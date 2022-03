Eine DJane erzählt, wie es ist, in einer Männerdomäne zu arbeiten

In Nachtclubs findet man immer noch mehr Männer als Frauen hinter dem DJ-Pult. © Hoppe/dpa

In kommerziellen Nachtclubs in Österreich werden Frauen faktisch weniger gebucht als Männer. BuzzFeed Austria hat am Welt-DJ-Tag mit female DJ Violetta über ihre Erfahrungen in dieser Männerdomäne gesprochen.

Sieht man sich die Liste der Top 100 DJs auf der ganzen Welt an, so waren im vergangenen Jahr nur 10 Frauen darunter. Dass es sich dabei noch immer einen männlich dominierten Job handelt, ist somit klar. Seit einigen Jahren vollzieht sich vor allem in der Hauptstadt Wien ein Wandel, welcher sich aber vor allem in der Underground und Techno-Szene abspielt. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass auch kommerzielle Clubs Frauen hinter die Decks holen.

BuzzFeed.at* hat am Welt-DJ-Tag mit einer weiblichen DJ darüber gesprochen.

„Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, Frauen werden ‚belächelt‘, aber sie werden einfach sehr schnell unterschätzt. Vor allem im ersten Moment“, sagt Violetta. *BuzzFeed.at ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.