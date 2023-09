US-Modell kündigt Kälte-Einbruch in Deutschland an – aber Experte glaubt an Traum-Wetter

Von: Momir Takac

Nach einem hochsommerlichen Wochenende soll es in der kommenden Woche deutlich abkühlen. Doch das ist nur eine Wetter-Prognose von mehreren.

Wiesbaden – Nach den heißen Tagen Anfang September zog zuletzt eine Unwetter-Front durch Deutschland. In Rheinland-Pfalz wurde ein Mann auf seinem Roller sogar vom Blitz erschlagen. Doch nach der Abkühlung folgt die nächste Wetter-Wende. Meteorologen prognostizieren für das Wochenende noch einmal sommerliche Temperaturen. Und dann?

Im Südwesten könnte das Thermometer am Sonntag bis auf 32 Grad Celsius klettern. Verantwortlich dafür ist das neue Hoch „Quiteria“, das auf die Omega-Lage mit Extrem-Temperaturen folgt. „Wahrscheinlich ist es das letzte Hochsommer-Wochenende mit über 30 Grad“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met bei wetter.net. Doch den Sommer könne man dennoch nicht einfach so abschreiben.

US-Wetter-Modell prognostiziert Abkühlung kommende Woche - oder bleibt es in Deutschland doch heiß?

Dies liegt an unterschiedlichen Prognosen der verschiedenen Wetter-Modelle. Berechnungen des amerikanischen Wetter-Modells (GFS) zufolge wird es kommende Woche deutlich kühler, mit vielen Wolken, zeitweise Regen und teilweise unter 20 Grad Temperatur. Während der Osten am Montag ein Hitzefinale erlebt, zeichnet sich vom Westen her die Abkühlung ab. Ab Dienstag „wird es da peu à peu kühler“, sagt Jung.

Jetzt folgt das Aber. „Es macht wenig Sinn, immer nur den einzelnen Modellläufen hinterherzulaufen. Man sollte lieber Vergleiche anstellen“, erklärt der Meteorologe. Denn andere Modelle sprechen eine andere Sprache. „Am Montag zeigt das deutsche Wettermodell immer noch eine sehr starke Wärmezunge, so ein bisschen im Kontrast zum amerikanischen Wettermodell“, so Jung. Demnach seien Temperaturen von mehr als 33 Grad am Montag im Süden durchaus möglich.

Meteorologe Jung warnt vor eindimensionaler Wetter-Prognose

Und auch das europäische Wettermodell schätzt die Lage etwas anders ein. Während das US-Modell die Kaltluft bereits ab Dienstag in Deutschland verbreitet sieht, „lassen die Europäer die Warmluft erstmal dagegenhalten“. Die Folge: Im Süden könnte es nochmal bis zu 28 Grad warm werden. Am Mittwoch und Donnerstag soll sich die Kaltluft auch nicht in ganz Deutschland durchsetzen. Das klingt nicht gerade nach Herbst.

„Wer den Sommer-Absturz prophezeien will, setzt momentan gerne auf GFS. Aber da wäre ich vorsichtig“, betont Jung. Auch für die zweite September-Hälfte gebe es eine „große Streuung“. Einige Modelle sagen für Deutschland nur noch 15 Grad vorher, andere wiederum 25. „Es ist sehr spannend. Kein Mensch weiß, wie es in den nächsten zwei, drei Wochen aussehen wird“, schränkt Jung ein. „Mit dem ständigen Abgesang des Sommers würde ich mich zurückhalten.“ Auf eine Winter-Prognose blicken Meteorologen mit Sorgenfalten. (mt)