen Einfluss mehr auf das Ausbruchsgeschehen.

Lauterbach ruft Bundesländer zu weiterer Corona-Eindämmung auf

Update vom 24. März, 12.06 Uhr: Wegen aktuell hoher Infektionszahlen verlangt Gesundheitsminister Karl Lauterbach von den Bundesländern, Möglichkeiten für eine stärkere Eindämmung des Coronavirus‘ zu nutzen. „Es gibt keinen Freedom Day, es gibt keinen Grund, hier nachzulassen“, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. Es gelte zusammenzustehen, um durch „diese schwere Welle der Pandemie“ noch durchzukommen. Die Situation mit 200 bis 300 Toten pro Tag und aktuell 300.000 neuen Fällen am Tag könne nicht akzeptiert werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht im Bundestag zur Impfpflicht. © Michael Kappeler/dpa

Lauterbach forderte von den Ländern, das neue Infektionsschutzgesetz umzusetzen. Der eine oder andere hätte sich gewünscht, dass der Bund Regeln für ganz Deutschland mache. Dies gehe aber nicht, da nicht in ganz Deutschland eine Überlastung des Gesundheitssystems bestehe. Es gebe aber zahlreiche Regionen, wo Krankenhäuser überlastet seien, planbare Eingriffe abgesagt und Patienten verlegt werden müssten. „Dort kann und soll das Infektionsschutzgesetz eingesetzt werden.“

Corona: Bildungsgewerkschaften befürchten, dass Situation an Schulen aus dem Ruder läuft

Update vom 24. März, 9.32 Uhr: Bildungsgewerkschaften haben die Sorge geäußert, dass Schulen angesichts des zurzeit hohen Corona-Infektionsgeschehens an ihre Belastungsgrenze kommen. „Der corona-bedingte Ausfall von Lehrkräften trifft die Schulen aktuell heftig“, sagte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Die Zahl der Krankmeldungen wird in den nächsten Wochen weiter steigen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen weitestgehend fallen sollen beziehungsweise bereits einkassiert worden sind“, warnte sie. Dies sei eine falsche Entscheidung der Politik. Bensinger-Stolze betonte: „Wir appellieren an alle politisch Verantwortlichen, an der Maskenpflicht ebenso wie an Hygiene- und Testkonzepten festzuhalten, damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft. Die Lehrkräfte arbeiten bereits jetzt am Limit.“

„Wir spüren in den Schulen Tag für Tag, wie sehr es sich jetzt mehr denn je rächt, dass die Politik den Schulen über Jahre hinweg die personelle Ausstattung verweigert hat, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben gebraucht hätten und brauchen“, beklagte Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung.

Erstmals mehr als 300.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Update vom 24. März, 6.45 Uhr: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI mehr als 300.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter übermittelten laut RKI-Angaben vom Donnerstagmorgen insgesamt 318.387 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 294.931 erfasste Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1752,0 an – ebenfalls ein neuer Rekordwert. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1734,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1651,4 (Vormonat: 1265,0). Zudem wurden laut RKI 300 Todesfälle innerhalb eines Tages verzeichnet.

Die Reproduktionszahl, der R-Wert, lag zum Stand 23. März bei 0,88. Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung liegt bundesweit aktuell bei 7,23 (Stand 23. März).

Corona in Deutschland: Austausch von SPD und Union zu Impfpflicht

Update vom 23. März, 22.00 Uhr: Die Fraktionen von SPD und Union wollen sich über einen möglichen Kompromiss bei der Corona-Impfpflicht austauschen. Thorsten Frei (CDU) als parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion verriet dem Handelsblatt: Es stimmt, dass es Gesprächskontakte gibt und wir uns Gesprächen auch nicht verschließen.“ Er fügte hinzu: „Allerdings bin ich da nicht optimistisch.“

Dem Berichte zufolge ging die Initiative von der SPD aus. Frühestens am nächsten Mittwoch (30. März) würden die Gespräche aufgenommen werden - ohne Grüne und FDP. Die Zeitung schrieb: „Scholz hofft auf eine große Koalition für die Impfpflicht.“ Für die Union sollen demnach die Abgeordneten Stefan Müller (CSU) und Sepp Müller (CDU) verhandeln.

