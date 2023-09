Wetterlage in Deutschland „langweilig“ – doch Experte sieht „Knackpunkt“ am Freitag

Von: Michelle Brey

Sonniger Spätsommer in Deutschland: Die hohen Temperaturen ziehen Ende September viele Menschen in die Natur. Lediglich am Freitag könnte das Wetter umschlagen.

Kassel – Die letzten Tage im September sind sonnig, warm und fast wolkenlos. Der Spätsommer zieht noch einmal an, insbesondere was die Temperaturen betrifft. Kürzlich sprach Wetter-Experte Dominik Jung von einer „Wärmewelle historischen Ausmaßes“. Lediglich gegen Ende der letzten Septemberwoche könnte ein wenig Niederschlag das Wetter trüben. Die Modelle stimmen hier aber nicht vollkommen überein, erklärte Jung in einem Video (siehe oben).

„Wärmewelle historischen Ausmaßes“ – Wetter-Experte prophezeit 30 Grad bis in den Oktober

Das deutsche Wettermodell zeige für Freitag nämlich ein Höhentief. Dieses „könnte sich mitten hineinmogeln in unser Hoch Rosi“, erklärte der Meteorologe. Die Folge sei teils kräftiger Regen im Nordwesten, aber auch im Westen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte: „Am Freitag von Nordwesten her Durchzug von teils dichten Wolken, nachfolgend wieder Auflockerungen. Vor allem im Norden und Westen dabei etwas Regen, nach Osten und Süden hin nur lockere Wolken und weiter meist trocken.“

Ähnlich prognostiziert es das europäische Wettermodell. Abweichungen hierzu zeige jedoch das amerikanische Modell, so Jung. Hier werde deutlich weniger Niederschlag prognostiziert. „Der Freitag ist so ein kleiner, interessanter Knackpunkt“, fasste er zusammen. „Da könnte was herunterkommen - vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht aber auch ein bisschen weniger.“

Morgens recht frisch, den Tag über sonnig-warm: Der Spätsommer hält auch Ende September weiter an. © Jan Woitas/dpa

Sonniger September-Endspurt: Temperaturen „zum Teil deutlich über der 25-Grad-Marke“

Abgesehen von den Entwicklungen am Freitag, sei die aktuelle Wetterlage jedoch eher „langweilig“, wie es Jung beschrieb. Sonniges, sommerliches Wetter setze sich konstant fort. Die Temperaturen überschreiten zum Teil deutlich die 25 Grad, sagte er. In den Nächten könne es hingegen bereits richtig kühl werden. Die Tiefstwerte liegen teils im einstelligen Bereich. Unter die null Grad fallen die Temperaturen allerdings noch nicht, wie die Prognosen des DWD veranschaulichen:

Dienstag, 26. September : tagsüber zwischen 19 und 27 Grad, nachts zwischen 16 und 5 Grad

: tagsüber zwischen 19 und 27 Grad, nachts zwischen 16 und 5 Grad Mittwoch, 27. September : tagsüber zwischen 19 und 27 Grad, nachts zwischen 16 und 5 Grad

: tagsüber zwischen 19 und 27 Grad, nachts zwischen 16 und 5 Grad Donnerstag, 28. September : tagsüber zwischen 19 und 28 Grad, nachts zwischen 15 und 7 Grad

: tagsüber zwischen 19 und 28 Grad, nachts zwischen 15 und 7 Grad Freitag, 29. September : tagsüber zwischen 19 und 28 Grad, nachts zwischen 14 und 8 Grad

: tagsüber zwischen 19 und 28 Grad, nachts zwischen 14 und 8 Grad Samstag, 30. Septembe r: tagsüber zwischen 19 und 25 Grad, nachts zwischen 11 und 6 Grad

r: tagsüber zwischen 19 und 25 Grad, nachts zwischen 11 und 6 Grad Sonntag, 1. Oktober: tagsüber zwischen 21 und 26 Grad, nachts zwischen 12 und 6 Grad

Der Herbst rückt da vorerst in weite Ferne – zumindest tagsüber. Die gesamte Woche kann die Sonne noch genossen werden. Auf Mallorca löste das Wetter indes eine Mückenplage aus. (mbr)