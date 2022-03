Frühling 2022: Außergewöhnliches März-Wetter angekündigt

Von: Anna Lorenz

Sonnenschein und Frühlingsgefühle: Das Märzwetter bleibt stabil. © RAINER Rainer Droese via www.imago-images.de

Sonne und Wärme - schon seit Wochen warten wir auf den Frühling, alle Hoffnung liegt auf dem Wetter im März. Und das wird auf jeden Fall eines: außergewöhnlich.

Wenn es nach den meisten Bürger:innen ginge, dürfte der Frühling jetzt mit aller Wucht zum Leben erwachen. Ein schöner Spaziergang im Englischen Garten oder ein genüsslich geschlürfter Kaffee in der Stadt, das wäre nach den letzten Wochen, in denen viel zu oft ungemütlicher, eisiger Wind durch Münchens Straßen fegte*, schon was. Und tatsächlich: Dank Hoch Noe lässt der Frühling sein blaues Band im März wieder durch die Lüfte der Landeshauptstadt wehen.

Sonne, Frühling und wenig Wind: Hoch Noe beschert uns die berüchtigte Omega-Wetterlage

Hoch Noe, das sich über ganz Europa legt, beschert uns im März wahres Kaiserwetter. Grund ist die sogenannte Omega-Wetterlage. Richtig gelesen! Während wir in letzter Zeit griechische Buchstaben eher mit neuen Varianten des Coronavirus konnotiert haben, ist Omega durch und durch eine gute Nachricht für alle Sonnenanbeter im Freistaat. Seinen Namen hat das Phänomen von der Form, die die Drucklage einnimmt - diese gleicht nämlich dem griechischen Buchstaben Omega. Wer sich das genauer ansehen will, findet die meteorologischen Details im Expertenvideo:

Wetter dank Omega: Sonne, Sonne und nochmals Sonne

Was man über Omega wissen muss: Es ist lässt sich selten nur kurz blicken. Der Dauergast an Bayerns Himmel gibt weder Regen, noch starkem Wind eine Chance, das sonnige Frühlingswetter zu stören. Bereits jetzt hat der März dank Omega sein Sonnenscheinsoll schon zu zwei Dritteln erfüllt - und da solche Wetterlagen schwierig zu prognostizieren sind, blasen Meteorologen Trübsal. Jeden Tag wieder Sonnenschein zu verkünden, ist auf Dauer eben auch langweilig.

Ein Kaffee im Sonnenschein - dieser Traum erfüllt sich im März. Doch die Wetterlage hat nicht nur Sonnenseiten. © ronaldbonss.com via www.imago-images.de

Einzig virulent wird immer wieder die Frage, woher der Wind kommt, wenn überhaupt einer zu entdecken ist. Angesichts des Kriegs in der Ukraine* und der Angst vor Atomraketen können die Wetterforscher aber derzeit Entwarnung geben, denn die Luft strömt dort momentan nach Süden.

Omega hält sich: Die Folgen sind nicht nur eitel Sonnenschein

Während die meisten Münchner:innen den Winter satt haben und mit Freude dem warmen Frühling entgegensehen, hat eine solch stabile Sonnenlage natürlich auch ihre Schattenseiten: Bis auf das Wochenende, wo vereinzelte Wolken aus Frankreich den Westen Deutschlands erreichen, bleibt es nämlich mit bis zu 21°C vergleichsweise zu heiß und trocken.

Die Waldbrandgefahr ist bereits beträchtlich gestiegen und einige Flüsse führen schon Niedrigwasser. Gerade auch Landwirte sind auf eine abwechslungsreiche Wetterlage angewiesen, damit die Saat gut gedeiht - was angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage in Deutschland* wichtiger denn je erscheint. Zudem lässt der sommerliche Frühling auch Tiere und Pflanzen ungewöhnlich früh aus dem Winterschlaf erwachen - Allergiker können sich auf sehr frühe Frühblüher einstellen.

Fazit: Trocken und heiß statt Regen und kalt - auch im März macht unser Wetter mal wieder, was es will. Aber seien wir ehrlich: Recht machen kann man es uns ohnehin nie. (askl)

