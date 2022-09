Wenn der Postbote nicht klingelt: Beschwerden und Frust wegen Verspätungen

Ganze Branche betroffen

+ © Philipp Schulze/dpa Ein Postbote verteilt Briefe in der historischen Innenstadt von Lüneburg. © Philipp Schulze/dpa

Die Beschwerden bei der Post haben zugenommen: Im Sommer 2022 gab es offenbar viele Probleme bei der Zustellung von Briefen. Die ganze Branche ist betroffen.

Bonn – Manchmal ist es wie verhext: Ein wichtiges Paket oder ein Brief will einfach nicht kommen. Mitunter liegt das Problem dabei nicht beim Absender, sondern beim Boten. Und offenbar ist es im Jahr 2022 besonders schlimm, wie kreiszeitung.de schreibt: Allein im Juli und August gab es knapp 6500 Beschwerden gegen die Post – wegen verspäteter oder verlorener Briefe haben sich damit viel mehr Bürger an Behörden gewandt als zuvor. Die Deutsche Post selbst hat die Probleme erkannt: Coronabedingt fallen Postboten aus oder haben den Sommer für längere Urlaube genutzt.

Beschwerden bei der Post: Bundesnetzagentur berichtet von zahlreichen Probleme im Sommer 2022

Die betriebliche Lage bei der Zustellung der Post sei laut des Bonner Konzerns inzwischen aber „wieder stabil“. Doch anscheinend ist das nur die halbe Wahrheit: Die Bundesnetzagentur gab zu bedenken, dass die Beschwerdezahlen auch im September bisher noch hoch seien. Außerdem scheint das Problem auch davor bereits bestanden zu haben. So gab es im ersten Halbjahr 2022 bereits etwa 8900 Beschwerden. Im gesamten Vorjahr waren es 15.100.

Nicht alle Beschwerden richten sich explizit gegen die Post, sondern auch gegen andere Paketdienste – es steht also die gesamte Branche in der Kritik. Doch die Post ist in Deutschland mit großem Abstand Marktführer und kassiert aktuell auch die meisten Beschwerden. Ging es in den vergangenen Jahren vorrangig um Probleme bei der Paketzustellung, scheinen in diesem Sommer besonders Briefe betroffen zu sein.

Neben Verzögerungen oder Verluste bei der Zustellung werden in diesem Jahr besonders häufig Fehlwürfe moniert. Briefe landen also zunächst im falschen Briefkasten und müssen anschließend an den richtigen Empfänger weitergeleitet werden. Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Lage zur Niedersachsen-Wahl 2022 beruhigt. Denn nicht nur bei der Briefwahl, sondern auch bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen, ist eine verlässliche Zustellung erforderlich.

Zahlreiche Städte betroffen: Beschwerden bei der Post wegen fehlende Briefe und Pakete

Das Problem ist dabei nicht örtlich begrenzt: Die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, dass Großstädte wie Berlin, Nürnberg und München, aber auch kleinere Städte wie Freudenstadt (Baden-Württemberg), Pfaffenhofen (Bayern), Ingelheim (Rheinland-Pfalz), Steinfurt (NRW) und Northeim (Niedersachsen) betroffen sind. Während die Bundesnetzagentur 14 anlassbezogene Prüfungen gegen die Post einleitete, hagelt es auch aus der Politik Kritik: Coronabedingte Personalprobleme hätten auch andere Firmen in Deutschland gehabt, ohne dass sich deren Dienstleistungsqualität so stark verschlechtert habe, wie dies bei der Post offenbar der Fall gewesen sei, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Houben.

„Sollte die Qualität der Briefdienste dauerhaft schlecht sein, sollte der Gesetzgeber in Betracht ziehen, der Bundesnetzagentur Sanktionsmöglichkeiten einzuräumen und somit ein schärferes Schwert in die Hand zu geben“, sagte er weiter. Auch aus anderen Parteien kommt Kritik an der derzeitigen Situation bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Angesichts der knapp eine Milliarde Briefsendungen pro Monat in Deutschland fällt der Anteil der Beschwerden allerdings sehr gering aus. Zu berücksichtigen gilt aber, dass wohl ein großer Teil der unzufriedenen Post-Kunden Beschwerden bei der Bundesnetzagentur einreicht. (mit Material der dpa)