Frei erwartet jedoch, dass die Gruppe von Abgeordneten um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren einstehen werde: „Auf dieser Basis wird es sicher keine Verständigung geben.“ Die Unionsfraktion habe mit ihrem Antrag bereits „einen klassischen Kompromissvorschlag vorgelegt“. Dies sei die Grundlage für Gespräche.

Corona in Deutschland: Ärzteverband warnt vor Scheitern der allgemeinen Impfpflicht

Update vom 23. März, 17.10 Uhr: Der Marburger Bund warnt vor einem Scheitern der Pläne für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Dem Handelsblatt sagte Susanne Johna als Vorsitzende des Ärzteverbandes: „Wenn es die Politik nicht schafft, im Mai eine Impfnachweispflicht einzuführen, kommen im Herbst wieder erhebliche Belastungen auf unser Gesundheitswesen zu.“ Zudem forderte sie die Bundestagsabgeordneten auf, bei ihrer Entscheidung „auch das Personal im Gesundheitswesen im Blick zu behalten“.

Johna mahnt: „Die Impfquote ist einfach nicht hoch genug, gerade auch bei den über 60-Jährigen.“ Mit neuen Aufklärungskampagnen wäre es nicht getan. Der Ärztevertreterin zufolge würde selbst die als vergleichsweise mild eingestufte Omikron-Variante des Coronavirus derzeit zu enormen Belastungen der Normalstationen und der Arztpraxen in Deutschland führen.

Update vom 23. März, 16.00 Uhr: Der US-Hersteller Moderna hat mit seinem Corona-Impfstoff Erfolge beim Impfen von Kleinkindern vermeldet. Nach Angaben des Unternehmens ist das Präparat auch bei Kleinkindern im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren sicher. Zwei Impfdosen von je 25 Mikrogramm riefen robuste Antikörper-Spiegel hervor und seien dabei gut verträglich, teilte Moderna am Mittwoch mit. Vor Ansteckungen mit der Omikron-Variante schützt der Impfstoff den Daten zufolge ähnlich wie bei Erwachsenen eher schlecht, es habe aber keine schweren Krankheitsverläufe gegeben. Moderna wolle nun Zulassungsanträge für diese Altersgruppe bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA, der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und anderen zuständigen Behörden einreichen.

Die vorgestellten Zwischenergebnisse beruhen auf Daten von insgesamt 6700 Kindern; 4200 zwischen zwei und sechs Jahren und 2500 zwischen sechs Monaten bis zwei Jahren. Sie erhielten im Abstand von 28 Tagen 25 Mikrogramm des Impfstoffs gespritzt - ein Viertel der für Erwachsene vorgesehenen Dosis - oder ein Placebo. Unerwünschte Wirkungen seien mild oder moderat gewesen und häufiger nach der zweiten Dosis aufgetreten, etwa Fieber über 38 Grad. Todesfälle oder Entzündungen des Herzmuskels oder -beutels habe es nicht gegeben, auch keine schweren Entzündungsreaktionen.

Covid-19 laut Medizinerverband häufigste Berufskrankheit

Update vom 23. März, 14.31 Uhr: Covid ist mit Abstand die häufigste Berufskrankheit, das hat die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) bekannt gegeben. Seit Beginn der Pandemie ist eine Covid-19-Infektion knapp 203.000 Mal als möglicherweise beruflich bedingte Erkrankung gemeldet worden. In 121.000 dieser Fälle sei die Infektion bereits als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt worden. „Der Aachener Arbeitsmediziner und DGAUM-Präsident Thomas Kraus erklärte am Mittwoch zum Auftakt der Jahrestagung der Gesellschaft, dass im Wesentlichen Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in Laboratorien sowie Berufe mit einem vergleichbaren Infektionsrisiko betroffen seien.

Corona-Verbreitung noch bis April: Drosten rechnet weiterhin mit hoher Inzidenz

Update vom 23. März, 13.45 Uhr: Die derzeit sehr starke Corona-Verbreitung könnte nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten noch bis etwa Mitte April andauern. „Aktuell sind wir auch in einer Hochinzidenzphase. Und das wird bis Ostern so bleiben, wenn man nicht eingreift“, sagte Drosten in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit.

