16 Grad und der „Vorfrühling klopft an“: Doch es gibt auch ein paar Wetter-Wermutstropfen

Von: Christoph Gschoßmann

Frühlingserwachen statt Schnee-Rückkehr: War‘s das etwa schon mit dem Winter Anfang 2023? © Arnulf Hettrich/Imago

Der Winter ist auf dem Rückzug: In der kommenden Woche erleben wir in Deutschland Vorboten des Frühlings. Dennoch gibt es Warnungen vor Sturm und Glatteis.

München - Die eisige Kälte hat sich zurückgezogen - nun gibt es in Deutschland in den kommenden Tagen „Frühlingsvorboten. Es wird deutlich grüner“, sagt Meteorologe Georg Haas von Wetter.com. Doch nicht überall: „In den Alpen dagegen bleibt es noch tief winterlich.“ Dennoch gibt es in den Bergen viel Sonne. „Von der Nordsee drücken teilweise dichte Wolken heran - aber in den Alpen ist man gerne über den Wolken. Dementsprechend wird der Himmel über die nächsten Tage dort oftmals blau sein.“

Für das restliche Deutschland gilt: „Feuchte Nordluft kommt derzeit in unsere Richtung voran. Das Hochdruckgebiet liegt mit seinem Zentrum westlich von uns“ - Hoch „Feuka“ liegt derzeit etwa über dem Ärmelkanal. „Im Laufe der nächsten Woche rückt der Hochdruckkern wieder in unsere Richtung und liegt dann genau über uns. Das bedeutet auf den Bergen wieder viel Sonnenschein“, so Haas. „Die kalte Luft von zuletzt liegt dann „östlich von uns“. Der Deutsche Wetter-Dienst sagt an den Küsten eine Gefahrenlage aufgrund von starke Winden voraus: „Am Samstag an der Ostsee und auf exponierten Bergen stürmische Böen bzw. Sturmböen“ - der Dienst schreibt von Böen bis zu 90 Kilometer pro Stunde.

„In den Niederungen teilweise ein Problem mit Nebel und Hochnebelfeldern“

Während auf den Bergen die Sonne scheint, hat man laut Haas „in den Niederungen teilweise ein Problem mit Nebel und Hochnebelfeldern“, doch diese werden sich „vielerorts lichten“. Am Wochenende gibt es viele Wolken und Temperaturen zwischen einem und zehn Grad im Flachland - dagegen Sonne und 12 Grad im Südwesten. Haas‘ Kollege Dominik Jung von Wetter.net spricht gar von bis zu 16 Grad im Westen.

Nachts kann es laut Haas in den Alpen bis zu minus fünf Grad kalt werden. Noch ist der Winter also nicht besiegt, die Nächte bleiben kalt. Auch der Deutsche Wetter-Dienst warnt vor „strengem Frost“ in Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes. Hier kommt es auch zu Glättegefahr. Haas erklärt, dass auch im Norden etwas Niederschlag zu erwarten ist: „Speziell im Osten kann es immer wieder ein bisschen regnen, aber zwischendurch gibt es lange trockene Phasen.“

Zu Beginn der Woche ist es laut Haas vielerorts „frostfrei“ - abseits der Nebelfelder ist es „richtig frühlingshaft“, wie auch die Folgetage. Sein Fazit: „Der Vorfrühling klopft an.“ Am Dienstag gibt es viel Sonnenschein und 14 Grad im Westen. „Klassisches Hochdruckwetter zu dieser Jahreszeit.“ (cgsc)

