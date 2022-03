Saharastaub, Blutregen, Autos von Sand bedeckt: Unwirkliche Szenen in Bayern - so geht es jetzt weiter

Von: Anna Lorenz

Wetter-Spektakel: Der bayerische Himmel zeigte sich gestern in ungewohnten Farben. Meteorologen prophezeien auch für die kommenden Tage Saharastaub im Freistaat - Ein Ausblick.

München - Als ich gestern Abend in mein Auto stieg, war ich irritiert. Trotz des Regens war die Scheibe milchig verwaschen, die Sicht schlecht. Es dauerte einen Moment, bis ich eins und eins zusammengezählt hatte. Was im Dunkel der Nacht nicht zu erkennen war, offenbarte sich deutlich unter dem Licht der Straßenlaternen: Die geparkten Fahrzeuge sahen aus, als hätten sie einen Offroad-Trip in der Wüste Afrikas hinter sich.

Wind weht Saharasand nach Bayern - Ein Spektakel am Himmel des Freistaats

Winde aus Nordafrika brachten uns gestern Saharastaub, das Spektakel am bayerischen Himmel wurde von Tausenden bestaunt.

Der Friedensengel in ungewohntem Licht: Der Himmel der Landeshauptstadt wird in surreale Farben getaucht. © IMAGO/Offenberg

Die rötliche Färbung erstreckte sich von den Alpen bis nach München und bewirkte eine unwirkliche Stimmung in der Landeshauptstadt und den Regionen. Für die Natur kommt das, für diese Jahreszeit nicht unübliche Wetterphänomen, genau im passenden Moment.

Staub aus der Sahara färbt den Himmel Bayerns in rötliche Farbtöne. © privat

Laut Meteorologen wird sich der Wind voller Saharastaub, der durch nordafrikanische Tiefdruckgebiete entsteht, die Wüstensand in höheren Luftschichten tragen, in den kommenden Stunden über ganz Bayern ausbreiten und womöglich auch noch am Donnerstag zu sehen sein.

Saharasand und Blutregen - So geht es weiter

Sollte es zu regnen beginnen, können wir uns - wie auch gestern Abend - auf ein weiteres ungewöhnliches Phänomen einstellen. Der sogenannte Blutregen, der durch leichte Niederschläge erzeugt wird, taucht Häuser und Straßen in bräunliche Nässe.

Fast unheilsschwanger wirkt der Münchner Marienplatz im gestrigen Blutregen. © IMAGO/Offenberg

Insbesondere auf Autos und Außenanlagen hinterlässt der Sand, der sich laut Meteorologen des DWD mit dem ohnehin hierzulande wegen der anhaltenden Trockenheit vorhandenen Staub mischt, seine Spuren. Gerade am Alpenrand wird dieses Phänomen in den kommenden Stunden erwartet.

Saharasand und Niederschlag: Der Blutregen hinterlässt einen bräunlichen Schleier auf Autos und Straßen. © IMAGO/Offenberg

Morgen sorgen Nordostwinde dafür, dass der Wüstensand weiterzieht. Das Spektakel ist übrigens für Menschen ungefährlich. Allerdings erhöht es die Feinstaubbelastung, was vor allem Allergikern das Atmen nicht erleichtert.

Insofern bleibt zu hoffen, dass jeder, der wie ich auch heute Abend wieder zu seinem Auto geht, bald wieder bessere Sicht und weniger Safari-Feeling hat - bis dahin freuen wir uns an dem außergewöhnlichen Wetterphänomen - und dem einmal nicht blau-weißen bayerischen Himmel. (askl)