Eurojackpot: 66 Millionen für System-Spieler – Kurioser Tippschein holt Neunfach-Gewinn

Von: Simon Stock

66 Millionen Euro mit Systemschein: Beim Eurojackpot am 19. September hat ein Spieler aus NRW den Jackpot geknackt. Ein anderer, kurioser, Tippschein wurde ebenfalls zum Volltreffer.

Hamm - Den 19. September 2023 wird ein Eurojackpot-Spieler aus dem Raum Köln in Nordrhein-Westfalen niemals vergessen. Es ist der Tag, an dem er alle sieben Zahlen richtig hatte und unglaubliche 66 Millionen Euro gewann. Das bestätigte Westlotto mit Sitz in Münster gegenüber wa.de. Ein anderer Tipper aus NRW wurde zum Fast-Millionär - dank eines kuriosen „Alles oder Nichts“-Tippscheins.

Eurojackpot am Dienstag (19.09.2023): Mit diesen Zahlen holte ein Spieler aus NRW den Jackpot

Zahlen (5 aus 50)* 8 - 18 - 26 - 38 - 39 Eurozahlen (2 aus 12)* 4 - 12

* Alle Angaben ohne Gewähr

Es ist nicht einfach, den Hauptgewinn im Eurojackpot abzuräumen. Die Chance, alle sieben Zahlen (5 plus 2 Eurozahlen) richtig zu tippen, liegt bei verschwindend geringen 1:140 Millionen. Und doch hat es am 19.09.2023 ein Spieler aus NRW geschafft, den Jackpot zu knacken. Die Zahlen 8, 18, 26, 38, 39 sowie die Eurozahlen 4 und 12 haben ihn auf einen Schlag zu einem der reichsten Menschen des Bundeslandes gemacht, berichtet wa.de.

Für den Jackpot erhält der Glückspilz in den kommenden Tagen die kaum vorstellbare Summe von exakt 65.950.426 Euro und 80 Cent. Damit nicht genug. Er räumte mit seinem Systemschein nicht nur die erste Gewinnklasse ab, sondern landete noch zwei zusätzliche Treffer im zweiten Rang, die mit jeweils knapp 101.000 Euro zu Buche schlagen. Damit bekommt der bisher anonyme Spielteilnehmer insgesamt 66.151.897,20 Euro. Dies ist laut Westlotto der sechsthöchste Lotteriegewinn, der je in NRW ausgezahlt wurde. Die Investition von 13 Euro in seinen Systemtipp hat sich - sagen wir es mal vorsichtig - gelohnt.

Zuletzt war der Jackpot am 18. August in Bayern (10 Millionen) geknackt worden. Im Juni 2023 ging sogar die Höchstsumme von 120 Millionen Euro an einen Lotterie-Teilnehmer aus Schleswig-Holstein - der Einsatz betrug nur 10 Euro. In den drei Vorjahren wurde jeweils einmal der Jackpot in Europas größter Lotterie von einem Spieler aus NRW geknackt. Im Mai 2022 war es eine Tippgemeinschaft, die sich den mit 110 Millionen Euro gefüllten Jackpot teilte.

Eurojackpot am 19.09.2023: Mega-Gewinn und viele Treffer in Gewinnklasse 2 für NRW

Der 19.09.2023 war nicht nur für den Jackpot-Gewinner aus dem Raum Köln ein freudiger Tag. In der zweiten Gewinnklasse gab es dieses Mal außergewöhnlich viele Treffer. Insgesamt 18 Spielreihen (zwei davon befinden sich auf dem Systemtipp) verfügten über die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie eine korrekte Eurozahl. Damit gibt es weitere glückliche „Hochgewinner“, wie das im Jargon der Lottogesellschaften heißt.

Interessant: Ein Spielschein, der ebenfalls im Raum Köln abgegeben wurde, verfügte über neun Spielreihen mit den identischen Gewinnzahlen. Das heißt, dass ein Tipper die gleichen Zahlen in neun Spielreihen auf einem Schein angekreuzt hat. Und genau dieser Schein, der lediglich 18,75 Euro kostete, hat nun die zweite Gewinnklasse getroffen. Heißt: Der Glückspilz gewann mit seiner „Alles oder Nichts“-Methode die Quote von 100.735,20 Euro insgesamt neunmal. Damit gewinnt er 906.616,80 Euro - Fast-Millionär. „Ich mache den Job auch schon ein paar Jahre, aber das habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte Westlotto-Sprecher Bodo Kemper auf Anfrage von wa.de.

Die 18 Gewinne in der zweiten Gewinnklasse mit der Quote von jeweils 100.735,20 Euro sind wie folgt verteilt: 14 davon gehen nach NRW (9 davon auf einem Spielschein) und jeweils ein Treffer erfolgte in Bayern, Hamburg, Dänemark und in den Niederlanden.

Die Eurojackpot-Quoten der Ziehung am Dienstag (19.09.2023) im Überblick:

Klasse Gewinnzahlen Anzahl Gewinner Gewinnbetrag (in Euro) 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen 1 65.950.426,80 2 5 Richtige und 1 Eurozahl 18 100.735,20 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 4 100.735,20 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 16 8.238,50 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 535 307,90 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 857 211,40 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 1.256 104,90 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 12.437 33,70 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 22.969 20,40 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 57.631 16,00 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 66.845 16,00 12 2 Richtige und 1 Eurozahl 319.047 10,40

Beim Eurojackpot liegt der maximal mögliche Gewinn bei 120 Millionen Euro. Am 25. März 2022 wurde die Höchstgrenze – zum zehnjährigen Jubiläum der Lotterie – von bis dahin 90 Millionen angehoben. Dazu änderten sich weitere Regeln beim Eurojackpot.