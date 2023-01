Experten befürchten: Wetterphänomen El Niño könnte die Temperaturen noch zusätzlich hochtreiben

Von: Marc Dimitriu

Ein vertrocknetes Maisfeld bei Windesheim: 2023 könnte es noch heißer werden als 2022. © IMAGO/RAINER UNKEL

Das Wetter spielt verrückt: Es wird von Jahr zu Jahr wärmer, und nun fühlt sich sogar der Januar frühlingshaft an. Ein Wetterphänomen könnte das 2023 noch verstärken.

Genf - 2022 war eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen 1850. Und auch der Januar 2023 startet ungewöhnlich warm mit teilweise frühlingshaften Temperaturen.

Trotz kühlendem Wetterphänomen La Niña: 2022 eins der wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen

Sogar der Dezember 2022 fiel trotz einer starken Kaltphase zu Beginn des Monats am Ende doch noch zu warm aus, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber dem Wetterportal wetter.net erklärte. Der US-Wetterdienst NOAA hatte sogar angekündigt, dass der Winter 2022/23 rekordwarm ausfallen könnte und auch noch in den Top 5 der wärmsten Winter seit 1881 landen.

Die hohen Temperaturen in 2022 sind auch deshalb beunruhigend, weil es in eine Phase mit dem kühlend wirkenden Wetterphänomen La Niña fiel. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass die mit drei Jahren ungewöhnlich lange La-Niña-Phase nun zu Ende geht. Folgen könnte schon bald das Pendant El Niño, das die Temperaturen noch zusätzlich in die Höhe treiben kann.

El Niño in 2023? Wetterphänomen könnte Temperaturen zusätzlich hochtreiben

Die NOAA rechnete Anfang Januar mit dem Übergang von La Niña in eine neutrale Phase zwischen Januar und März. „Außergewöhnlich warme Tiefengewässer im tropischen Westpazifik deuten das nächste El-Niño-Ereignis 2023 an“, schrieb Klimaexperte Kevin Trenberth von der Universität Auckland schon im September. Dies könne zu globalen Temperaturrekorden 2024 führen, weil ein Teil der Meereswärme in die Atmosphäre abgegeben wird.

Im November schätzte die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf die Wahrscheinlichkeit auf 25 Prozent, dass im Sommer eine El-Niño-Phase beginnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der bisherige Rekord des heißesten Jahres bis 2026 noch übertroffen wird, liege bei 93 Prozent. Das Rekordjahr war 2016 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 1,3 Grad über dem Niveau der Jahre 1850 bis 1900.

Was sind La Niña und El Niño? Korrekt heißt es „El Niño Southern Oscillation“ oder abgekürzt „Enso“. Es bezeichnet ein gekoppeltes Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Bei der Warmphase El Niño bringt die Strömung Meereswärme in höhere Breiten, die teils über Verdunstung in die Atmosphäre abgegeben wird. La Niña gilt als Kaltphase, in der die Strömung die Erwärmung über die Sonneneinstrahlung in tiefe Gewässer des Westpazifiks führt, wo sie gespeichert wird. Weil Fischer in Peru die Erwärmung zum Jahresende merkten, nannten sie das Phänomen El Niño (das Christkind). Zwischen den beiden Extremen spricht man von einer neutralen Phase.

El Niño: „Gobale Temperaturen“ steigen – Wetterexperten warnen

Starke und mäßige El-Niño-Ereignisse tragen laut der WMO zur Erwärmung bei und erhöhen die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur. „Obwohl die stärksten Auswirkungen von El Niño im äquatorialen Pazifik zu spüren sind, können sie Folgen für das Wetter auf der ganzen Welt haben, weil sie Hoch- und Tiefdrucksysteme, Winde und Niederschläge beeinflussen“, erklären Klimaforscher der Columbia-Universität. „Da das wärmere Ozeanwasser überschüssige Energie (Wärme) an die Atmosphäre abgibt, steigen die globalen Temperaturen.“

WMO-Chef Petteri Taalas warnte im August 2022: „Es ist sehr außergewöhnlich, in drei aufeinanderfolgenden Jahren La-Niña-Ereignisse zu haben. Der kühlende Effekt hat den Anstieg der globalen Temperaturen vorübergehend gebremst, aber das wird den langfristigen Erwärmungstrend nicht stoppen oder umkehren.“

2022 war nach einer vorläufigen Prognose trotz La Niña eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Industrialisierung. Die WMO schätzte die globale Durchschnittstemperatur im November auf etwa 1,15 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900. Zudem waren die Jahre 2015 bis 2022 die acht wärmsten Jahre. (md mit dpa)