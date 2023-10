„Leben mit Hund anders vorgestellt“: Kleiner Welpe nach zwei Tagen schon wieder abgegeben

Von: Nadja Pohr

Wer sich ein Haustier anschaffen will, sollte sich das vorher gut überlegen. Leider unterschätzen viele Menschen das Zusammenleben mit einem Tier. So auch im Fall von Hundewelpe Lujo.

Stuttgart - Lässt es meine Wohnsituation zu? Kann ich mir die Kosten für die Pflege leisten? Und kann ich überhaupt die nötige Zeit aufbringen? Das sind nur drei der vielen Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man sich einen Hund anschafft. Ein Haustier zu haben ist eine schöne Sache, allerdings spielen dabei weit mehr Faktoren eine Rolle, als man vielleicht zunächst angenommen hat.

Nicht selten passiert es daher, dass Hundebesitzer plötzlich feststellen: Das Leben mit einem Vierbeiner bringt einige Herausforderungen. Am Ende landen viele Hunde daher im Tierheim. Auch Fellnase Lujo aus Stuttgart musste diese traurige Erfahrung machen.

Nach zwei Tagen schon wieder abgegeben: Hund Lujo braucht dringend ein neues Zuhause

Auf Facebook berichtet die Tierschutzorganisation „Fellnasen Stuttgart“ von dem bedauerlichen Schicksal des Hundewelpen. „Lujo muss weg“, beginnt der Beitrag der Einrichtung aus der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. „Es liegt nicht an ihm, leider haben sich die Menschen das Leben mit Hund anders vorgestellt.“ Erst zwei Tage zuvor sei der neun Monate alte Lujo bei seiner neuen Familie eingezogen – und nun hat das Glück bereits sein Ende gefunden.

„Lujo zieht den Kürzeren“, schreibt der Stuttgarter Verein. Die Person, bei der Lujo zuvor zur Pflege untergekommen war, ist krank und deshalb wird nun dringend nach einem neuen Zuhause gesucht. „Wer kann diesem lieben Kerl helfen?“ Die Einrichtungen in Baden-Württemberg und dem Rest von Deutschland schlagen ohnehin bereits Alarm, weil zu viele Tiere abgegeben werden.

„Lujo ist einfach Freude pur“: Netz ist erschüttert über Schicksal des Hundewelpen

In den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag zeigen sich die Nutzer fassungslos und verärgert. „Nach 2 Tagen, so schnell geben die Leute auf?“, fragt eine Userin erschüttert. „Ohne Worte, das macht mich echt wütend. Man muss sich vorher überlegen, ob man ein Tier in seinem Leben will und sich der Verantwortung bewusst sein“, wettert eine weitere. Aus der Community bieten auch viele ihre Hilfe an, den liebevollen Lujo vorübergehend bei sich aufzunehmen.

Die Tierschützer von Fellnasen Stuttgart beschreiben den Vierbeiner als einen „Traumbub“. „Lujo ist einfach Freude pur. Er ist ein freundlicher und offener Bub, der in kurzer Zeit viel gelernt hat“, heißt es auf der Webseite. Der kleine Hund sei ein cleveres Kerlchen, ist bereits stubenrein, läuft an der Leine und macht Sitz. Wer Interesse an Lujo hat, findet alle nötigen Informationen unter www.fellnasen-stuttgart.de.