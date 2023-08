Salzburg: Schwimmerin aus Bayern ertrinkt bei Wettbewerb in Bergsee

Von: Johannes Welte

Schwimmerin ertrinkt bei Wettbewerb am Fuschlsee © Fuschlseecrossing by Hotel Jakob / Facebook

Bei einem Schwimmwettbewerb im Fuschlsee in Österreich kam eine deutsche Teilnehmerin ums Leben. Die Veranstalter sind entsetzt.

Fuschl am See - Gut 20 Kilometer östlich von Salzburg beginnt mit dem Fuschlsee das schönste Seerevier in Österreich. Am Fuschlsee kann man Baden, hier hat das Red-Bull-Imperium des verstorbenen Multimillionärs Dietrich Mateschitz (1944-2022) seinen Hauptsitz - und jedes Jahr findet Ende August hier das Fuschlseecrossing statt.

Frau aus Bayern startete zu Wettbewerb in österreichischem See

In Hof am See am Westufer starten die Teilnehmer in Neoprenanzügen, um über eine Strecke von 4,2 Kilometern zum Fuschlseebad im Osten zu schwimmen. Auch eine 58-Jährige aus dem bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land nahm teil. Sie sprang gegen 14:15 Uhr mit den anderen Teilnehmern ins Wasser. Doch sie kam nie am Ziel an.

„Die Wasserrettung, die zur Überwachung der Veranstaltung abgestellt war, konnte gegen 15.48 Uhr eine leblos treibende Person, bekleidet mit einem Neopren-Anzug, zwischen einem Strandbad und dem Fuschlseebad auf dem See vorfinden“, berichtet die Polizei Salzburg. Die Wasserretter bargen die Frau und begannen sofort mit der Wiederbelebung. „...trotz erfolgter Reanimation verstarb die 58-Jährige“, so die Polizei weiter..

Veranstalter reagiert mit Erschütterung auf den Todesfall

Die Veranstalter reagieren bestürzt: „Ein zunächst herrlicher Tag mit strahlendem Wetter und einer großen Anzahl an Teilnehmenden und Helfenden fand leider einen traurigen Ausklang“, schreibt das Team des als Veranstalter auftretenden Hotels

Jakob. „An dieser Stelle noch einmal tausend Dank an alle, die vor Ort ihr Bestes gegeben haben. Wir sind zutiefst erschüttert und möchten unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid an alle Angehörigen und Freunde der Athletin aussprechen.“

