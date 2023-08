Krasse Wende im Baldwin-Fall: Neues Gutachten belastet den Hollywood-Star wieder

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Alec Baldwin: Hat der Schauspieler den Abzug gedrückt, oder nicht? © Imago 2x

Am Filmset des Streifens „Rust“ ist eine Kamerafrau durch einen fatalen Schuss aus einer Filmpistole getötet worden. Alec Baldwin weist die Schuld von sich.

Santa Fe – Im Oktober 2021 ereignete sich ein schrecklicher Unfall beim Filmdreh des Streifens „Rust“. Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde tödlich getroffen, als bei einer Szenenprobe eine Waffe bedient wurde. Hauptdarsteller Alec Baldwin (65), der auch gleichzeitig Produzent ist, hatte die Waffe in der Hand. Der Superstar wies die Schuld von sich, das Verfahren wurde im April 2023 eingestellt.

„Obwohl Alec Baldwin wiederholt bestreitet, Abzug betätigt zu haben“: Gutachten soll neue Beweise vorlegen

Nach dem Todesschuss auf dem Filmset des Westerns „Rust“ wird US-Schauspieler Baldwin einem Medienbericht zufolge durch das Gutachten zweier Schusswaffenexperten erneut belastet. „Obwohl Alec Baldwin wiederholt bestreitet, den Abzug betätigt zu haben, musste der Abzug angesichts der hier berichteten Tests, Befunde und Beobachtungen ausreichend betätigt oder niedergedrückt werden, um den vollständig gespannten oder eingezogenen Hahn des Revolvers zu lösen“, zitiert das Branchenmagazin People aus dem Bericht.

Waffenmeisterin im Dezember vor Gericht: Auch sie weist wie Baldwin die Schuld von sich

Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte. Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen. Er war im Januar zusammen mit der jungen Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, im April wurde das Verfahren gegen den Schauspieler jedoch eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals angekündigt, dass die Ermittlungen in dem Fall fortgesetzt würden.

Der Prozess gegen Waffenmeisterin Gutierrez-Reed soll im Dezember beginnen. Diesen Termin gab das Gericht in Santa Fe (US-Staat New Mexico) am 9. August bekannt. Gutierrez-Reed habe auf ein persönliches Erscheinen bei der zuständigen Richterin verzichtet und stattdessen schriftlich auf „nicht schuldig“ plädiert.

Alec Baldwin einigte sich mit der Familie der verstorbenen Kamerafrau auf eine bisher nicht bekannte Summe, anscheinend soll ein Teil des Gewinns des Films an die Hinterbliebenen laufen. (ank/dpa)