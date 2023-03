Wetter: Jetstream streift um Deutschland herum – Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad

Von: Karolin Schäfer

Hochdruckgebiet Kali bringt milde Temperaturen über Deutschland – stellenweise sogar bis zu 22 Grad. Doch es bleibt wechselhaft.

München – Hier und da zeigt sich der Frühling mit Sonnenstrahlen und blühenden Krokussen. Doch so richtig hat sich der Spätwinter noch nicht verabschiedet. Dauerregen und Schnee sorgten zuletzt vor allem in Bayern für Überschwemmungen.

Auch zum Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Im Westen und Nordwesten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag (20. März) etwas Regen, zum Nachmittag hin klart es dann in weiten Teilen Deutschlands auf. Zumindest mit der Kälte scheint vorerst Schluss zu sein.

Blühende Krokusse stehen im Sonnenlicht auf einer Wiese. In der kommenden Woche werden frühlingshafte Temperaturen erwartet. © Marcus Brandt/dpa

Wetter-Prognose: Frühlingshafte Temperaturen in Deutschland erwartet

Laut DWD werden Höchstwerte von neun bis 19 Grad erwartet, am Dienstag (21. März) sollen die Temperaturen sogar auf bis zu 20 Grad klettern. Auch in der restlichen Woche bleiben die Temperaturen frühlingshaft, meist soll es trocken bleiben. Im Norden hingegen kommt es hin und wieder zu Regenfällen.

Tag Temperatur Montag (20. März) im Norden 9 bis 13 Grad, im Süden 13 bis 18 Grad Dienstag (21. März) im Norden 10 bis 15 Grad, sonst 15 bis 20 Grad Mittwoch (22. März) in Küstenumfeld 10 bis 15 Grad, sonst 15 bis 21 Grad Donnerstag (23. März) im Süden bis 20 Grad Freitag (24. März) 11 bis 17 Grad Quelle: DWD

Für die frühlingshaften Temperaturen in der kommenden Woche dürfte Hochdruckgebiet Kali verantwortlich sein, das den Jetstream um Deutschland herumleitet. Dadurch gelangt frühsommerliche Luft mit Temperaturen bis 22 Grad und Sonne in die Bundesrepublik, berichtete The Weather Channel.

Wetter: Jetstream bringt Hochwasser in der Wüste

Zwar werden die Temperaturen hierzulande fast sommerlich, in anderen Teilen der Welt bringt der geteilte Jetstream allerdings ganz anderes Wetter. Über der algerischen und tunesischen Wüste drohen laut The Weather Channel kräftige Schauer mit Hochwassergefahr.

Im Osten bis auf die arabische Halbinsel droht dann das komplette Gegenteil. Hier wird ein großer Sand- oder Staubsturm erwartet, hieß es weiter. Während der Winter in Deutschland deutlich zu mild ausfiel, wagen Wetterexperten bereits eine Prognose für den Sommer. (kas)