Wetter: Ex-Tropensturm bläst Hitze und Unwetter nach Deutschland - Experte mit eindeutiger Prognose

Von: Christina Denk

Anfang September zieht ein erster Herbststurm langsam Richtung Deutschland. In Spanien hat er riesige Hagelkörner gebracht. Doch Deutschland dürften heiße Tage erwarten.

München — Seit dem 1. September ist in Deutschland offiziell Herbst, zumindest meteorologisch. Pünktlich zieht nun auch der erste Herbststurm auf Deutschland zu. Wirklich herbstlich dürfte es dabei am Wochenende aber nicht werden. Der Sturm scheint vielen Regionen ein paar heiße Spätsommertage zu bescheren. Ein Überblick für das Wochenende und die folgenden Tage.

Wetter in Deutschland: Ex-Tropensturm bringt Hitzetage zurück nach Deutschland

Der September beginnt in diesem Jahr sehr unterschiedlich in Deutschland. Zu Beginn des Wochenendes ist im Westen und Süden Regen, den die Flüsse Deutschlands dringend nötig haben, angesagt. „Es wird nochmal nass werden“, prognostiziert Wetter-Experte Dominik Jung. Vor allem in der Nacht zum Samstag beginnt das Wochenende mit sieben Grad stellenweise richtig frisch. So bleibt es für die südlichen Teile des Landes auch am Samstag — nass und gewitterig.

Zum Sonntag und Anfang der nächsten Woche dürfte sich das Wetter aber drehen. Über dem Atlantik ziehen sich erste Stürme zusammen. „Dort kommt es in den nächsten zehn bis 14 Tagen zu Orkanböen bis 180 km/h. Ehemalige tropische Wirbelstürme nähern sich dem Nordatlantik und mischen die Wetterküche ordentlich auf“, so Wetter-Experte Dominik Jung bei wetter.net. Für Deutschland bedeutet das zuallererst ein paar letzte warme Spätsommertage. Der Ex-Tropensturm bläst die warme Luft nach Westeuropa. So kann es Anfang der nächsten Woche ebenfalls noch einmal richtig warm werden. Die Hitze ist zurück. Und auch einen schönen Altweibersommer im gesamten September und Oktober hält der Experte für möglich.

Zum meteorologischen Herbstanfang dürfte es in Deutschland noch einmal heiß werden (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

„Die wärmste Ecke ist dabei wie immer der Westen und Südwesten. Montag und Dienstag werden da nochmal um die 30 Grad und etwas mehr gemessen“, so Jung. Der Tropensturm, der Spanien riesige Hagelkörner gebracht hat, dürfte in Deutschland also warme Stunden und stellenweise Gewitter bringen, berichtet auch wetter.com. Der Deutsche Wetterdienst sieht die Lage etwas ungemütlicher und prognostiziert bereits ab Dienstag „nahezu landesweit auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit mit Starkregen, örtlich Unwettergefahr durch heftigen Starkregen.“

Wetter in Deutschland: Ein paar letzte Hitzetage im Sommer 2022

Ausblick auf die Wetterlage der nächsten Tage laut wetter.net:

Samstag, 3. September: 22 bis 28 Grad, viel Sonnenschein, Westen und Südwesten: Schauer und Gewitter

Sonntag, 4. September: 22 bis 29 Grad, viel Sonnenschein, trocken

Montag, 5. September: 23 bis 31 Grad, viel Sonnenschein, trocken

Dienstag, 6. September: 22 bis 31 Grad, oft freundlich mit Sonne, Westen: nachmittags kurze Gewitter

Mittwoch, 7. September: 22 bis 28 Grad, oftmals Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern

Erste starke Regengüsse gab es Ende August bereits. Pünktlich zum Helene-Fischer-Konzert in München schüttete es. Die Feuerwehr war intensiv im Einsatz. (chd)