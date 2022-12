Stürmischer Jahreswechsel: DWD warnt vor schweren Sturmböen - Zahlreiche Regionen betroffen

Von: Victoria Krumbeck

Die letzten Tage des Jahres sind stürmisch und warm. Uns erwartet ein Wärmerekord an Silvester. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

München/Wiesbaden - Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Wetter dreht noch mal so richtig auf. Zum Jahreswechsel wird es bei Temperaturen von bis zu 21 Grad sehr mild. Es könnte der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 werden. Auch der erste Tag des neuen Jahres startet mit frühlingshaften Temperaturen. Zunächst wird es jedoch in einigen Teilen Deutschlands stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Böen von bis zu 105 km/h.

Wetter: Wärmerekord an Silvester - Warnungen vor Sturmböen in weiten Teilen Deutschlands

Das Jahr verabschiedet sich nicht nur warm, sondern auch windig. Für den Westen und Norden des Landes gilt eine Wetterwarnung der Stufe eins bis zwei. Der DWD warnt am Freitagvormittag (30. Dezember) vor schwere Sturmböen auf dem Brocken sowie gebietsweise vor Windböen an der See. Mittags soll sich die Situation verschärfen.

Ab Freitagmittag müssen sich auch die Menschen im Schwarzwald mit orkanartigen Sturmböen rechnen. Der DWD rechnet mit Böen von bis zu 85 km/h in den Hochlagen und bis zu 105 km/h auf dem Feldberg, wie ein Sprecher des DWD der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Bei Temperaturen zwischen sieben und 12 Grad kann es zwischenzeitlich regnen. Nach dem stürmischen Tag am Freitag beruhigt sich die Lage am Samstag (31. Dezember) und die Temperaturen klettern in die Höhe.

Wetter: Rekordtemperaturen an Silvester: Neujahr bis zu 20 Grad möglich

„Silvester wird in diesem Jahr so warm wie nie zuvor werden. 21 Grad könnten erreicht werden, so hohe Spitzenwerte gab es an diesem Tag noch nie. Sogar um Mitternacht rechnen die Wettermodelle immer noch mit 10 bis 16 Grad“, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Wetterportal wetter.net. Der Grund für die milden Temperaturen in Deutschland ist der Kälteeinbruch in den USA.

„Die kalten, eisigen Luftmassen sind bis auf den Nordatlantik vorgestoßen und haben dort die Tiefdruckaktivität voll angeworfen. Dadurch ziehen nun verstärkt Tiefs nach Deutschland und die pumpen auf ihrer Vorderseite extrem warme Luftmassen nach Deutschland“, erklärte Jung. Das warme Ende reiht sich gut in das Rekordjahr 2022 ein. Seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung gab es kein Jahr, das so warm war wie 2022, wie Jung sagte. Die Wärme soll jedoch auch wieder ein Ende finden.

Wetter im neuen Jahr bleibt wechselhaft - Schnee wieder möglich

Mit viel Sonnenschein und ein paar Wolken startet das neue Jahr warm mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Das Wetter bleibt dabei sehr unbeständig. Sonne, Wolken und Schauer wechseln sich in der kommenden Woche ab. So sieht die Temperatur-Prognose für die kommende Woche aus:

Wochentag Temperatur in Grad Celsius Montag (2. Januar) 9 bis 15 Dienstag (3. Januar) 6 bis 10 Mittwoch (4. Januar) 4 bis 9 Donnerstag (5. Januar) 7 bis 13 Freitag (6. Januar) 6 bis 10

Jung prognostiziert, dass es bald wieder kälter werden könnte. „Nur eine Woche später zeigen die Wettermodelle allerdings neue Kaltluft und dann könnte es sogar wieder Schnee bis in tiefere Lagen geben“, so Jung. Das bedeutet, dass es nach dem Dreikönigstag am 6. Januar in den mittleren Lagen sowie Hochlagen wieder schneien kann. Laut einer Prognose könnten der Januar, Februar und März dennoch viel zu warm ausfallen. (vk)