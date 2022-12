Wetter-Wahnsinn und Frühlingsgefühle an Silvester: „Extrem warm“

Von: Martina Lippl

Das Wetter in Deutschland bringt „zwischen den Jahren“ Wind, Regen und steigende Temperaturen. Die Silvester-Prognosen sehen rekordverdächtig aus. Winterfans müssen tapfer sein.

München – Weihnachten ist für die meisten von uns schon abgehakt. Der Countdown zum Jahresende läuft. Das Wetter in den nächsten Tagen hat es in sich – und es wird immer wärmer. „An Silvester sind sogar 15 bis knapp 20 Grad möglich“, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Die Temperaturen sind verdammt hoch für einen Silvestertag“, betont der Wetterexperte.

Wetter in Deutschland: Bis zu 20 Grad an Silvester – Orkangefahr im Westen und Norden

Warme Luftmassen aus dem Westen strömen zu uns nach Deutschland. In der zweiten Wochenhälfte macht sich unbeständiges und mildes, teils sehr windiges Tiefdruckwetter bemerkbar. Neben den außergewöhnlich milden Temperaturen – „zu warm für diese Jahreszeit“ – wird es im Bergland und an der Küste stürmisch.

„Regen, Wolken, Wind und schwere Sturmböen können ein Thema sein“, fasst Jung die Wetterlage zusammen. Die ersten Modellprognosen des US-Wetterdienst NOAA mit Orkanböen mit bis zu 120 km/h sind liegen nach den jüngsten Berechnungen etwas schwächer bei 80 bis 110 km/h. Das Europäische Wettermodell dagegen gehe eher von Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus. Auch wenn sich die Wettermodelle noch uneins sind, kann es doch recht ruppig werden.

Beaufortgrad Bezeichnung Windgeschwindkeit km/h Auswirkungen des Windes 6 starker Wind 40 bis 45 starke Baumäste schwanken, Regenschirme schwer zu halten. 7 steifer Wind 50 bis 60 Beim Gehen gegen den Wind fühlbare Hemmungen, ganze Bäume bewegen sich 8 stürmischer Wind 65 bis 70 Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien 9 Sturm 75 bis 85 Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) 10 schwerer Sturm 90 bis 100 Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern 11 orkanartiger Sturm 105 bis 115 entwurzelte Bäume, verbreitet Sturmschäden 12 Orkan ab 120 schwere Verwüstung

Quelle: Deutscher Wetterdienst

„Extrem warm“ an Silvester: Unfassbare Wärme zum Jahreswechsel

Bei den Temperaturen sind sich die Wettermodelle jedoch einig: Es könnte der wärmste Jahreswechsel seit Jahren werden. Schon der Silvestertag ist „extrem warm“, so Wetterexperte Jung. Die Werte liegen dann zwischen 12 und 17 Grad.

Der Wetter-Fahrplan bis Silvester 2022/2023

Schon am Donnerstag (29. Dezember) rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten bis zu 15 Grad am Oberrhein. Nur im Küstenland und im Bergland bleibt es mit um die 7 Grad etwas kühler. In der Nacht auf Freitag gehen die Temperaturen auf 7 bis 1 Grad zurück.

(29. Dezember) rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten bis zu 15 Grad am Oberrhein. Nur im Küstenland und im Bergland bleibt es mit um die 7 Grad etwas kühler. In der Nacht auf Freitag gehen die Temperaturen auf 7 bis 1 Grad zurück. Am Freitag (30. Dezember) liegen die Maximalwerte laut dem DWD zwischen 7 und 14 Grad. Im Osten bleibt es am freundlichsten. Im Westen regnet es und der Wind aus Südwesten frischt auf. An der See und im Bergland sind dagegen Sturmböen möglich.

(30. Dezember) liegen die Maximalwerte laut dem DWD zwischen 7 und 14 Grad. Im Osten bleibt es am freundlichsten. Im Westen regnet es und der Wind aus Südwesten frischt auf. An der See und im Bergland sind dagegen Sturmböen möglich. Am Samstag (Silvester, 31. Dezember) verlagert sich von der Mitte länger anhaltender Regen in den Norden. In der Mitte Deutschlands lockert es nach der DWD-Prognose später auf. Im Süden ist es demnach zeitweise sogar sonnig. Es erwärmt sich auf 8 bis 15 Grad. „Im Südwesten mit 15 bis 19 Grad außergewöhnlich mild“, heißt es in der aktuellen 10-Tage-Vorhersage für Deutschland (Stand 26. Dezember). Mit Sturmböen gibt es dem DWD zufolge vor allem in Küstennähe und im Bergland. In der Silvesternacht in Deutschland wechselhaft.

Meteorologe Jung: „Perfekt für einen Frühlingsspaziergang“

An Neujahr geht es mit Temperaturen bis 17 Grad weiter. „Perfekt für einen Frühlingsspaziergang“, witzelt Meteorologe Dominik Jung in einem Wettervideo. Es sei viel zu warm für die Jahreszeit. Damit dürfte der Dezember deutlich zu warm ausfallen. Die ersten zwei kalten Wochen hätten sich damit dann pulverisiert.

Kein Schnee in Sicht: „Rodeln und Skifahren nicht gestattet!“, steht auf einem Schild im Olympiapark. © Sven Hoppe/dpa

War es das mit dem Winter 2022/23?

Der Winter 2022/23 scheint schon gelaufen. Die Ensemble-Vorhersagen liegen in den ersten Januarwochen bisher weit über der Null-Grad-Grenze, erklärt er. „Kein Hoffnungsschimmer für Winterfreunde“, so Jungs Fazit. Der Winter könnte einer der wärmsten seit der Wetteraufzeichnungen werden, befürchtet der Wetterexperte. Um einen Winter an den Modellen abzulesen, bräuchte es schon sehr viel Fantasie. Nach den Prognosen des US-Wetterdienst NOAA für Januar 2023 und Februar 2023 halte die Wärme in Europa weiter an. An der Ensemble-Prognose lässt sich allerdings nur ein erster Trend bei der Großwetterlage ablesen. Ob noch Schnee fällt? Im Augenblick jedenfalls zeichnet sich bei der Wetterprognose kein Wintereinbruch ab. (ml)