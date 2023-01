Eiskalter Februar oder endlich warme Luft beim Wetter in Deutschland? Simulationen schwanken

Von: Christoph Gschoßmann

Schnee liegt auf den Ästen der Bäume: Müssen wir im Februar frieren? © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Das Wetter im Februar startet turbulent. Auch im weiteren Verlauf des Monats könnten wir nicht viel zu lachen haben, wenn wir nach draußen müssen.

München - Der Januar endet mit Doppelsturm, Gewitter und Schnee - doch wie wird das Wetter in Deutschland im Februar? Wenn man sich die Wetterprognosen für den ganzen Monat ansieht, kann man dank neuer Computertrends jetzt eine ungefähre Wettervorhersage treffen. Laut Experten von Wetter.de waren bei den letzten Berechnungen zwar eher mildere Trends im Rennen.

Nun deutet sich aus der Kombination mehrerer Langzeittrends eine Umkehr an: Eine negative Abweichung der Temperatur von 2 Grad Celsius gegenüber dem Schnitt der letzten 30 Jahre. Heißt bei der Wetterprognose für Deutschland: Der Februar könnte eiskalt werden und uns nochmal deutlich mehr Glätte, Schnee und Unfallgefahr bescheren.

Wetter in Deutschland: Vorhersage lässt Erinnerungen an Februar 2013 wach werden

Laut der Wettervorhersagen und Analysen werden beim Wetter in Deutschland für den Februar Erinnerungen an den Februar 2013 wach, der aufgrund eines Polawirbel-Splits auch einen eiskalten Märzwinter nach sich zog. Im Frühjahr folgten dann reichlich Regen und unterdurchschnittliche Temperaturen.

Doch nicht alle Wettercomputer sind derart pessimistisch bei der Prognose für das Wetter in Deutschland. Der amerikanische Wetterdienst mit seinem NOAA-Rechner glaubt sogar an einen Wärmeüberschuss von 2 Grad Celsius im Vergleich zu sonst. Doch damit scheint er eine Ausnahme zu bilden. Wetter.com spricht bei der eigenen Wettervorhersage für Deutschland im kommenden Februar von zwei Szenarien: In einem stehen am zweiten Februarwochenende zwei Hochdruckgebiete über Mitteleuropa, im anderen ein Tiefdruckgebiet, das deutlich mehr kalte Luft in unsere Gefilde bringen würde.

Wetter in Deutschland: Regen in Hülle und Fülle – Rechner sagen 60 Liter pro Quadratmeter Niederschlag im Februar voraus

Der US-Rechner sagt was den Niederschlag angeht einen durchschnittlichen Februar von 60 Litern pro Quadratmeter voraus. Im Süden soll das Wetter in Deutschland jedoch es etwas trockener bleiben. Wie das Portal in seiner Wetterprognose schreibt, ist ein regenreicher Februar eigentlich auch nötig, wenn man unsere Böden fragen würde. In den Oberböden, aber auch in den tieferen Schichten herrscht aktuell demnach eine außergewöhnliche Dürre.