Sensations-Geburt: „Verfluchte Frau“ bringt Zwillinge auf die Welt – mit 70

Von: Romina Kunze

Drucken Teilen

Safina Namukwaya ist frisch gebackene Mama von Zwillingen, im stolzen Alter von 70 Jahren. Für ihr spätes Mutterglück holte sich die „verfluchte Frau“ Hilfe – der Anlass betrübt.

Kampala – Allen Frauen, die sich von ihrer biologischen Uhr unter Druck gesetzt fühlen, dürfte Safina Namukwaya ein Lichtblick sein. Denn wer glaubt, dass Frauen ab 40 mit ihrer Familienplanung spät dran seien, wurde nun eines Besseren belehrt.

Die Frau aus Uganda beweist, dass selbst mit 70 noch das Mutterglück warten kann; sogar das doppelte. Am Mittwoch (29. November) brachte die Afrikanerin Zwillinge auf die Welt.

Frau wird mit 70 Mutter – „medizinisches Wunder“

Als älteste Mutter Afrikas hält Namukwaya nun stolz einen neugeborenen Jungen und ein Mädchen in ihren Armen. Alle drei seien nach Informationen des englischsprachigen Nachrichtensenders BBC wohlauf. Edward Tamale Sali, der Arzt, der sie in der Hauptstadtklinik von Kampala betreute, sprach von einer „außergewöhnlichen Leistung“ der 70-Jährigen. „Es ist mehr als nur ein medizinisches Wunder; es ist ein Ausdruck von Stärke und Beharrlichkeit des Menschen“, zitiert BBC einen Krankenhaussprecher.

Wie aus den Berichten hervorgeht, erfüllte sich die 70-Jährige damit einen späten Kinderwunsch. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte sie, dass viele ihr in diesem Alter eine Schwangerschaft nicht mehr zugetraut hätten; geschweige denn gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Dafür habe sie eigens eine Kinderwunschklinik aufgesucht. „Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll“, so Namukwaya, die ursprünglich aus der rund 120 Kilometer entfernten ländlichen Region Masaka stammt. Die Zwillinge seien für sie ein „Wunder“.

Konnte keine Kinder bekommen – Wegen Furcht vor Einsamkeit im Alter holte sich „Verfluchte“ Hilfe

Allerdings ist die jüngste Geburt nicht das erste Mal, dass die Frau aus Uganda der Biologie getrotzt hatte. Vor drei Jahren – mit 67 Jahren – gebar sie bereits ein Mädchen. Ebenfalls dank künstlicher Befruchtung. Die Beweggründe dahinter betrüben: Sie habe jahrelang auf die Kinder anderer aufgepasst, sie aufwachsen und ihrer Wege gehen sehen. „Irgendwann habe ich mich gefragt, wer sich um mich kümmert, wenn ich einmal alt bin“, so die frisch gebackene 70-jährige Mutter.

Lange Zeit sei sie früher damit aufgezogen worden, kinderlos zu sein. Mitunter wurde die Uganderin sogar als „verfluchte Frau“ verunglimpft, in einem Land, in dem 2022 die Geburtenrate bei 4,47 Kinder pro Frau lag. 1975, als Namukwaya Anfang 20 gewesen ist, lag die Rate sogar bei 7,23. Laut dem Spiegel soll eine Uganderin sogar schon 44-fache Mutter sein (Stand 2017). Zum Vergleich: In Deutschland lag sie 2022 und 1975 bei 1,46 bzw. 1,45 Kinder pro Frau (Quelle Weltbank).

Erziehung: Zehn Dinge, die sich Eltern anders vorgestellt haben Fotostrecke ansehen

Das Glück in der Liebe musste dem erneuten Kinderglück allerdings weichen. Als ihr Partner davon erfuhr, dass sie Zwillinge austrage, habe er sie verlassen. „Männer mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie mehr als ein Kind bekommen. Seit ich hier eingeliefert wurde, ist mein Mann nicht mehr aufgetaucht“, sagte Namukwaya lokalen Medien. Derweil wusste eine Schwangere aus Kroatien nichts von ihrem Glück, ehe die Kinder da waren.

Bei abnehmender Wahrscheinlichkeit: Risiko während Schwangerschaft steigt mit Alter

Üblicherweise setzt bei Frauen zwischen 45 und 55 Jahren die Menopause ein. Mit den Wechseljahren sinkt auch zunehmend die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, da die Fruchtbarkeit abnimmt. Spontane Schwangerschaften ohne hormonelle Unterstützung bei Frauen, die weit über 50 sind, sind extrem selten, informiert die medizinische Ratgeberseite wechseljahre-verstehen.de. Selbst mithilfe der modernen Technik, also der künstlichen Befruchtung, wird es ab diesem Alter schwierig. In Deutschland hat 2017 übrigens eine 65-Jährige aus Berlin Vierlinge bekommen.

Doch mit zunehmenden Alter steigt auch das Risiko für die Gesundheit der werdenden Mama. Es kann laut der Techniker Krankenkasse häufiger zu Komplikationen wie schwangerschaftsbedingtem Bluthochdruck, Thrombosen oder Schwangerschaftsdiabetes kommen. Schwangerschaften über 35 gelten daher automatisch als Risikoschwangerschaft. Dementsprechend sensibel wird das Thema vor allem unter Promis aufgenommen, wie Helene Fischers Reaktion nach Thomas Gottschalks plumper Frage bei „Wetten dass...?“ zuletzt zeigt.

Ob Namukwaya mit einer Spender-Eizelle befruchtet oder eine ihrer eigenen eingefrorenen Eizellen verwendet wurde, ist nicht bekannt. Heutzutage ist es nicht untypisch, Eizellen in jungen Jahren einzufrieren, um einen späteren Kinderwunsch vorzusorgen. Laut BBC seien ihre Zwillinge Kaiserschnitt geholt worden. (rku)