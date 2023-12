Italiener (20) überlebt Hai-Attacke vor Australien – doch er verliert sein Bein

Von: Johannes Welte

Ein junger Mann überlebt vor Australiens Küste einen Hai-Angriff, allerdings mit dramatischen Folgen. Freunde sammeln jetzt Geld, um ihm zu helfen.

Brisbane/Parma - Matteo M. ist 20-jähriger junger Mann aus Parma in Norden Italiens. Er besuchte dort die Hotelfachschule. Und ging vor einem Jahr nach Australien, um dort zu studieren und zu arbeiten. Matteo liebt Reisen, Motorradfahren, Tauchen und Schnorcheln. Am Freitag (8. Dezember) kam es zu der Begegnung, die sein Leben einschneidend verändert: Matteo war Schnorcheln am Strand „Seventeen Seventy“ im nordöstlichen Bundesstaat Queensland, 460 Kilometer nördlich von Brisbane.

„Am Freitag“, so erzählt er es der Zeitung Gazzeta di Parma, „war es 16.30 Uhr und ich hatte gerade erfahren, dass mein Großvater Giovanni gestorben war. Ich musste mich entspannen und dachte, ich gehe in der Nähe des Ufers schnorcheln.“ Nach ein paar Zügen im Wasser spürte er plötzlich ein schreckliches Stechen in seinem Fuß. Es war ein Hai, der in sein Bein gebissen hatte!

Wie aus dem Nichts: Hai versucht, jungen Italiener ins offene Meer zu ziehen und beißt ihm Bein fast ab

Nach einem Angriff vermutlich durch einen Tigerhai hat Matteo Mariotti ein Bein verloren. © IMAGO, Instagram Matteo Mariotti

„Von meinem Fuß aus erreichte er in einer Sekunde mein ganzes Bein und begann, mich ins Meer zu ziehen“, berichtet Matteo weiter. „Bis es mir irgendwann gelang, seinen Kopf mit den Händen zu fassen: Ich versuchte, das große Maul aufzureißen, ich konnte nur mit Mühe mein Bein befreien, obwohl ich sehen konnte, dass vom Knie abwärts nichts mehr übrig war. Dann fing ich an, so schnell ich konnte, zum Ufer zu schwimmen.“

Er habe aus Angst, der Hai könne ihn packen und fressen, geschrien. „Ich rief meinen Freund Tommaso um Hilfe, der sich am Strand befand: Er war es, der mich gerettet hat.“ Tommasso, der Sanitäter und Tauchlehrer ist, zog Matteo aus dem Wasser und drückte sein verletztes Bein zusammen, um die Blutung zu stoppen.

Italiener filmte Hai-Attacke mit seiner GoPro

Tommaso trug den Schwerverletzten auf den Schultern zum herbeigerufenen Rettungshubschrauber, der den 20-Jährigen ins Krankenhaus nach Brisbane brachte. Dort wurde Matteo dreimal operiert, das linke Bein war aber nicht mehr zu retten, es wurde unterhalb des Knies amputiert.

Das Wasser am Ufer ist voller Blut, als Matteos Freund Tommaso ihm zu Hilfe eilt. © Instagram/Matteo_Mariotti

Unglaublich: Matteo hatte die Minuten nach dem Angriff mit seiner GoPro-Kamera gefilmt! Bei Instagram postete er das Video, wo man die blutigen Spuren der Attacke und die Rettung durch seinen Freund erkennen kann. Der Italiener schrieb dazu: „Ich habe dieses Video ein paar Augenblicke nach dem letzten Biss aufgenommen, ich wollte mich verabschieden, ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Monster überleben würde. Ich hatte so viel Blut und mein Bein verloren.“ Sein Vater flog sofort nach Australien, um sich um Matteo zu kümmern.

Freunde in Italien sammeln Geld für die ärztliche Behandlung

Die medizinische Behandlung geht aber jetzt erst richtig los. Matteos Freunde haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, damit der 20-Jährige die beste ärztliche Betreuung bekommt: „Matteo wird Unterstützung und sehr teure medizinische Versorgung brauchen, um als Zwanzigjähriger wieder sein bestes Leben zu führen, und wir sind entschlossen, unser Möglichstes zu tun, um ihm zu helfen“, schreiben die Kumpels auf der Spendenseite.

„Aus diesem Grund bitten wir Sie alle, auf Ihre eigene Art und Weise dabei zu helfen, so viel Geld wie möglich zu sammeln, um diesem Jungen die bestmögliche Lösung zu bieten.“

Das Tier, das Matteo angegriffen hat, dürfte ein Tigerhai oder ein Bullenhai gewesen sein. Die Attacke auf Matteo war nicht der erste schwere Hai-Angriff in diesem Jahr: Auf den Bahamas wurde Anfang Dezember eine SUP-Gruppe von einem Hai angegriffen, eine Frau starb. Fast zeitgleich überlebt eine junge Mutter die Attacke eines Hais nicht.