Als Vorbereitung für den Herbst müsse sichergestellt werden, dass für Risikopatienten wirksame Medikamente bereitliegen. Mit Blick auf den Sommer sagte Drosten zudem: „Und man muss wahrscheinlich mit relativ milden Maßnahmen das Infektionsgeschehen kontrollieren. Dabei sind Masken in Räumen weiterhin eines der effizientesten Mittel.“ Junge, dreifach geimpfte Menschen könnten sich aber wieder frei bewegen und bauten im Fall einer Infektion auch für die Gemeinschaft Immunität auf. Long Covid sei bei Geimpften deutlich seltener.

Virologe Christian Drosten erwartet hohe Corona-Inzidenzen bis Ostern. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Deutschland: Drosten rechnet mit härteren Eingriffen im Herbst und Winter

Für den Winter rechnet der Corona-Experte damit, dass „sehr wahrscheinlich“ noch einmal härter eingegriffen werden muss. Die jetzige Immunität helfe im Herbst nicht mehr gegen Übertragung. Generell werde es Jahre dauern, eine Gemeinschaftsimmunität wie bei der Influenza aufzubauen, bekräftigte Drosten. Man werde darum „auch noch jahrelang mit relativ milden Maßnahmen im Herbst und Winter die Inzidenzen kontrollieren müssen“. Booster-Impfungen im Herbst mit Fokus auf Risikogruppen könnten zusätzlich beim Eindämmen helfen. Welche Maßnahmen nötig sein könnten, führte er nicht aus.

Drosten hatte kürzlich angekündigt, beim erfolgreichen NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ nach rund zwei Jahren vorerst auszusteigen. Diesen Schritt als Zeichen der Pandemie-Entspannung zu verstehen, sei ein Missverständnis, stellte Drosten klar. „Ich gestehe, ich war derjenige, der gesagt hat: Ich schaffe es nicht mehr.“ Er brauche Zeit zum Forschen und für die Leitung seines Instituts. Sollten sich große Probleme auftun, wolle er sich etwa in Interviews zu Wort melden, so Drosten.

Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter: RKI meldet mehr als 280.000 Neuinfektionen

Erstmeldung vom 23. März: Berlin - Die Omikron-Welle rollt weiterhin über Deutschland hinweg. Auch am Mittwoch (23. März) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt derzeit bei 1734,2. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1733,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1607,1 (Vormonat: 1278,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 283.732 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 329 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz – die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – gab das RKI zuletzt am Dienstag mit 7,08 an (Montag: 7,36).

Corona: Personalsorgen in Krankenhäusern – „Von Entlastung kann absolut keine Rede sein“

Weil viele Mitarbeiter während der aktuellen Omikron-Welle krank sind oder sich isolieren, wird in einigen Krankenhäusern in Deutschland die Personaldecke dünn. „Die aktuelle Situation der Krankenhäuser ist vielleicht nicht mehr so angespannt wie beispielsweise im Dezember 2021, von einer Entlastung kann aber absolut keine Rede sein“, erklärte Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), der dpa.

Viele Operationen mussten Einwag zufolge in den vergangenen Monaten zum Teil mehrfach verschoben werden. „Die Kliniken versuchen, wo immer möglich, diese Patienten jetzt zu behandeln.“ In dieser Situation rücke der Zeitpunkt, zu dem die Krankenhäuser wieder in den Normalbetrieb übergehen können, in weite Ferne.

Die Omikron-Welle sorgt in einigen Kliniken für Personalsorgen. (Archivbild) © Oliver Dietze/dpa

BaWü: Neuer Höchstwert bei Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen

Wegen des generellen Fachkräftemangels geht Einwag davon aus, dass schon in „normalen Zeiten“ 10 bis 15 Prozent der Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg faktisch nicht zur Verfügung stehen. „Hinzu kommen noch die Personalausfälle aufgrund von Krankmeldungen durch Omikron-Infektionen.“

In Baden-Württemberg nehme die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen zu, erklärte Einwag. Mit 2110 Corona-Patienten sei ihm zufolge am Dienstag (22. März) ein neuer Höchstwert erreicht worden. „Diese Patientinnen und Patienten sind sehr aufwändig in der Behandlung und Pflege, denn egal, ob sie sich mit oder wegen Corona im Krankenhaus befinden, müssen sie genau beobachtet werden“, so der Experte. Die Patienten müssen isoliert werden und die Mitarbeiter umfangreiche persönliche Schutzausrüstung anlegen. (ph mit dpa)