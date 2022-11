Forscher entdecken großen Asteroiden in Erdnähe: „Planetenkiller“ könnte Erdumlaufbahn kreuzen

Von: Stefanie Fischhaber

Eine internationale Forschergruppe entdeckte einen neuen Asteroiden, der die Erdlaufbahn kreuzen könnte. (Symbolbild) © Imago / Kolvenbach

Forscher aus den USA entdeckten einen großen Asteroiden. Er könnte in einigen Jahrhunderten die Erdbahn kreuzen – und ein Massensterben verursachen.

Wahsington D.C. - Auch wenn Astronomen seit vielen Jahren das Sonnensystem erforschen, entdecken die Wissenschaftler in den unendlichen Weiten des Universums immer wieder neue Phänomene. Ein Forscherteam aus den USA entdeckte nun drei neue Asteroiden. Einer davon könnte in einigen hundert oder tausend Jahren die Erdumlaufbahn kreuzen. Experten bezeichnen solche Asteroiden als „Planetenkiller“.

Astronomen forschen zwischen Erde und Venus – und finden potenziell gefährlichen Asteroiden

Der „Planetenkiller“ trägt den Namen 2022 AP7 und ist 1,5 Kilometer breit. „2022 AP7 ist wahrscheinlich der größte potenziell gefährliche Asteroid (PHA), der seit etwa acht Jahren entdeckt wurde“, schreiben die Forscher aus Washington in ihrer Studie.

Der Astronom Scott S. Sheppard vom Carnegie Institut für Wissenschaft in Washington D.C. untersuchte gemeinsam mit einem internationalen Team Asteroiden, die sich zwischen der Erdlaufbahn und der Venus befinden. Diese Untersuchungen stellten für die Forscher eine große Herausforderung dar: Weil sie in Richtung Venus gegen die Sonne blicken mussten, blieb ihnen täglich nur zwei Zeitfenster von zehn Minuten. Während der Dämmerung konnten sie mit einer Dark-Energy-Kamera an einem Vier-Meter-Teleskop des Observatoriums Cerro Tololo Inter-American in Chile Richtung Sonne schauen.

Forscher entdecken „Planetenkiller“: Könnte Massensterben auf der Erde verursachen

Durch diese Technologie war es möglich, die lange versteckten Asteroiden zu entdecken. Bislang wurden nur etwa 25 Asteroiden entdeckt, deren Bahnen vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn liegen, weil es schwierig ist, sie in der Nähe des grellen Sonnenlichts zu beobachten, erklärte Sheppard.

„Bisher haben wir zwei große erdnahe Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa einem Kilometer gefunden, eine Größe, die wir als Planetenkiller bezeichnen“, erklärte Sheppard der New York Times. „Wenn dieser die Erde trifft, würde er den ganzen Planeten zerstören. Das wäre sehr schlecht für das Leben, wie wir es kennen.“ Durch einen Aufprall auf der Erde könnte Staub jahrelang in der Atmosphäre verharren, sodass kaum Sonnenlicht auf die Erde gelangen könnte. Die Folge wäre ein Massensterben, wie es die Erde seit Millionen Jahren nicht mehr gesehen hat.

„Planetenkiller“ 2022 AP7: Gefahr eines Asteroideneinschlags ist noch Jahrhunderte entfernt

Der große Asteroid 2022 AP7 könnte eines Tages die Erde treffen. Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass er in den nächsten Jahren eine Bedrohung darstellen wird. Derzeit befindet er sich noch sieben Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ein Asteroideneinschlag könnte noch Jahrhunderte oder gar Jahrtausende dauern. Es sei möglich, dass „es in den nächsten paar tausend Jahren zu einem Problem für unsere Nachkommen werden könnte“, sagte Alan Fitzsimmons, ein Astronom, der nicht an der Studie beteiligt war, der New York Times.

Das Forscherteam um Shepperd geht davon aus, dass es noch weitere unentdeckte erdnahe Asteroiden mit ähnlichen Größen gibt, die in ähnlichen Bahnen kreisen. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, rüsten sich Wissenschaftler schon jetzt: Ein Forschungsteam der NASA schoss Ende September einen Asteroiden ab, um seine Umlaufbahn zu ändern. (sf)